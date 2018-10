Mit Biss zum ersten Sieg

FSV Hollenbach – Maichingen 1:0

Hollenbach: Justin Haun, Marcel Karausch, Jonas Limbach, Felix Limbach, Marius Uhl, Baris Yerlikaya (65. Fabian Schuler), Jonas Helbig (65. Marco Gräff), Sven Heim, Max Kaiser, Sam Schwedl (60. Tim Schmitt), Jakob Scheppach (87. Noah Hermanns).

„Das war heute mit Sicherheit spielerisch nicht unser bester Auftritt, aber der Fokus und die Einstellung der Mannschaft war sehr gut“, meinte der erleichterte FSV-Coach Thomas Kettner nach dem Spiel. „Letztendlich haben wir mit Wille und Biss den ersten Saisonsieg.“

Unterm Strich war es ein verdienter Sieg für Hollenbachs A-Junioren gegen den GSV Maichingen. Die Hohenloher erspielten sich eine Vielzahl an guten Chancen, schafften es aber über weite Strecken nicht, das Tor zu erzwingen. Die Gäste aus Maichingen hielten in erster Linie durch ihre robuste Zeikampfführung dagegen und versuchten durch schnell vorgetragene Konter zum Erfolg zu kommen, fanden aber im gut aufgelegten FSV-Keeper Justin Haun oder der aufmerksamen Defensive ihren Meister. Ein Tor von Marius Uhl kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde wegen vermeintlichen Foulspiels am Gästekeeper nicht gegeben.

Trotz der Überlegenheit der Hausherren dauerte es bis zur 75. Minute, ehe der FSV in Führung gehen konnte. Der kurz zuvor eingewechselte Tim Schmitt wurde zentral im Strafraum bedient, scheiterte zunächst noch am starken GSV-Keeper Bajram Music, netzte aber im zweiten Versuch mit vollem Körpereinsatz ein. Nur wenige Zeigerumdrehungen später hatten die Hollenbacher dann Glück, dass der Schiedsrichter bei einem Zweikampf in deren „Sechzehner“ nicht auf Foulspiel entschied. In der 90. Minute war es dann der eingewechselte Noah Hermanns, der die Entscheidung auf dem Fuß hatte, wurde aber im letzten Moment von der Maichinger Defensive gestoppt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.10.2018