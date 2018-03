M. Hammoud gehört zu den 35 Besten

Anzeige

Währenddessen verlor der TSV Mudau durch die überraschende Niederlage gegen die Reserve des TSV Höpfingen vorerst den Anschluss an das zuletzt erfolgreich Spitzenduo Spvgg. Hainstadt/TSV Rosenberg. Immerhin vier Zähler trennen den Liga-Dritten mittlerweile von den ersten beiden Plätzen, so dass man in den nächsten Wochen dringend auf Punkte angewiesen ist.

Trotz neuem Trainer will es beim TV Hardheim weiter nicht richtig laufen – die Schöne-Elf, die zuvor ein Freundschaftsspiel gegen Pülfringen noch souverän gewonnen hatte, musste sich beim TSV Götzingen deutlich mit 0:3 geschlagen geben und bleibt damit weiter in akuter Relegations-Gefahr.

Kreisklasse A Buchen

Weiter abgesetzt hat sich der SV Waldhausen mit dem Sieg im Spitzenspiel gegen den SV Schlierstadt. Mit 4:2 setzte sich der Liga-Primus souverän gegen den ambitionierten SVS durch und vergrößerte somit den Vorsprung auf nahezu uneinholbare 14 Zähler.

„Die Spieler haben nach der Partie schon ein bisschen gefeiert“, erzählt SVW-Abteilungsleiter Matthias Schüßler. „Schlierstadt hat aber noch zwei Nachholspiele, wobei wir dann dennoch mindestens acht Punkte voraus sind, wenn sie diese gewinnen. Es sieht gerade gut aus und wir sind sehr zufrieden“, beschreibt er die aktuelle Lage und gibt gleich einen Ausblick auf die Begegnung gegen den TSV Buchen II: „Das Ziel ist ein Sieg.“

Die Niederlage der Schlierstädter dürfte sowohl dem FC Hettingen als auch dem TSV Krautheim gut gefallen haben – immerhin rückten beide Mannschaften durch ihre Siege bis auf einen Zähler an den Liga-Zweiten heran und dürfen folglich weiter vom Aufstieg träumen.

Kreisklasse B1 Buchen

Der TTSC Buchen ist in der Kreisklasse B1 Buchen weiterhin das Maß aller Dinge und düpierte den ambitionierten FC Eubigheim deutlich mit 8:0. Mit vier Treffern war wiederum der Buchener Goalgetter Muhammed Hammoud bester Torschütze, der mit mittlerweile 42 Saisontreffern zurzeit zu den 35 treffsichersten Spielern aller deutschen Fußballklassen zählt.

Von der Eubigheimer Niederlage profitierten besonders die SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen und der TSV Höpfingen III, die durch ihre Siege nun mit dem FCE nach Punkten gleichzogen sind.

Kreisklasse B2 Buchen

Trotz des umkämpften 2:1-Erfolgs über die SpG Adelsheim/Oberkessach II hat sich der FC Bödigheim vorerst nicht weiter von der Konkurrenz abgesetzt.

Sollte der TSV Oberwittstadt II, der bis dato drei Partien weniger absolvierte, seine nächsten Begegnungen gewinnen, könnte der FCB vom Thron gestoßen werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018