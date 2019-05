Markelsheim/E. holt sich wichtigen Sieg

Markelsheim/Elpersheim – Untermünkheim 2:0

Tore: 1:0 Leonard Popp, 2:0 Leonard Popp. - Zuschauer 150.

Einen enorm wichtigen sowie überzeugenden Sieg erspielte sich die SGM aus Markelsheim und Elpersheim gegen den Gegner aus Untermünkheim. An einem perfekten Sonntag auf bestens präparierten Markelsheimer Rasen gelang dem Gastgeber ein Start nach Maß. In der 11. Minute wurde Stürmer Leonard Popp schön durch Flügelflitzer Tim Bender über die Außen frei gespielt und ließ dem starken Torwart der Gäste keine Chance mit einem trockenen Abschluss ins linke obere Kreuzeck. Anschließend weiter das gleiche Bild: Spielbestimmende Mannschaft war das Heimteam, welches die sich bietenden Gelegenheiten nicht nutzen konnte. Bis zur 30. Minute, dann wurde Leonard Popp von Sturmkollege Domenik Wischke per Flanke bedient. Er ließ dem Schlussmann keine Chance und netzte per Kopf zum 2:0-Halbzeitstand ein.

Nach der Pause kamen die Gäste besser aus der Kabine und erhöhten den Druck aufs heimische Gehäuse. Die sich bietenden Kontergelegenheiten konnten aber nicht genutzt werden. Erwähnenswert waren zwei Gelegenheiten, wieder durch Leonard Popp und Domenik Wischke. Die Heimelf verteidigte geschickt und mit den sprintstarken Innenverteidigern Glatz und Schmidt die Führung bis zum Abpfiff.

Ilshofen – Altenmünster 1:5

Tore: 0:1 Jan Rötlich (23. Minute), 0:2 Nico Gleß (26.), 1:2 Yannick Zucker (37.), 1:3 Nico Gleß (55.), 1:4 Dennis Maric (61.), 1:5 Dennis Sami (83.).

Im Nachholspiel am Freitagabend gewann der Tabellennachbar VFR Altenmünster klar mit 5:1 Toren. Das Ergebnis ist um zwei Tore zu hoch ausgefallen, jedoch wurden vergebene Chancen und Fehler in der Abwehr an diesem Abend bitter bestraft. Bevor Altenmünster in Führung ging, hätte der TSV 2 schon 2:0 führen müssen. Doch es wurden hundertprozentige Chancen kläglich vergeben. In der 21. Minute schoss Jan Rötlich einen Pass von Florian Immel ins Tor der Ilshofener. In der 26. Minute erzielte dann Nico Gleß mit einem Freistoß das 0:2. Als Yannick Zucker in der 37. Minute den Anschlusstreffer schoss, kam bei der Heimmannschaft wieder Hoffnung auf. Doch es blieb beim 1:2 für Altenmünster bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel zirkelte Janik Pfeiffer einen Schuss an die Oberkante der Latte. Im Gegenzug musste Fabian Halder im Gehäuse der Ilshofener sein ganzes Können aufbieten, um den TSV im Spiel zu halten. Das war jedoch alles, was Ilshofen an diesem Abend nach vorne zustande brachte. So fielen für Altenmünster in der 55. Minute durch Nico Gleß und in der 61. Minute durch Dennis Maric zwei weitere Tore für den VFR. In der 83. Minute durfte sich Dennis Sami nach Vorarbeit von Patrick Lettenmaier und Florian Immel auch noch in die Torschützenliste eintragen.

Bühlerzell – Neuenstein 4:1

Tore: 0:1 Sven Blumenstock (19.), 1:1 Tobas Häußler (30.), 2:1 Fabian Zühlke (32.), 3:1 Philipp Krupp (55.), 4:1 Fabian Zühlke (72.). - Zuschauer: 136.

Die erste Hälfte im Stenogramm: Bühlerzell verpasst die Führung, kann dann einen Rückstand verhindern, muss diesen aber dennoch hinnehmen und dreht die Partie mit einem Doppelschlag. Nach einer Viertelstunde hatten die Gäste richtig starke 20 Minuten. Markus Weiss im Bühlerzeller Tor musste im Doppelpack gegen Luca Sanwald und Jonas Müller klären (16.). Sven Blumenstock traf dann im Anschluss an einen Eckball in der 19. Minute zum 0:1. In der 30. Minute konnte Tobias Häußler für die nun die Hebel wieder umlegenden Bühlerzeller zum 1:1 ausgleichen. Zwei Minuten später machte Fabian Zühlke mit dem 2:1 den Doppelschlag perfekt. Nach der Pause kontrollierten die Gastgeber weitgehend das Geschehen. Philipp Krupp erhöhte in der der 55. Minute nach einem Eckball auf 3:1. Wiederum nach einem Eckball markierte Fabian Zühlke in der 72. Minute per Kopfball aus kurzer Entfernung das 4:1.

Altenmünster – Braunsbach 3:1

Tore: 1:0 Florian Immel (10.), 2:0 Marc Schäfer (13.), 2:1 Fabian Stirn (70.), 3:1 Marc Schäfer (Foulelfmeter 90.) Zuschauer: 90. – Schiedsrichter: Hasan Kozak (Ingelfingen).

Der VfR begann sehr konzentriert, aber nachdem zwei Tore gefallen waren, schaltete er viel zu früh zwei Gänge zurück. Nach einer Ecke konnten die Gäste nicht konsequent klären. Florian Immel nahm den Ball als Fallrückzieher und haute ihn unter die Latte. Dann ein Ball auf Marc Schäfer: Gegen den weit heraus geeilten Torspieler der Gäste erzielte er fast von der Mittellinie das 2:0. Danach schaltete der VfR in den Ruhemodus.

Die faktisch bereits abgestiegenen Gäste zeigten nach der Pause noch einmal Moral und kämpften sich in das Spiel zurück. Ein steiler Ball ging auf Jan Rötlich, der am Torspieler Marvin Schmidt scheiterte. Grün-Weiß wurde nicht aktiver und so gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Fabian Stirn wurde auf links freigespielt und konnte noch ein paar Meter in Richtung Tor gehen: sein Schuss landete im kurzen Eck. Die Gäste witterten ihre Chance. Ein Konter des VfR führte dann zum Endstand. Nach Foul im Strafraum zeigte der Schiri auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Marc Schäfer sicher.

Der VfR bekleckerte sich nach der frühen Führung nicht mit Ruhm, konnte aber den Pflichtsieg einfahren.

Hessental – Mulfingen 0:3

Tore: 0:1 (71.) Nicola Kutirov, 0:2 (74.) Nicola Kutirov, 0:3 (84.) Bernhard Diemer. – Zuschauer: 80.

Bei strahlendem Sonnenschein verlor der TSV Hessental sein vorletztes Bezirksliga-Heimspiel unglücklich mit 0:3. Hessental hatte in der ersten Hälfte einige hundertprozentige Torchancen und hätte mindestens mit 1:0 führen müssen. In der fünften Minute scheiterte Julian Schwerdt und setzte seinen Schuss an die Latte. Darius Hajian sowie Slawek Radzik trafen ebenfalls nur den Innenpfosten. Der SV Mulfingen hatte selbst in der zehnten Minute einen Lattenschuss. Kurz vor der Pause wehrte der Torspieler von Mulfingen mit zwei guten Paraden eine Doppelchance von Radzik und M. Weiss ab. Nach der Pause hatte Julian Schwerdt die Möglichkeit auf den Führungstreffer, vergab aber. So kam es wie es kommen musste: Der SV Mulfingen erzielte mit der ersten richtigen Torchance das 1:0. Drei Minuten später (74. Minute) erhöhte wiederum Nicola Kutirov auf 2:0. Der Endstand von 3:0 aus Sicht der Gäste fiel durch einen tollen direkt verwandelten Freistoß von Bernhard Diemer.

Sindringen/Ernsb. – Michelfeld 3:1

Der frischgekürte Meister empfing den Tabellendritten aus Michelfeld und startete direkt mit einem Lattenschuss von Gronbach und einer Kopfballchance von Winkler. Die Auswärts-Führung erzielte aber Funk (8.) nach der ersten Aktion. Doch nur wenige Minuten später glich Robin Winkler aus. Sein Bruder Julian (35.), im Hauptjob Verteidiger, per Kopf und (37.) Jonas Nöthe nach einem Doppelpass mit dem Pfosten, brachten die SGSE dann mit zwei Toren in Front. Die zweite Hälfte hatte den Flair von Sommerfußball, mit den üblichen Wechselspielchen. Die SGSE verwaltete recht problemlos das Ergebnis und feierte den siebten Sieg im siebten Ernsbach-Heimspiel der Saison.

Wachbach – Ilshofen II 6:0

Tore: 1:0 (10.) Felix Gutsche, 2:0 (57.) Marco Schmieg, 3:0 (64.) Jakob Scheidel, 4:0 (78.) Felix Gutsche, 5:0 (84.) Jan Thomas, 6:0 (87.) Marco Schmieg.

Der SV Wachbach erteilte dem TSV Ilshofen II eine Lehrstunde und gewann mit 6:0. Der SV Wachbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen TSV Ilshofen 2 einen klaren Erfolg. Felix Gutsche war zur Stelle und markierte das 1:0 des SV Wachbach (10). Mit einem Wechsel – Miro Verleger kam für Jan Götzelmann – startete der TSV Ilshofen 2 in Durchgang zwei. Für das 2:0 von Blau-Weiß zeichnete Marco Schmied verantwortlich (57.). Jakob Scheidel brachte das Heimteam in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (64.). Das 4:0 für die Mannschaft von Trainer Arben Kaludra stellte Gutsche sicher. In der 78. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Jan Thomas baute den Vorsprung des SV Wachbach in der 84. Minute aus. Schmieg besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Blau-Weiß (87.). Letztlich feierte Wachbach nach einer überzeugtenden Darbietung einen verdienten Heimsieg. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Blau-Weiß im Klassement nach vorne auf den dritten Platz.

Dünsbach – Niedernhall/Weißbach 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Alexander Küßner (38., Eigentor), 1:1 Lutz Megerle (87.)

Zunächst kamen die Gäste besser in die Partie. Dünsbach schaffte es nicht, die Zweikämpfe und das Tempo der Gäste mitzugehen. In der 36. Minute fiel das 0:1 für die Gäste: Die Dünsbacher verloren den Ball im Aufbau, Niedernhall nutze dies und spielte Yannik Braun auf der rechte Seite frei. Seine Hereingabe konnte Alexander Küßner nur noch ins eigene Tor ablenken. Trotz der schwierigen Ausgangslage zeigte die Heimelf nach der Pause Moral und versuchte alles, um zum Ausgleich zu kommen. Zwar stimmte nun der Einsatz, aber über Halbchancen durch Schaffert (58.) kam die Heimelf nicht hinaus. Niedernhall beschränkte sich aufs Verteidigen . Schließlich war es Lutz Megerle, der in der 88. Minute einen Freistoß von Tilman Naundorf herrlich ins lange Eck zum umjubelten Ausgleich lenken konnte.

Mainhardt – Obersontheim

Von dieser Partie ging uns kein Spielbericht zu.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019