Meisterschaft in der Frauen-Freizeitliga

Die Fußballerinnen der SG Wenkheim/Großrinderfeld wurden Meister der Frauen-Freizeitrunde. Das Team blieb als einziges der insgesamt acht Mannschaften ohne Niederlage. In sieben Partien gab es fünf Siege sowie zwei Unentschieden bei 36:6-Toren. Der Start für die Freizeitrunde 2018/19 ist für Samstag, 15. September, vorgesehen. Der Staffeltag findet am Dienstag, 24. Juli, um 10 Uhr im Sportheim in Oberlauda statt. Weitere Informationen erteilt Rundenleiter Martin Kollmar, Telefon 01 77 / 3 59 11 96, bei dem sich auch mögliche neue Mannschaften melden können. Bild: Kollmar