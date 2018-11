Markelsheim/Elp. siegt im Kellerduell

Michelfeld – Sindringen/E. 0:1

Tor: 0:1 (83., Handelfmeter) Thilo Baier. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karte (90.) Jannick Pfisterer.

Zweiter gegen Erster hieß die Flutlichtpartie an der roten Steige in Michelfeld. Von Beginn an entwickelte sich ein schnelles und faires Spiel. Erwartungsgemäß überzeugten die Gäste mit Ballkontrolle und schnellen Angriffen. Die Michelfelder hatten in der Anfangsphase einen kleinen Vorstoß, ohne aber gefährlich abschließen zu können. Die Heimelf überzeugte aber über die komplette Spielzeit mit Engagement, Kampfgeist und Willen. Auch als die Gäste ab Mitte der ersten Halbzeit den Druck verstärkten, hielt man stets dagegen und Marc Göltenboth im Tor war stets ein sicherer Rückhalt.

Die ersten Minuten in der zweiten Hälfte gehörte den Gästen. Dann witterte Michelfeld seine Chance und spielte fulminant auf. Nach einer von Jonas Jaeschke ausgeführten Ecke hatten die zahlreichen Zuschauer den Torschrei auf den Lippen, aber der Kopfball von Balaban wurde auf der Linie von einem Feldspieler geklärt. Sindringen hatte in dieser Phase zwar keine klaren Möglichkeiten, aber die Angriffe waren stets gefährlich. Ein Handelfmeter in der 83. Minute entschied die Partie zu Gunsten der Gäste. Thilo Baier verwandelte souverän.

Ilshofen II – Wachbach 3:2

Tore: 0:1 (15.) Benedikt Dörner, 1:1 (19.) Lukas Lindner, 2:1 (20.) Janik Pfeiffer, 3:1 (32.) Florian Maas, 3:2 (85.) Marco Schmieg.

In einem über weite Strecken packenden Bezirksligaspiel siegte der TSV Ilshofen II verdient mit 3:2. Überschattet wurde das Spiel von zwei Verletzungen kurz vor der Halbzeit, als ein Spieler des SV Wachbach und des TSV Ilshofen bei einem Kopfballduell zusammenprallten.

In der 15. Minute ging Wachbach nach einem Eckball durch Benedikt Dörner mit 1:0 in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In der 19. Minute der Ausgleich durch Lukas Lindner mit einem satten 18-Meter-Flachschuss ins linke untere Eck. Eine Zeigerumdrehung später erzielte Janik Pfeiffer mit einem von halblinker Position getimten Ball in den Winkel das 2:1. In der 32. Minute gelang Florian Maas mit einem klasse Freistoß aus 20 Meter ins kurze Eck das 3:1.

Nach der Pause spielte sich viel im Mittelfeld ab, wobei beide Mannschaften einen Treffer hätten erzielen können. In der 75. Minute traf Benedikt Hoffmann, nach wunderschöner Vorarbeit von Lukas Lindner, nur den Pfosten. In der 84. Minute wurde Benedikt Hoffmann im Strafraum gefoult, und der gut leitende Schiedsrichter Marc Wüstner entschied sofort auf Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an, doch der Torspieler des SV Wachbach Jannik Hadamek hielt. So kam es, wie es oft im Fußball ist: Im Gegenzug fiel der Anschlusstreffer durch Marco Schmieg. Doch Ilshofen konnte die Führung dieses Mal verteidigen.

Braunsbach – Altenmünster 2:5

Tore: 0:1 (12.) Jan Rötlich, 0:2 (20.) Marc Schäfer, 0:3 (46.) Florian Immel, 0: 4 (66.) Marc Schäfer, 1:4 (81.) Thomas Diemer, 2:4 (83.) Thomas Diemer, 2:5 (90.+3) David Paulo. – Schiedsrichter: Robin Hechler (Schorndorf). – Zuschauer: 90.

Der VfR Altenmünster gewann in Braunsbach sicherlich verdient, kam aus Braunsbacher Sicht aber zu äußerst glücklichen Toren. Florian Immel erzielte aus klarer Abseitsposition die Führung für die Gäste. Ein Braunsbacher Verteidiger lenkte in der 19. Minute einen Fernschuss von Marc Schäfer unhaltbar für Braunsbachs Schlussmann ab.

Direkt nach dem Seitenwechsel war die Heimelf gedanklich noch in der Kabine, als erneut Florian Immel auf 3:0 erhöhte.

In der 65. Minute scheiterte Jens Koppenmüller freistehend vor Kai Wiedmann. Im direkten Gegenzug erhöhte Altenmünster auf 4:0. In der 80. Minute verkürzte Thomas Diemer aus kurzer Distanz auf 1:4. Nur zwei Minuten später traf erneut Thomas Diemer zum 2:4 per sehenswertem Fernschuss.

Plötzlich spielte nur noch die Heimelf, Altenmünster war sichtlich geschockt. Der Heimelf wollte ein weiterer Treffer aber nicht mehr gelingen.

Mulfingen – Hessental 2:1

Tore: 0:1 (9.) Yannick Frei, 1:1 (24.) Alexander Wolf, 2:1 (25.) Marian Riegler. – Zuschauer: 104. – Schiedsrichter: Daniel Eßwein.

Mulfingen zeigte von Beginn an, dass sie in diesem wichtigen Spiel unbedingt den ersten Heimsieg der Saison einfahren wollten. Über das gesamte Spiel stimmten Einsatz und Laufbereitschaft gegen meist harmlose Gäste.

Hessental machte mit der ersten und einzigen richtigen Chance das 0:1. Im Anschluss war Mulfingen aber weiterhin am Drücker und ließ gute Chancen aus. Mit einem Doppelschlag in der 24. Minute durch Alex Wolf nach Vorarbeit von B. Diemer und in der 25. Minute durch Marian Riegler nach Vorarbeit von N. Kutirov wurde das Spiel gedreht. Gleich nach Wiederanpfiff wieder zwei gute Chancen der Mulfinger. Glück hatten die Mulfinger dann in der 55. Minute, als der bereits verwarnte Tim Schneider nach einem Foul an Radzik nicht die Ampelkarte sah.

Zwischen der 65. und 80. Spielminute hatten die Gäste dann leichte Feldvorteile, richtig gefährlich wurde es aber nie.

In den letzten 15 Minuten inklusive Nachspielzeit hatten dann die Mulfinger wieder mehrere gute Chancen, die allesamt nicht verwertet wurden. So blieb es bis zum Schluss spannend.

Niedernh./Weißb. – Dünsbach 1:1

Tore: 1:0 (28.) Bjarne Böhm, 1:1 (85.) Luca Gronbach. – Zuschauer: 195. – Schiedsrichter: Joachim Bessler, TSV Schwabbach.

Nach 15 Minuten war Dünsbach die etwas aktivere Mannschaft. Nach einem rüden Foulspiel an Marco Klappenecker gab es in der 28. Minute Freistoß für die SGM. Bjarne Böhm nahm Maß und vollendete durch Freund und Feind hindurch zur 1:0-Führung für die SGM.

Nach dem Führungstreffer wurde die SGM stärker. Nach zehn Minuten Ballsicherung auf beiden Seiten im zweiten Spielabschnitt nahm die Partie wieder Fahrt auf mit Chancen auf beiden Seiten.

Die Gäste versuchten es mit der Brechstange und langen Bällen, zum Erfolg zu kommen, doch die SGM-Hintermannschaft stand stabil. In der 79. Spielminute scheiterte im Anschluss an einen Eckball Marco Hornung per Kopf am glänzend aufgelegten Torhüter Kostan.

In der 85. Spielminute zeigte sich mal wieder, dass Fußball grausam sein kann, denn der Gast kam zum glücklichen 1:1-Ausgleich durch Luca Gronbach.

Neuenstein – Bühlerzell 1:0

Tor: 1:0 (15.) Michael Sickinger . – Schiedsrichter: Ralf Eisele (SSV Zuffenhausen/SRG Stuttgart).

Bühlerzell ist auf dem besten Wege, sich im hinteren Drittel der Tabelle festzusetzen. Gastgeber Neuenstein gewann das Aufeinandertreffen zweier zuvor Tabellennachbarn mit 1:0.

Eine weitere, schmerzliche Niederlage für die Gäste. Über die gesamte Spielzeit gerechnet hatten die Sportfreunde mehr Spielanteile. Die Chancen waren aber dennoch verteilt. Bühlerzell kam besser in die Partie.

Daniel Walz per Kopfball (3.) und Maximilan Schwarz (7.) hatten zwei gute Möglichkeiten. Beide wurden von TSV- Torhüter Tobias Rimner glänzend pariert.

Die Gastgeber agierten meist über die Defensive heraus schnell umschaltend flach nach vorne. So auch in der 15. Minute. Nach Linksflanke von Patrice Gerlach traf Michael Sickinger per Direktabnahme aus kurzer Entfernung zum 1:0. Auch in die zweite Hälfte kam Bühlerzell besser ins Spiel.

Wieder waren die Möglichkeiten da. Neuenstein hatte nur noch wenige gute Offensivaktionen, war aber dabei einem Treffer näher als die Gäste. Florian Langer scheiterte nach seinem Antritt in der 60. Minute an Christopher Ammon im Zeller Tor. Drei Minuten danach die noch bessere Möglichkeit von Stefan Hessenauer, der den Ball flach am Zeller Tor vorbei schoss. Trotz allen Einsatzes, den Ausgleich noch zu machen: für Bühlerzell gab es am Ende die siebte Saisonniederlage.

Obersontheim – Mainhardt 2:0

Tore: 1:0 (22.) Tim Blümel, 2:0 (90.) Michael Däschler.

Nach 22 ereignislosen Minuten setzten die Gastgeber die ersten Akzente durch Niko Wild, der auf Tim Blümel querlegte und somit ein verspätetes Geburtstagsgeschenk servierte, veredelt durch das gestrige Geburtstagskind.

Einmal hatten die Obersontheimer den Weg über außen gewählt, ansonsten scheiterte man immer wieder an der dicht gestaffelten 5-er-Kette der Mainhardter, die selbst nur sporadisch Gefahr versprühten. Für die lahme erste Halbzeit wurden die Zuschauer mit einem rassigen Auftakt der zweiten Hälfte belohnt.

Obersontheim verdaddelte vier Großchancen, während die Gäste einen vermeintlichen Elfmeter reklamierten.

Im Übrigen konnten sich die Obersontheimer glücklich preisen, dass Mainhardt seine Konter nicht komsequent zu Ende spielte. Als der VfL zum Schluss alles nach vorne warf, wurde er auch noch bitter bestraft.

Untermünkh. – Markelsh./Elp. 0:1

Tor: 0:1 (26.) Domenik Wischke.

Ein Spielbericht zu dieser Partie ist leider bis zum Redaktionsschluss nicht eingegangen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018