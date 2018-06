Meistermannschaften der D-Junioren-Spielrunde

Anzeige

In der Herbstsaison wurde im Fußballkreis Tauberbischofsheim bei den D-Junioren-9-er-Mannschaften eine Qualifikationsrunde nach regionaler Einteilung gespielt. Die Einteilung der Frühjahrsaison erfolgte schließlich in eine Kreisliga, in der der FV Lauda (Bild oben)den Kreismeistertitel errang, und in eine Kreisklasse B, in der der TuS Großrinderfeld (unten links) in einem echten „Endspiel“ Staffelmeister wurde. In der 7-er-Staffel der Kreisklasse C setzte sich letztendlich der SV Nassig (unten rechts) gegen seine Kontrahenten durch. Bilder: Kastner