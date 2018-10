Mit besserer Chancenverwertung Gegner unter Zugzwang bringen

Zwei Auswärtsspiele warten auf den FV Lauda in Kirrlach am Samstag um 15.30 Uhr und eine Woche später in Mutschelbach; zwei Verbandsligisten, die sich am vorigen Spieltag mit einem torlosen Unentschieden trennten. Auch der FV Lauda spielte remis. Gegen den Tabellenführer VfB Gartenstadt wurde eine mehr als ordentliche Mannschaftsleistung geboten. Einziger Schönheitsfehler: Die Baumann-Elf belohnte sich bei zwei Aluminium-Treffern nicht mit dem ersten Heimsieg.

Der FC Olympia Kirrlach stieg als Vizemeister der Landesliga Mittelbaden ein Jahr vor dem FV Lauda in die Verbandsliga auf, nachdem er seit 2010 der Landesliga angehörte. In der Vor-Saison schaffte Kirrlach mit Rang neun einen einstelligen Tabellenplatz und kam zu keiner Zeit in Abstiegsgefahr. Mit Heddesheim, Mannheim und Gartenstadt gehört Kirrlach zu dem Quartett, das bisher im heimischen Stadion in der laufenden Runde noch keine Niederlage kassierte. Vor allem die aufmerksame Defensive ist schwer zu überlisten. Oberliga-Erfahrung brachte der 32-jährige Stürmer Alexander Zimmermann aus Spielberg mit. Torwart Mario Miltner kam in der Spielzeit 2014/15 zu drei Einsätzen in der Regionalliga Bayern bei den Würzburger Kickers, und wurde dann bei Wormatia Worms in der Regionalliga Südwest Stammkeeper.

Bei einer 4-1-0-Heimbilanz und 11:3-Toren müssen die Laudaer Spieler an ihre Leistungsgrenze gehen, um etwas Zählbares mitnehmen zu können. Ousman Jallow ist nach der Sperre wieder spielberechtigt, aber noch erkrankt. Im Team zurück und seit Montag wieder im Training ist Torwart Sven Bornhorst. Kristofer Schädle fehlt in Kirrlach aus privaten Gründen. FV-Trainer Marcel Baumann meinte mit Blick auf die intensive Vorbereitung: „Der Mannschaft wäre es zu wünschen, dass sie sich die harte Arbeit der letzten Trainingswochen mit weiteren Punkten versüßt. Sie hat gezeigt, dass sie definitiv in der Verbandsliga mitspielen kann. Jetzt gilt es, die Chancen besser auszunutzen, um auch die gegnerischen Teams mehr unter Zugzwang zu bringen.“ ferö

