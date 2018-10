Luca Jovic mit Feuerwerk

Luca Jovic von Eintracht Frankfurt traf am vergangenen Freitag in der Abendpartie der Fußball-Bundesliga gegen die Fortuna aus Düsseldorf gleich fünf Mal und holte mit diesem Ergebnis Stürmer Paco Alcacer von Borussia Dortmund in der Torjägerliste ein.

BUNDESLIGA

7 Tore: Alcacer (Dortmund), Jovic (Frankfurt). 6 Tore: Duda (Berlin). 5 Tore: Haller (Frankfurt), Lewandowski (München), Plea (Mönchengladbach), Reus (Dortmund).

2 BUNDESLIGA

13 Tore: Terodde (Köln). 7 Tore: Glatzel (Heidenheim), Klement (Paderborn). 6 Tore: Grüttner (Regensburg), Keita-Ruel (Fürth). 5 Tore: Hinterseer (Bochum), Koné (Dresden), Lasogga (Hamburg), Schnatterer (Heidenheim).

3. LIGA

9 Tore: Kyereh (Wehen/Wiesbaden). 6 Tore: Aigner (Uerdingen), Dadashov (Münster), Hain (Unterhaching). 5 Tore: Alvarez (Osnabrück), Fink (Karlsruhe), Grimaldi (München), Scheu (Köln), Soukou (Rostock), Wachsmuth (Zwickau).

REGIONALLIGA SÜDWEST

8. Tore: Gösweiner (TSG Hoffenheim II), Sulejmani (Waldhof Mannheim). 7. Tore: Firat, Hirst (beide Offenbach), Theisen (Homburg). 6 Tore: Dulleck (Homburg), Sommer (Mannheim).

OBERLIGA BW

10 Tore: Sökler (Freiberg). 9 Tore: Tunjic (Suttgarter Kickers). 8 Tore: Sanchez (Reutlingen).

7 Tore: Dicklhuber (Göppingen), Lindner (Bissingen), Vollmer (Linx).

VERBANDSLIGA NORDBADEN

11 Tore: Ilhan (Heddesheim). 9. Tore: Fetzer (Gartenstadt), Zuleger (Zuzenhausen). 8 Tore: Dahlke (Sanhausen II), Daum (Durlach-Aue), Gouras (Walldorf II).

7 Tore: Jubin (Sandhausen II), Lodato (Heddesheim).

VERBANDSLIGA WÜRTT.

9 Tore: Dilger (Laupheim). 8 Tore: Czaker (Hollenbach), Lack (Tübingen). 7 Tore: Glotzmann (Sindelfingen), Kenniche (Neckarrems), Nietzer (Dorfmerkingen).

6 Tore: Lekaj (Leinfelden/Echterdingen).

LANDESLIGA ODENWALD

11 Tore: Schmidt (Gommersdorf). 10 Tore: Heinrich (Höpfingen). 9 Tore: Bundschuh (Hundheim/Steinbach), Heckmann (Neckarelz), Rüttenauer (Oberwittstadt)

8 Tore: Albert (Grünsfeld), Bender (Mosbach), Gärtner und Hespelt (Gommersdorf), Moschüring (Grünsfeld). nb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018