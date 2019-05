Matchball Nummer zwei

Staffel 1

Nachdem der souveräne Spitzenreiter SpG Oberbalbach/Unterbalbach am vergangenen Wochenende seinen ersten Matchball liegen ließ, folgt nun Versuch Nummer zwei, um die ohnehin nur minimalen Restzweifel zu beseitigen. Bei der SpG Gerlachsheim II/Oberlauda/Lauda II genügt den Balbachtälern ein Punktgewinn, um endgültig nicht mehr von Rang eins verdrängt werden zu können. Spannend bliebe dann noch der Kampf um Platz zwei. Hier hat die SpG Beckstein/Königshofen II die besten Karten.

Staffel 2

Auch in der zweiten C-Klassen-Staffel könnte am Wochenende praktisch die Entscheidung fallen. Der SV Nassig III hätte mit einem Heimsieg gegen den TSV Kreuzwertheim II 35 Punkte auf dem Konto und wäre damit eigentlich durch. Zwar könnte bis zum Saisonende auch Türkgücü Wertheim II (am Sonntag zu Hause gegen die TSG Impfingen II) auf 35 Punkte kommen, doch die Tordifferenz (Nassig +32, Türkgücü +5) lässt ein Überholen eigentlich nicht mehr zu. ptt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.05.2019