Martin Kleinschrodt neuer Trainer beim FSV Hollenbach

Nach der abgelaufenen Verbandsliga-Saison, die der FSV Hollenbach auf dem vierten Tabellenplatz beendete, hatte sich der Verein von Trainer Marcus Wenninger getrennt. Nun steht der Nachfolger fest: Der ehemalige FSV-Kapitän Martin Kleinschrodt wird zur kommenden Saison das Traineramt bekleiden.

Kleinschrodt, der in 210 Spielen das Trikot der Hollenbacher trug, sammelte als Spieler jahrelang Erfahrung in der Oberliga. Als Trainer wir der FSV Hollenbach seine erste Station sein.

Traineramt war ein erklärtes Ziel

Der ehemalige Spielführer der Hollenbacher startet am Dienstag mit seiner Mannschaft mit der Vorbereitung auf die bevorstehende Runde in der Verbandsliga Württemberg. Dabei gilt es für den 32-Jährigen, die eine oder andere Baustelle zu beseitigen, denn in der neuen Runde werden gleich mehrer erfahrene Spieler nicht mehr Teil der Hollenbacher Mannschaft sein: Boris Nzuzi, Sebastian Walz und Nico Nierichlo haben den FSV verlassen. Nun wird es die Aufgabe von Kleinschrodt sein, die Lücke zu füllen, die diese Abgänge hinterlassen haben.