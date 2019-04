Lukas Albert trifft dreifach

Während sich in den oberen drei Spielklassen keiner der Torjäger besonders hervortat, waren an diesem Wochenende gerade die Topstürmer der unteren Ligen erfolgreich. Allen voran der Hollenbacher Fabian Czaker, der mit einem späten Doppelpack die Partie gegen den FV Löchgau entschied und gleichzeitig die Führung in der Verbandsliga Württemberg übernahm. Sogar drei Treffer erzielten Dominik Zuleger (Zuzenhausen) in der Verbandsliga Baden und Lukas Albert (Grünsfeld) in der Landesliga. Überhaupt waren einige der „Verfolger“ treffsicher, beispielsweise Kevin Dicklhuber (Göppingen) und Jan Dahlke (Sandhausen U23). Es deutet sich in den verbleibenden Wochen also in vielen Ligen noch ein spannender Kampf um die „Torjägerkanone“ an.

Bundesliga

21 Tore: Lewandowski (München).

17 Tore: Alcacer (Dortmund), Jovic (Frankfurt).

16 Tore: Kramaric (Hoffenheim), Reus (Dortmund).

15 Tore: Belfodil (Hoffenheim), Poulsen, Werner (beide Leipzig).

14 Tore: Haller (Frankfurt), Havertz, Volland (beide Leverkusen), Weghorst (Wolfsburg).

2. Bundesliga

28 Tore: Terodde (Köln).

18 Tore: Hinterseer (Bochum).

17 Tore: Cordoba (Köln).

15 Tore: Klement (Paderborn), Wooten (Sandhausen).

14 Tore: Klos (Bielefeld), Testroet (Aue).

3. Liga

19 Tore: Pourie (Karlsruhe).

15 Tore: Schäffler (Wehen Wiesbaden).

14 Tore: Kyereh (Wehen Wiesbaden).

Regionalliga Südwest

18 Tore: Koffi (Elversberg), Sulejmani (Mannheim).

16 Tore: Jacob (Saarbrücken).

15 Tore: Kern (Mannheim).

14 Tore: Wekesser (Walldorf).

13 Tore: Jurcher (Saarbrücken).

Oberliga Baden-Württemberg

28 Tore: Sökler (Freiberg).

22 Tore: Dicklhuber (Göppingen).

17 Tore: Tunjic (Stuttgarter Kickers).

15 Tore: Vollmer (Linx).

13 Tore: Haibt (Villingen), Rubio (Linx).

Verbandsliga Baden

22 Tore: Ilhan (Heddesheim).

19 Tore: Dahlke (Sandhausen U23).

18 Tore: Zuleger (Zuzenhausen).

17 Tore: Fetzer (Gartenstadt), Stoll (Mutschelbach).

16 Tore: Hocker (Schwetzingen).

Verbandsliga Württemberg

18 Tore: Czaker (Hollenbach).

17 Tore: Glotzmann (Sindelfingen).

14 Tore: Lekaj (Leinfelden-Echterdingen).

13 Tore: Lulic (Rutesheim), Nietzer (Dorfmerkingen).

11 Tore: Zimmer (Dorfmerkingen).

Landesliga Odenwald

21 Tore: Schmidt (Gommersdorf).

18 Tore: Karic (Neckarelz), Moschürung (Grünsfeld).

17 Tore: Albert (Grünsfeld), Heinrich (Höpfingen).

16 Tore: Gärtner (Gommersdorf), Rüttenauer (Oberwittstadt). mbe

