Michel schnürt den Dreier-Pack

Während in der Bundesliga in Sachen „Torjägerkanone“ schon alles entschieden ist, tobt zum Beispiel in der 3. Liga ein erbitterter Kampf um diese begehrte Auszeichnung. Mit drei Treffern in der Partie gegen den FC Carl Zeiss Jena (Endstand: 6:0) hat sich Sven Michel vom SC Paderborn wieder mitten in den Kreis der aussichtsreichsten Kandidaten katapultiert. Michel kommt mittlerweile auf 17 Tore. In Führung liegt noch Manuel Schäffler (SV Wehen) mit derzeit 19 Treffern. Gute Chancen auf die „Krone“ haben auch Benjamin Girth (Meppen) und Stephan Hain (Unterhaching). ptt

Bundesliga

26 Tore: Lewandowski (München). 13 Tore: Aubameyang (Dortmund), Petersen (Freiburg). 12 Tore: Uth (Hoffenheim). 11 Tore: Finnbogason, Gregoritsch (beide Augsburg), Füllkrug (Hannover), Kalou (Berlin), Werner (Leipzig). 10 Tore: Burgstaller (Schalke), Volland (Leverkusen).