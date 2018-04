„Mannschaft setzt alles sehr gut um“

Anzeige

Dominik Lang (Bild), Trainer des Tabellenzweiten Oberwittstadt, steht im Kurzinterview Rede und Antwort zur aktuellen Lage seiner Mannschaft in der Landesliga.

Herr Lang, in der Rückrunde hat der TSV Oberwittstadt noch kein Spiel verloren und in sieben Partien nur zwei Gegentreffer kassiert. War die Vorbereitung so effektiv oder welche Erklärung gibt es für diese Bilanz?

Dominik Lang: Die Vorbereitung war allgemein wie bei den meisten Mannschaften aufgrund der Witterung eher schwierig. Wir legen, wie schon die gesamte Saison, extrem viel Wert darauf, dass jeder Spieler seine Aufgabe erfüllt. Nur dann kann die gesamte Mannschaft auf dem Feld funktionieren, sei es im athletischen, spielerischen oder taktischen Bereich. Wir wissen selbst, dass wir noch sehr viele Fehler, zum Teil auch leichte Fehler, im Ballbesitzspiel machen und dass es unverzichtbar ist, diese dann durch extrem viel Laufarbeit und Kampf wieder zu korrigieren. Dies erfordert ein hohes Maß an Disziplin und Positions-Verantwortung, aber die Mannschaft setzt es im Moment sehr gut um.