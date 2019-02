Mehr als nur Torschützenkönig

In einem Geschäft, wo es nur noch um Gewinnsteigerung geht, wo Vereine als Werbebanden fungieren, wo Verträge schon lang nichts mehr zählen, wo das Spiel seinen Sinn schon lange verloren hat – da gibt es Menschen wie Alex Meier!

Einer, der sich immer loyal und überaus professionell Verhalten hat, der auch ohne Starallüren groß geworden ist, dem es wichtiger ist, dass sein Spiel besser wird als der Sitz seiner Frisur, ja solche Fußballer gibt es noch! Wie selten ist es leider geworden, wo Vereinstreue noch etwas zählt und nicht das große Geld. Meier war sich auch nicht zu schade, um in Liga zwei zu spielen. Ein solchen Spieler hätte wohl jeder gern in seinem Verein, eine wahre Identifikationsfigur, die nicht nur das Vereinssymbol auf dem Trikot küsst, sondern der es lebt.

Und dann nach 14 Jahren, ein leiser Abgang: keine offizielle Verabschiedung, kein Abschiedsspiel. In diesem Geschäft geht nicht mehr darum, „das runde in das Eckige zu bekommen“, sondern nur um Gewinnsteigerung, leider. Ist dieses Geschäft schon so weit gesunken, ist es schon so weit weg von aller Moral und Anstand? In voller Achtung und Verehrung für Alex Meier!

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019