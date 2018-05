Mit Behrens-Toren zurück ins Oberhaus

Anzeige

Die fränkische Fußballwelt jubelt. Der ruhmreiche 1. FC Nürnberg ist wieder einmal in die Bundesliga aufgestiegen. Mit dem 2:0-Erfolg beim SV Sandhausen wurde der Aufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus endgültig perfekt gemacht.

Einer der Garanten für diesen Erfolg war Stürmer Hanno Behrens, der mit 14 Treffern auf dem zweiten Rang der Zweitliga-Torjägerliste liegt. Seine Fußball-Karriere begonnen hat er beim Hamburger SV, wo er aber nicht den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat. In der „Zweiten“ in der Regionalliga Ost bestritt er insgesamt 80 Spiele.

Von Hamburg aus wechselte Hanno Behrens zu Beginn der Saison 2012/13 zum SV Darmstadt 98, den er dann 2015 wieder in Richtung Nürnberg verließ