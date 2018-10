Markelsheim/E. unter Wert geschlagen

Michelfeld – Hessental 7:0

Tore: 1:0 (13.) Nico Nierichlo, 2:0 (24.) Nico Nierichlo, 3:0 (30.) Denis Scherer, 4:0 (57.) 4:0 Jonas Jaeschke, 5:0 (68.) Jonas Jaeschke, 6:0 (72.) Dominik Malossek, 7:0 (83.) Luca Gebert.

Die Gäste hatten in den Anfangsminuten die ersten Torschüsse, die aber allesamt Marc Göltenboth im Michelfelder Tor abwehrte. Spielertrainer Nico Nierichlo war es, der in der 13. Minute aus dem Gewühl heraus das 1:0 erzielte. Hessental hatte wenig später eine gute Ausgleichsmöglichkeit, doch der Kopfball wurde über die Latte gelenkt. Erneut Nierichlo erhöhte mit einem strammen Schuss auf 2:0. Ein Freistoß von Denis Scherer aus 40 Metern wurde immer länger und senkte sich in der 30. Minute zum 3:0 ins Tor. Hessental gab sich nicht bislang auf, agierte aber auch nicht gefährlich. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste, die jederzeit fair agierten, nichts mehr entgegenzusetzen und Michelfeld spielte sehr sehenswert und diszipliniert.

Markelsh./Elpersh. – Dünsb. 1:2

Tore: 0:1 (68.) Manuel Kappes, 0:2 (76.) Frederik Heynold, 1:2 (86.) Eigentor). – Zuschauer: 120.

Gegen die zuletzt stark aufspielenden Gäste aus Dünsbach kam die SGM gut ins Spiel und erarbeitete sich in den ersten Spielminuten gleich zwei gute Torchancen. Zunächst wehrte Torwart Jonas Koslan einen Schuss von Jonathan Bean gerade noch ab, beim nächsten Angriff köpfte Carsten Kühweg nur ans Außennetz. Im Verlauf der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber das Spiel sicher im Griff und ließen die Gäste nicht ins Spiel kommen. Das einzige Manko im Spiel der SGM war, dass der verdiente Führungstreffer nicht gelingen wollte.

Auch in der zweiten Halbzeit hatte die Elf von Trainer Marco Reuß in der 50. und 63. Minute wieder zwei hochkarätige Torchancen, doch Torwart Koslan bewahrte seine Mannschaft vor einem Rückstand. Nach einem Fehler in der Markelsheimer Defensive erzielte Manuel Kappes nach aggressivem Pressing den überraschenden Führungstreffer für Dünsbach.

In der 76. Minute baute Frederik Heynold mit einem sehenswerten Weitschuss diese Führung aus. In der Schlussphase drückten die Gastgeber noch einmal kräftig aufs Gästetor und kamen in der 86. Minute durch ein Eigentor zum Anschlusstreffer. In der dramatischen Nachspielzeit hatten die Gäste noch zwei Mal großes Glück, als ein Abwehrspieler jeweils in höchster Not für den bereits geschlagenen Torwart den Ball auf der Torlinie abwehrte.

Niedernh./Weißb. – Mainhardt 1:0

Tor: 1:0 (66.) Yannik Braun. – Zuschauer: 125. – Schiedsrichter: Any Mistr, Aalen. – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte Jannis Weisler (85.) SGM Niedernhall/Weißb., Gelb/Rote Karte Luca Heinle (68.) SGM Niedernhall/Weißbach.

Den ersten Torschuss der Partie verbuchte die SGM in der dritten Spielminute. Der Schuss von Marco Klappenecker ging jedoch über das Gehäuse. Zwei Minuten später versuchte sich Daniel Vogel auf der Gegenseite. Seine Direktabnahme ging ebenfalls über das Tor. In der 25. Minute besaß die SGM abermals eine gute Einschussmöglichkeit. Dieses Mal scheiterte Bjarne Böhm am Torhüter.

Die Spielweise der Gäste war sehr defensiv ausgerichtet. Dies ergab in der Anfangsphase ein optisches Übergewicht für die Platzherren im Mittelfeld. Die SGM spielte weiter druckvoll bis zum Pausenpfiff, vergaß jedoch, aus den sich bietenden Chancen einen Treffer zu erzielen. In den ersten Minuten nach Wiederanpfiff besaß die SGM weitere Möglichkeiten, jedoch ohne Erfolg. In der 66. Spielminute war es dann soweit. Nach einem schön vorgetragenen Angriff zog Yannik Braun von der Strafraumgrenze unhaltbar zur 1:0-Führung ab. In der 85. Minute sah Jannis Weisler für alle überraschend die rote Karte nach einem Foul eines Mainhardter Spielers. Die SGM ließ aber trotz Unterzahl nichts mehr anbrennen.

Neuenstein – Altenmünster 1:3

Tore: 1:0 (11.) Deniz Sahin, 1:1 (48.) Jan Rötlich, 1:2 (50.) Nico Gleß, 1: 3 (84.) Jan Rötlich. – Schiedsrichter: Jürgen Roder (Aalen). – Zuschauer: 90.

Die ersten 25 Minuten waren sehr mau geführt von den Gästen. Die Gastgeber spielten den einfacheren Fußball und hatten die ersten Chance. Beim zweiten Angriff klapperte es schon im VfR-Gehäuse. Über die linke Seite spielte sich Neuenstein durch bis zur Grundlinie, der Ball kam zum zweiten Pfosten. Da stand Deniz Sahin. Diesmal und hatte keine Mühe, zum 1:0 zu treffen. Die erste Torannäherung für den VfR durch einen Freistoß von Patrick Lettenmaier. Der verfing sich aber in der Abwehrmauer.

Die zweite Hälfte begann der VfR forscher. Auf dem schmiereigen Boden waren keine komplizierten Spielzüge gefragt. Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, spielte der eingewechselte David Paulo auf den ebenfalls eingewechselten Jan Rötlich steil, frei vorm Torspieler verwandelte er den Ball zum Ausgleich. Wenig später wieder Jan Rötlich im Angriff. Sein Schuss oder Flanke landete am zweiten Pfosten, wo Samuel Bayerlein auf Nico Gleß quer legte, der keine Mühe mehr hatte, den Ball zum 2:1 über die Linie zu befördern. Der VfR hatte das Spiel gedreht und hätte nach einem Konter auf 3:1 erhöhen können. Eben Nico Gleß schoss aber deutlich über das Tor (71.).

Zwei Minuten später muss Nico Gleß die Entscheidung erzielen. Nach ganz schlechtem Pass der Neuensteiner Abwehr taucht er allein vorm Torspieler auf, der gerade noch mit dem Fuß zur Ecke klärt. Da hatte er wohl zu lange Zeit, um nachzudenken. Das 3:1 besorgte dann Jan Rötlich, mit seinem Doppelpack. Neuenstein gab nicht auf und hatte in der Nachspielzeit die Chance zur Ergebniskorrektur, doch die Chance wurde vergeben.

Ilshofen II – Braunsbach 2:0

Tore: 1:0 (61.) Marcel Hossner, 2:0 (69.) Florian Maas.

Der TSV Ilshofen II war von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft, ohne dabei klare Torchanchancen heraus zuspielen. Hatten sie eine Chance, scheiterte Ilshofen am überragenden Torspieler Fabio Thomas, oder es retteten der Pfosten und die Querlatte. In der zweiten Spielhälfte machte Ilshofen noch mehr Druck, und so fiel in der 61. Minute das 1:0 durch einen 16-Meter-Flachschuss von Marcel Hossner. In der 69. Minute das 2:0 für Ilshofen durch Florian Maas mit einem 18-Meter-Schuss, nach Vorlage Benny Kurz. Letztendlich ein verdienter Sieg des TSV Ilshofen II.

Mulfingen – Bühlerzell 1:2

Tore: 0:1 (37.) Johannes Nübel, 1:1 (60.) Thomas Binder, 1:2 (83.) Daniel Walz. – Schiedsrichter: Jetmir Podujeva (Spvgg Hirschlanden-Schöckingen (SRG Leonberg). – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Ciprian Bica (30./Mulfingen, Handspiel außerhalb des Strafraumes).

Bühlerzell gewinnt das Gastspiel in Mulfingen mit 2:1 und überholt damit die Gastgeber in der Tabelle. Bühlerzell spielte eine gute erste Halbzeit.

Schon in der Anfangsphase hatte Anthony Riek zwei erste gute Möglichkeiten. Beide wurden von Mulfingens Torhüter Ciprian Bica vereitelt. Dann die 30. Minute. Ciprian Bica war nach einem guten Bühlerzeller Ball in die Spitze aus dem Tor geeilt, rutschte außerhalb des Strafraumes auf dem Kunstrasen weg, nahm reflexartig die Hand zu Hilfe und vereitelte damit die ganz große Bühlerzeller Möglichkeit zur Führung. Die Folge war die rote Karte. In der 37. Minute erzielte Johannes Nübel nach Vorarbeit von Matthias Gronbach an der linken Seite das 0:1. Bühlerzell hatte es vor der Pause verpasst, das eine oder andere Tor mehr zu machen.

Mit Wiederanpfiff war es ein anderes Spiel. Die Gäste, zwar in Unterzahl, aber nun mit wesentlich mehr Initiative. Ein Indiz dafür die Einwechslung von Matthias Haag. Bühlerzell nun lange nicht mehr so abgeklärt wie in Halbzeit eins. Die Folge war der Ausgleich. Thomas Binder traf in der 60. Minute per Kopfball nach Linksflanke relativ freistehend zum 1:1.

In der Schlussviertelstunde waren aber wieder die Gäste am Drücker. Nach gutem Spielzug und der Hereingabe von der linken Seite traf Daniel Walz in der 83. Minute flach zum 1:2. Letztendlich sicherlich nicht unverdient.

Untermünkh. – Sindringen/E. 1:7

Tore: 0:1 (17.) Yannik Lofti, 0:2 (23.) Christian Baier, 0:3 (44.) Christian Baier, 0:4 (56.) Yannik Lofti, 0:5 (64.) Christian Baier, 1:5 (81.) Jannis Kronmüller, 1:6 (88.) Fabio Roth, 1:7 (90.) Fabio Roth.

Der TSV Obersontheim und der SV Wachbach spielen am kommenden Donnerstag um 15 Uhr gegeneinander.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018