Max Brustmann „vernagelt“ das Tor

Entsprechend motiviert gingen die Einheimischen zu Werke und durften in den ersten Minuten besonders auf das Können von Torwart Brustmann vertrauen, der den Gegner mit seinen Paraden zunächst regelrecht zur Verzweiflung trieb. Dies bekam vor allem Gäste-Goalgetter Dirk Holzner zu spüren, der von zehn freien Würfen nur drei im Rimparer Kasten unterbrachte. Auch die Emsdettener Rückraumtormaschine um Krings, Adams, Wesseling und Franke biss sich am 35-jährigen Wölfe-Schlussmann immer wieder die Zähne aus.

Im Normalfall hätte die Abwehrdominanz und das gute Torhüterspiel ausreichen müssen, um die Begegnung früh zu entscheiden, doch agierte man im Angriff oft zu fahrlässig. Die Wölfe erzielten kaum einen Treffer aus den hinteren Reihen – zumindest sammelte man über Anspiele an den Kreis immer wieder Treffer. Auch die Außenspieler wurden immer wieder gut in Szene gesetzt. Im Angriffsspiel der Wölfe stach besonders Gempp hervor, der mit sechs „Buden“ bester Wölfe–Werfer war.

Im ersten Durchgang unterliefen den Einheimischen jedoch immer wieder unnötige Fehler, so dass man sich trotz der guten Defensivleistung nicht vom Münsterländer Gegner absetzen konnte. Erst mit der Zeit wurde Rimpar im Abschluss sicherer und ging mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine.

Ordentlich nachgelegt

Nachdem man sich im ersten Durchgang noch nicht so richtig vom Gegner abzusetzen wusste, legte man direkt nach dem Seitenwechsel ordentlich nach – der Vorsprung wurde bald auf drei Tore ausgebaut. Vor allem Brustmann war es zu verdanken, dass man das Ergebnis bis zur 57. Minute auf 26:21 in die Höhe schraubte. Währenddessen bekam „Ex-Wolf“ Madert im gegnerischen Tor im zweiten Abschnitt nur noch selten eine Hand an den Ball. Es war besonders dieses Torhüter-Duell, das letztlich die Partie entscheiden sollte.

In den letzten Minuten drehten die nicht aufsteckenden Gäste nochmals auf und kamen bis auf zwei Tore heran, doch musste man sich letztlich den Platzherren geschlagen geben, da Rimpar das Ergebnis bis drei Minuten vor Schluss auf 26:21 ausbaute.

Durch den knappen, aber verdienten Heimerfolg halten die Rimparer Wölfe den Druck auf Konkurrenz aufrecht.

Sollten die „Grün-Weißen“ am kommenden Samstag bei der HSG Konstanz den geplanten Auswärtssieg einfahren, könnte man sich bis auf den vierten Tabellenplatz vorschieben und das vordere Feld weiter im Auge behalten. riw

