Markelsheim/Elpersh. auf Abstiegsplatz

Wachbach – Niedernhall/W. 4:0

Tore: 1:0 (9.) Volkert, 2:0 (42.) Gutsche, 3:0 (44., Foulelfmeter) Ettwein, 4:0 (49.) Gutsche. – Zuschauer: 215. – Schiedsrichter: Christian Glatzer.

Die Begegnung begann mit zwei offensiv ausgerichteten Mannschaften. Nach neun Minuten durften die Anhänger des SVW erstmals jubeln, als Botsch einen Freistoß an den langen Pfosten auf den Fuß von Volkert spielte und dieser den Ball zum 1:0 über die Linie schob. Im weiteren Spielverlauf hatten die Gäste durchaus die Möglichkeit, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die beste Gelegenheit hatte Schneider, als er einen Ball im Aufbauspiel der Wachbacher erlief, jedoch war der Torabschluss aus aussichtsreicher Position eine sichere Beute für Hadamek. In der 40. Spielminute hatte die SGM dann nach einer Flanke von rechts die Doppelchance zum Ausgleich. Zunächst scheiterte Hirn völlig freistehend an SV-Keeper Hadamek und auch den Nachschuss parierte der SVW Keeper überragend. Im Gegenzug setzte sich Thomas gekonnt auf der Außenbahn durch sein Zuspiel fand SV-Torjäger Gutsche, dessen Torschuss unhaltbar zum 2:0 abgefälscht wurde. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde der umtriebige SV-Angreifer Schmieg im Strafraum gefoult. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Ettwein eiskalt. Kurz nach der Pause entschied Wachbach die Begegnung, als Kapitän Dörner einen überlegten Flachpass auf Gutsche spielte und dieser seine Farben mit 4:0 in Führung brachte. Im Anschluss kontrollierte der SVW die Begegnung gegen sich tapfer wehrende Spieler der SGM. In der 55. Spielminute rutsche Hadamek ein Abwurf aus der Hand und der völlig freistehende Schneider zog ab, aber auch diese gute Gelegenheit vermochten die Gäste nicht zu nutzen, denn Thissen kratzte den Ball von der Torlinie. Wachbach erspielte sich im Anschluss noch die eine oder andere Gelegenheit, ohne weitere Treffer zu erzielen. Am Ende siegt der SVW zwar verdient, allerdings hatte auch Niedernhall klare Möglichkeiten, das Ergebnis knapper zu gestalten.

Altenmünster – Mulfingen 1:1

Tore: 0:1 (1.) Michael Haag, 1:1 (13. Eigentor) Florian Schellmann. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karte (90.+1) Thomas Wenzel (VfR), gelb-rote Karte (90.+2) Nico Gleß. – Zuschauer: 90. – Schiedsrichter: Olaf Olsdorf (Bopfingen).

Gleich der erste Angriff der Gäste führte zur Führung für Mulfingen. Nach einem Eckball war der großgewachsene Michael Haag mit dem Kopf zur Stelle, und es stand nach 44 Sekunden 1:0 für Mulfingen. Der VfR war aber auch gleich wach nach dem Rückstand und ebenfalls nach einer Ecke fiel das 1:1. Die Ecke wurde kurz ausgeführt. Patrick Lettenmaier haute den Ball auf den zweiten Pfosten, wo ihn Florian Schellmann ins eigene Tor lenkte. Der VfR bestimmte danach das Spielgeschehen. Vor den Toren tat sich aber wenig. Die zweite Hälfte ging Grün-Weiß sehr energisch an. Ein Schuss von Manuel Kober lenkte der Torspieler der Gäste gerade noch über die Latte (49.). Dann kam der Ball steil auf Jan Rötlich. Gegen den herauseilenden Torspieler köpfte er den Ball über diesen hinweg. Auf der Torlinie schlug ein Abwehrspieler den Ball gerade noch weg. Aus der spielerischen Überlegenheit kreierte der VfR zu wenige wirkliche Torchancen, so dass es die Gäste geschickt machten und verdient einen Punkt mitnahmen.

Braunsbach – Obersontheim 0:4

Tore: 0:1 (38.) Wagner, 0:2 (56.) Däschler, 0:3 (62.) Wagner, 0:4 (78., Foulelfmeter) Nagumanov.

Der TSV Obersontheim tat sich gegen eine stark ersatzgeschwächte Braunsbacher Elf, die 90 Minuten kämpfte, lange Zeit sehr schwer. So dauerte es bis zur 38. Minute, ehe Obersontheims Wagner seine Farben durch einen abgefälschten Schuss mit 1:0 in Führung brachte. Zuvor hatte die Heimelf zwei gute Tormöglichkeiten, vor allem Daniel Ilg hatte freistehend aus 15 Metern die Führung für die Heimelf Mitte der ersten Halbzeit auf dem Fuß, doch sein Schuss ging knapp über das Gehäuse von Eugen Frescher. In der zweiten Handzeit die Heimelf defensiv weiter gut geordnet. Dennoch kam Obersontheim in der 56. Minute durch Däschler im Anschluss an einen Eckball zum 2:0 und in der 62. Minute durch Wagner zum 3:0. In der 78. Minute verwandelte Nagumanov einen Foulelfmeter zum 4:0 Endstand. Alles in allem ein verdienter Erfolg des Tabellenzweiten gegen tapfer kämpfende Braunsbacher.

Bühlerzell – Michelfeld 2:2

Tore: 1:0 (19.) Marco Wengert, 1:1 (26.) Benjamin Haag, 1:2 (44.) Raphael Blömer, 2:2 (45.+2 Foulelfmeter) Philipp Krupp. – Schiedsrichter: Tobias König (TSG Waldenburg/ SRG Künzelsau). – Zuschauer: 212.

Abwechslungsreich war die Partie zwischen Bühlerzell und Michelfeld. Die Gastgeber führten mit 1:0, lagen mit 1:2 in Rückstand und konnten wieder ausgleichen. Dies alles in der ersten Halbzeit. Bühlerzell hatte einen guten Anfang. Marco Wengert erzielte in der 19. Minute mit einem strammen Schuss aus 17 Metern das 1:0. Die Führung war nicht unverdient. Danach waren die Gäste aber besser im Spiel. Das ganze Spielverhalten stabiler, mehr Ballbesitz, mehr Initiative als zuvor. Benjamin Haag markierte in der 26. Minute das 1:1. Vorausgegangen der Bühlerzeller Ballverlust in der eigenen Hälfte, dann die gelungenen Kombinationen des TSV und der erfolgreiche Abschluss des frei gespielten Torschützen. In der 44. Minute erzielte Rafael Blömer nach der Hereingabe von der rechten Seite aus kurzer Entfernung das 1:2. Auch dieses Tor war gut heraus gespielt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es nach Foul an Marco Wengert Strafstoß für die Sportfreunde. Philipp Krupp verwandelte diesen zum 2:2. Nach der Pause waren es dann weniger Strafraumszenen, weniger Torchancen. Mehr Ballbesitz, mehr Vorwärtsdrang hatte über weite Phasen Michelfeld. Der Gast war auch näher am dritten Tor.

Hessental – Sindringen/Ernsb. 1:6

Tore: 0:1 (3.) Robin Winkler, 0:2 (13.) Christian Baier, 1:2 (30.) Michael Schenke, 1:3 (44.) Felix Stürzl, 1:4 (68.) Valentin Gronbach, 1:5 (70.) Robin Winkler, 1:6 (80.) Christian Baier. – Zuschauer: 100.

In diesem Spiel wurde deutlich, warum die Gäste vermutlich in die Landesliga aufsteigen und die Gastgeber um den Abstieg spielen. Hessental machte zu viele individuelle Fehler, welche die Gäste eiskalt ausnutzten. Bereits nach drei Minuten stand es 0:1 durch Robin Winkler. Die Gäste waren ballsicher und machten weiter Druck. In der 13. Min. erhöhte Christian Baier auf 0:2. Die Gastgeber ließen sich nicht hängen, hatten bis zur Halbzeit ihre beste Phase und gestalteten das Spiel ausgeglichen.

Die Belohnung folgte in der 30 Minute, als Michael Schenke auf 1:2 verkürzte. Doch wiederum ein Ballverlust in der eigenen Hälfte wurde durch Felix Stürzl in der 44. Minute knallhart zum 1:3 bestraft. Nach der Pause plätscherte das Spiel lange Zeit vor sich hin. Dann legten die Gastgeber Valentin Gronbach den Ball vor und der schoss zum 1:4 ein. Der Hessentaler Widerstand war nun gebrochen und Robin Winkler erzielte freistehend in der 70. Min. das 1:5. Den Schlusspunkt setzte in der 80. Min. Christian Baier, als er den Ball unhaltbar zum 1:6 einschießen durfte. Unterm Strich war der Tabellenführer an diesem Tag eine Nummer zu groß für die Gastgeber.

Ilshofen II – Neuenstein 2:2

Tore: 0:1 (27.) Jonas Müller, 0:2 (30.) Deniz Sahin, 1:2 (42., Foulelfmeter) Markus Hörger, 2:2 (69.) Janik Pfeiffer. – Zuschauer: 70.

Ilshofen II war von der ersten Minute an spielbestimmend und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Sie scheiterten aber immer wieder an der vielbeinigen Abwehr der Gäste oder dem sehr gut reagierenden Torspieler der Gäste, Tobias Rimner. Und wie es so oft im Fußball ist, nutzten die Gäste ihre wenigen Gegenstöße eiskalt aus. In der 27. Minute nutzte der Mittelstürmer der Gäste, Jonas Müller, die erste Torchance zum völlig überraschenden 0:1 nach einem lang geschlagenen Ball. Drei Minuten später eine Unachtsamkeit der Heimmannschaft, und es stand 0:2. Nutznießer war diesmal Deniz Sahin. In der 42. Minute wurde Lars Fischer im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Markus Hörger zum hoch verdienten Anschlusstreffer. Nach der Pause das gleiche Bild, Ilshofen erspielte sich Chance um Chance. Erst in 69. Minute traf der eingewechselte Janik Pfeiffer, der eine Steilvorlage von Markus Hörger zum hochverdienten und umjubelten 2:2 einschoss. Ilshofen blieb weiter am Drücker, jedoch ohne zählbaren Erfolg.

Dünsbach – Untermünkheim 1:2

Tore: 0:1 (39.) Wilhelm, 0:2 (59., Elfmeter), 1:2 (75.) Kappes.

Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem Tura Untermünkheim beugen mussten. Für das erste Tor von Untermünkheim war Edwin Wilhelm verantwortlich, der in der 39. Minute das 1:0 besorgte. Per Elfmeter erhöhte Wilhelm in der 59. Minute seine Torausbeute auf zwei Treffer. Manuel Kappes war in der 75. Minute zur Stelle und markierte das 1:2 für Dünsbach. Zu mehr aber reichte es nicht mehr für die Heimelf.

Mainhardt – Markels./Elpersh. 5:1

Tore: 1:0 (4.) Marko Schaffroth, 2:0 (17.) Marko Schaffroth, 3:0 (28.) Fabian Wohlschläger, 4:0 (30.) Fabian Wohlschläger, 5:0 (76.) Daniel Vogel, 5:1 (77.) Leonhard Popp.

Sindringen/E. – Braunsbach 3:0 (abgesagt).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019