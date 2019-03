Mainperle will gegen die TSG glänzen

Die hochgelobte Offensive der SpG Uissigheim/Gamburg II bekam gegen den in der Hinrunde noch wackelnden Aufsteiger aus Hundheim/Steinbach einen deutlichen Dämpfer. Zudem kassierten sie vier Gegentreffer, was die SpG Vikt. Wertheim II/Grünenwört zu Hause auf drei Punkte hoffen lässt. Gegen den SV Schönfeld präsentierten sich diese zuletzt formstark und konnten immerhin einen Punkt gut machen.

Der FV Brehmbachtal II siegte zuletzt überraschend deutlich und tritt am 17. Spieltag gegen die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II an, welche durch ihren knappen Sieg gegen die SpG Bobstadt/Assamstadt III den neunten Tabellenplatz halten konnten.

Der SV Anadolu Lauda zeigte in seiner ersten Partie der Rückrunde schon, dass er im Rennen um den Titel immer noch der heißeste Aspirant neben der TSG Impfingen ist. Ebenfalls in guter Torlaune präsentierte sich am letzten Spieltag der FC Hundheim/Steinbach II gegen den VfR Uissigheim/Gamburg II. In der anstehenden Partie wird sich zeigen, ob die Gäste auch im Stande sind, die ganz Großen der Liga zu bezwingen. Für die SpG Bobstadt/Assamstadt III geht es im kommenden Spiel gegen die SpG Wittighausen/Zimmern II, die dem Spitzenreiter in der vergangenen Partie lange Zeit Paroli bot. Trotz der guten Leistung steht dem Schlusslicht der Kreisklasse B das Wasser bis zum Hals. Die TSG Impfingen empfängt in der kommenden Partie die SpG Mainperle Urphar/Lindelbach/Bettingen, die zuletzt knapp siegte und so auf den sechsten Tabellenplatz kraxelte.

Aufsteiger SV Schönfeld holte in der vergangenen Partie lediglich ein Unentschieden heraus, kann aber gegen den SV Uiffingen, der zuletzt deutlich unterlag, wieder auf drei Punkte hoffen.

