Markelsheim/Elpersheim mit Maßarbeit

Wachbach – Dünsbach 0:0 Zuschauer: 230. - Besondere Vorkomnisse: Rote Karte (44.) Daniel Gronbach (Dünsbach), Rote Karte (80.) Lukas Schmitt (Wachbach). Im sehr gut besuchten Sportpark empfing der SV Wachbach die Gäste vom TSV Dünsbach. Von Beginn an entwickelte sich eine heiß umkämpfte Bezirksligabegegnung. In der 8. Spielminute zog Scheidel einen Freistoß aus halb linker Position aus das Gästetor, Dünsbachs Keeper Kostan konnte den Ball nicht festhalten und Thissens Nachschuss streifte den Querbalken. Die Gäste lauerten auf Kontergelegenheiten und Gästestürmer Grahm prüfte Wachbachs Keeper Hadamek nach 21. Spielminuten aus aussichtsreicher Position. Im Anschluss gab Wachbachbach weiter den Ton an und hatte in der 35. Spielminute eine Doppelchance zur Führung, jedoch parierte TSV Keeper Kostan zunächst einen Torschuss von Gutsche aus kurzer Distanz und Ettweins Nachschuss verfehlte das Tor um wenige Zentimeter. Kurz vor der Pause sah Daniel Gronbach nach einem Foulspiel die Rote Karte.

Nach der Pause zogen sich die Gäste noch weiter in die eigene Spielhälfte zurück. Wachbach kontrollierte die Begegnung weiter und hatte in Person von Schmieg und Gerner die Führung auf dem Fuß. Nach einem Angriff der Heimmanschaft hatte Dünsbach seine einzige Großchance, als Hadamek im Eins gegen Eins gegen Grahm sein ganzes Können aufbieten musste. Nach 80. Spielminuten musste dann Wachbachs Verteidiger Schmitt nach einem Foulspiel ebenfalls frühzeitig das Spielfeld verlassen. Der SVW versuchte noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch Dünsbachs Abwehr konnte das Remis bis zum Ende erfolgreich verteidigen.

Braunsbach – Markelsh/Elp. 0:4 Die SGM Markelsheim/Elpersheim erwischt im Braunsbacher Sportpark einen Start nach Maß und geht in der sechsten Minute durch Domenik Wischke in Führung. Die Heimelf kommt selbst auch zu Chancen bleibt aber vor dem gegnerischen Tor zu ungefährlich. Auch als Julian Popp in der 16. Minute auf 2:0 erhöht kämpft die Heimelf weiter und ist in der ersten Halbzeit dem Anschlusstreffer näher als die Gäste ihrem dritten Treffer. Nach dem Seitenwechsel erzielt in der 49. und 59. Minute Domenik Wischke mit seinem zweiten und dritten Treffer den 4:0-Endstand für die Gäste.

Bühlerzell – Hessental 2:0 Tore: 1:0 Kevin Maintok (31.), 2:0 Andreas Stein (68.). – Zuschauer: 230.

Erfreuliches gab es aufseiten der Sportfreunde schon vor dem Spiel. Christian Stein (29) wurde für sein 200. Spiel im Trikot der Sportfreunde geehrt. Bühlerzell hatte eine sehr gute Anfangsphase. Diese ließ einiges erwarten. Oliver Wengert hatte traf in der zweiten Minute schon den Pfosten des Hessentaler Tores. Nach rund zwanzig Minuten aber hatte sich der TSV besser in das Spiel hinein gearbeitet. Bühlerzell war zwar weiterhin mehr im Vorwärtsgang, aber Hessental stand nun in der Defensive besser. Die Gastgeber hatten gute Ansätze. Zum entsprechenden Abschluss kamen die Sportfreunde aber nicht. Es resultierten einige Eckbälle daraus. Aus einem dieser sollte im Anschluss die Führung in der 31. Minute kommen. Kevin Maintok war der Torschütze zum 1:0. Waren es schon vor der Pause beidseitig wenige Torchancen, nach der Pause waren es nicht mehr. Für die letztendlich vorzeitige Entscheidung sorgte der eingewechselte Andreas Stein. In der 68. Minute zog er aus gut 20 Metern halblinker Position ab und traf zum 2:0. Hessentals Bemühen um den Anschluss war unverkennbar. Zu einer richtig guten Möglichkeit kamen sie gegen die gut stehenden Gastgeber nicht.

Mulfingen – Obersontheim 0: 5 Tore: 0:1 (21.) Michael Däschler; 0:2 (50.) David Herrmann, 0:3 (53.) Tim Otterbach, 0:4 (73.) Kai Graf, 0:5 (90.) Dennis Eder. – Zuschauer: 186. In einem einseitigen Spiel verliert der SVM auch in der Höhe verdient gegen den klar überlegenen Gast aus Obrsontheim. In der ersten Halbzeit konnte die Heimelf noch einigermaßen mithalten. Ein paar Aktionen nach vorne waren durchaus vorhanden, wenn auch nichts Zwingendes. Kurz nach dem klasse rausgespielten 0:1 durch Däschler erhielt Obersontheim einen Elfmeter zugesprochen, den Lanig parieren konnte. Auch in der Folgezeit hatte der Gast einige gut Möglichkeiten, Lanig hielt desöfteren überragend. Im zweiten Durchgang kam dann von den Mulfingern wenig Gegenwehr, Obersontheim konnte sich oft durchkombinieren. So erzielten sie in regelmäßigen Abständen die Tore. Nach dem 0:4 kam Mulfingen wieder ein bisschen besser ins Spiel und hatte auch drei gute Möglichkeiten. Mit dem Schlusspfiff erzielte Eder den Endstand. Mulfingen hat nächste Woche in einem ganz wichtigen Spiel Neuenstein zu Gast, Obersontheim reist nach Untermünkheim.

Altenmünster – Sindringen/E. 0:3 Tore: 0:1 Valentin Gronbach (18.), 0:2 Oleg Romenski (48.), 0:3 Christian Baier (90.+2). Zuschauer: 120. Der VfR macht es sehr gut gegen den Tabellenführer. Die zeigen aber was einen Tabellenführer ausmacht. Sehr effizient und mit Toren zum richtigen Zeitpunkt zeigen sie Altenmünster dann die Grenzen auf. So gewinnt die SG Sindringen/Ernsbach mit 3:0 an der Kirchstraße. Sindringen war gleich gut im Spiel, der VfR zeigte Respekt. Ein Ballverlust im Mittelfeld brachte die erste Chance für die Gäste. Nach dem fulminanten Schuss von Lukas Endreß ist aber Torspieler Kai Wiedmann zur Stelle und klärt den Ball (15.) Kurz darauf ist es aber soweit. Die Gäste erzielen das 1:0. Ein Pass in die Spitze, Ein Sindringer Spieler lässt den Ball durchlaufen, die VfR Abwehr ist verwirrt und Valentin Gronbach macht es clever ins Eck. Das Tor hat dann aber Grün-Weiß aufgeweckt. Ein zu kurzer Rückpass, Patrick Lettenmaier geht dazwischen. Leider kommt der Torspieler gerade noch dran, sodass es nur Ecke gibt (29.). Der VfR ist nun gut im Spiel. Führt gute Zweikämpfe und es geht auch nach vorne. Samuel Bayerlein ist auf links durch. Er nimmt David Paulo mit, der auf Dennis Sami passt. Sein Schuss landet am Außenpfosten.

Gleich nach der Pause zeigt Sindringen seine Effizienz. Ein Schuss von Christian Baier kann Torspieler Kai Wiemann noch sauber aus dem Eck holen. Der Abpraller landet aber bei Oleg Romenski und der haut den Ball zum 2:0 ins Tor. Dann wieder verteiltes Spiel. Beim VfR fehlt halt der letzte Pass oder die entscheidende Durchschlagskraft um zum Anschlusstreffer zu gelangen. Sonst wären die Gäste eventuell noch mal in die Bredouille gekommen. Das Spiel der VfR im Mittelfeld ist sehr gefällig. Aber im entscheidenden Raum vorm Tor steht der Tabellenführer sicher und lässt ganz wenig zu. Kurz vor dem Ende kann sich Torspieler Kai Wiedmann dann gegen Jonas Max und Christian Baier auszeichnen. Zweimal zeigt er sein Können. Als der Schiedsrichter schon die Pfeife für den Schlusspfiff im Mund hat, wird Christian Baier einmal von der VfR Abwehr aus dem Auge verloren. Allein aufs Tor zugehend setzt der Torjäger den Schlusspunkt.

Ilshofen II – Michelfeld 4:1 Tore: 0:1 Nico Nierichlo (FE) (26.), 1:1 Lars Fischer (53.), 2:1 Markus Hörger (59.), 3:1 Muhamed Ali Turac (63.), 4:1 Lars Fischer (85.). Bei schönem Fußballwetter entwickelte sich ein gutes Bezirksligaspiel, in dem der TSV Ilshofen II verdient mit 4:1 gewann. Zusnächst vereitelte der Torspieler vom TSV Michelfeld sowie Pfosten und die Latte das 1:0 für die Hausherren. In der 18. Minute ging ebenfalls ein Schuss an die Latte diesmal bei den Gastgebern. Nach 26 Minuten gab es einen Foulelfmeter für die Gäste, den Spielertrainer Nico Nierichlo sicher verwandelte. Nach der Pause kam Ilshofen mit mehr Elan aus der Kabine. Sie kombinierten sicherer und vor allem zielstrebiger. Lars Fischer erzielte den verdienten Ausgleich in der 53. Minute. In der 59. Minute setzte sich der gut aufgelegte Benjamin Hoffmann auf der rechten Seite durch, seinen flachen Pass in die Mitte schoß Markus Hörger ins Tor der Gäste. In der 63. Minute Eckball für Ilshofen, Muhamed Ali Turac stieg am höchsten und köpfte zum viel umjubelten 3:1 ein. Ilshofen spielte mit viel Druck weiter, wobei es einigen Konter Chancen für Michelfeld gab, die aber schon in der Abwehr oder beim stark spielenden Ilshofener Torwart Fabian Halder ihren Meister fanden. 78 Minuten waren gespielt, als Ilshofen einen Foulelfmeter bekam, der aber vom guten Torwart der Gäste, Marc Goeltenboth gehalten wurde. In der 83. Minute schloss wiederum Fischer eine Hereingabe vom eingewechselten Lindner zum 4:1 ab.

Zu den Partien Mainhardt – Untermünkheim 2:2 und Neuenstein – Niedernhall/W. 0:1 ging uns kein Spielbericht zu.

Nachholspiele

Ilshofen – Hessenstal 1:1 Das Nachholspiel begann von beiden Seiten eher etwas zurückhaltend. Beide Mannschaften waren auf Torsicherung bedacht. Mit zunehmender Spieldauer kam Ilshofen immer besser ins Spiel und hatte mehr Ballbesitz. Doch die Chancen hatten die Gäste aus Hessental. Zwei Großchancen der Gäste machte der Torspieler des TSV Ilshofen, Fabian Halder, mit Glanzparaden zunichte. So ging man mit einem, meiner Ansicht nach , gerechten Unentschieden in die Pause. Nach dem Pausentee erspielte sich Ilshofen immer mehr Spielanteile. Hessental kam kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Es gab immer mehr Torchancen für die Heimelf, die jedoch nicht genutzt werden konnten, da die vielbeinige Abwehr oder der Torspieler der Gäste zur Stelle waren. In der 72. Minute war es dann Benjamin Hoffmann der auf der rechten Seite seinen Gegner stehen ließ und vom Sechszehner Eck unhaltbar einschoss. Ilshofen blieb weiter am Drücker, doch wollte ein zweites Tor für die Heimelf nicht fallen. Sie hatten in der 85. Minute Pech. Yannick Zucker köpfte ein von Jonas Halder getretenen Eckball an die Latte. Zwei Minuten vor Schluss köpfte Alexander Becker nach einer Flanke von links den Ball unhaltbar ins Gehäuse der Heimelf ein.

Fazit: Ein etwas schmeichelhaftes Unentschieden für die Gäste, die aber nie aufgaben und den Punkt dann letztendlich doch verdienten.

Altenmünster – Bühlerzell 0:0 Der VfR steigert sich deutlich gegenüber der Vorwoche. Wobei die erste Hälfte an die Gäste aus Bühlerzell ging. Sie hatten da die besseren Chancen. Die Partie fand zunächst sehr viel im Mittelfeld statt. Bühlerzell kam zu einer guten Chancen als ein weiter Ball zu Oliver Wengert gespielt wurde und dieser schneller war als seine VfR Gegenspieler (17.). Seinen Lupfer hat aber Torspieler Kai Wiedmann erahnt und konnte ihn daher entschärfen. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte konnte sich der VfR etwas frei spielen und kam zu Chancen. Eine davon vergab Nico Gleß, als er rechts frei gespielt wurde, aber nur das Außennetz traf.

In der zweiten Hälfte war dann Grün-Weiß am Drücker. Nach gut einer Stunde ein Eckball für den VfR. Der Ball landet am langen Eck, wo ein VfRler unglücklich den Ball für die Gäste klärte. Der nachfolgende Eckball wird wieder gefährlich für die Gäste. Nico Gleß bringt unmittelbar vor dem Tor aber den Ball nicht unter Kontrolle. So ist auch diese Chance vertan. Der VfR wollte den Siegtreffer und erlaubte den Gästen den einen oder anderen schnellen Gegenstoß. Aber die spielten nicht gut zu Ende. Dann ein Ball in die Spitze, der Abwehrspieler von Bühlerzell klärt den Ball nicht gut. Nico Gleß geht dazwischen. Sein Schuss aus spitzem Winkel geht am langen Eck vorbei (82.). Die nächste Aktion für die Gäste. Der VfR etwas weit aufgerückt. Wengert kann auf rechts aufs Tor gehen. Torspieler Wiedmann holt ihm aber den Ball noch vom Fuß. Die letzte Chance dann auch für die Gäste. Ein Freistoß aus der eigenen Hälfte wird lang und Oliver Wengert kommt mit dem Kopf dran. Sein Kopfball ist aber zu unplatziert und geht über das Tor.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019