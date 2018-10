Mit dem 2:2 verteidigt SpG Platz 1

Umpfertal II – Welzbachtal 1:1

Tore: 1:0 (27.) Julian Krenz, 1:1 (79.) Daniel Kospach.

Wer nach der 0:10-Klatsche der Umpfertäler am vergangenen Wochende geglaubt hatte, die SG Welzbachtal hätte als vermeintliche Spitzenmannschaft der Liga leichtes Spiel, der wurde schnell eines Besseren belehrt. Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative und gingen auch folgerichtig durch Julian Krenz in der 27. Minute in Führung. Die Gäste hatten mehrfach Glück, dass sie nicht höher in Rückstand gerieten. Erst in der Schlussphase agierte Welzbachtal etwas zielstrebiger nach vorne und kam durch Daniel Kospach zum insgesamt schmeichelhaften Ausgleich.

SV Pülfringen – Assamstadt II 2:2

Tore: 0:1 (3.) Simon Rumm, 0:2 (10.) Sandro Sparaco, 1:2 (25. Foulelfmeter) Michael Haberkorn, 2:2 (38.) Michael Haberkorn. – Besondere Vorkommnisse: Heimelf verschießt Foulelfmeter (80.) – Rote Karten: Zwei für die Gäste.

Die Gäste fanden schnell in die Partie und gingen bereits nach zehn Minuten durch zwei Distanzschüsse mit 2:0 in Führung. Die Platzherren ließen sich hierdurch jedoch nicht beeindrucken und erzielten per Foulelfmeter den Anschlusstreffer. Als kurz vor der Pause, wiederum durch Michael Haberkorn der Ausgleich fiel, war die Partie wieder komplett offen. Nach dem Seitenwechsel setzte sich die hitzige Partie mit vielen strittigen Zweikämpfe und zahlreichen Nickligkeiten weiter fort. Trotz einiger erfolgsversprechender Möglichkeiten aufseiten der Hausherren, darunter erneut ein Foulelfmeter, blieb es bis zum Schluss beim für die Gäste etwas schmeichelhaften Unentschieden.

SV Distelhausen – SpG Windischb./Schwabhausen II 2:0

Tore: 1:0 (38.) Ernest Fischer, 2:0 (50.) Bernd Mögerle.

Die Anfangsphase gehörte den Platzherren, die sich beste Möglichkeiten erarbeiteten, ohne jedoch zu etwas Zählbarem zu gelangen. So scheiterte die Heimelf in aussichtsreicher Position zweimal am sehr guten Gästekeeper. Auch die SpG vergab nach einer knappen halben Stunde eine hochkarätige Chance. Als Ernest Fischer kurze Zeit später nach einem schönen Spielzug das 1:0 für die Hausherren gelang, war der Bann gebrochen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bernd Mögerle mit einem Traumtor zum 2:0, was eine Art Vorentscheidung bedeutete. Die Gäste versuchten nun mit aller Macht, den Anschluss zu erzielen, scheiterten aber immer wieder an der sicheren Abwehr der Heimmannschaft. So blieb es bis zum Schluss beim verdienten Erfolg der Platzherren. Es war dritte Sieg in Serie ohne Gegentor.

Rauenberg/Boxtal – FC Eichel 1:2

Tore: 1:0 (17.) Tobias Sommer-Bucher, 1:1 (44.) Alexander Helfenstein, 1:2 (80.) Andre Gomes.

Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen und gingen mit ihrer ersten guten Möglichkeit, durch Tobias Sommer-Bucher verdient in Führung. Auch in der Folge waren die Hausherren überlegen, ohne jedoch zu etwas Zählbarem zu gelangen. Als die Heimelf die Situation nach einem Freistoß nicht energisch klärte, erzielte Alexander Helfenstein per Nachschuss den etwas überraschenden Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel wogte die Partie mit Chancen auf beiden Seiten hin und her, ehe sich Gästestürmer Andre Gomes mit einem Flachschuss zum 2:1 durchsetzte. Nun verstärkten die Platzherren nochmals ihre Bemühungen und hatten kurz vor Ende auch noch eine gute Möglichkeit, die jedoch wiederum verpuffte. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim etwas glücklichen Auswärtssieg der Gäste.

Grünsfeld II – Dittwar/Heckf. 2:1

Tore: 1:0 (21.) Christoph Kraft, 1:1 (66.) Patrick Gausrab, 2:1 (82.) Christoph Kraft.

Die Heimelf sofort das Kommando und drängte die Gäste in ihre Hälfte zurück. So war es nicht verwunderlich, dass sie nach einem Kopfball durch Christoph Kraft früh mit 1:0 in Führung gingen. Die Gäste verlegten sich aufs Kontern, was ihnen aber nur ansatzweise gut gelang. Nach dem Seitenwechsel setzte sich das überlegene Spiel der Hausherren fort. So war es etwas überraschend, als Patrick Gausrab mit einem verdeckten Distanzschuss zum Ausgleich traf. Nun wurden die Gastgeber wieder dominanter und drängten mit Vehemenz auf den Siegtreffer. Dieser gelang ihnen dann auch durch den zweiten Treffer, des an diesem Tag bestens aufgelegten Christoph Kraft. Mit Glück und Geschick retteten die Hausherren den verdienten Heimsieg über die Zeit.

TBB II/Hochausen – Wittigh./Z. 2:2

Tore: 1:0 (42.) Steffen Stockmeister, 1:1 (48.) Eigentor, 1:2 (86.), Christian Arbinger, 2:2 (89.) Steffen Stockmeister.

In einem ansprechendem und intensiven Match erspielten sich die Hausherren in der Anfangsphase eine leichte Feldüberlegenheit. Gekrönt wurden diese gute Leistungen mit dem 1:0 kurz vor der Pause durch einen Konter von Steffen Stockmeister. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste stärker auf und gelangten durch ein unglückliches Eigentor zum Ausgleich. In der Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse, als die Gäste kurz vor Schluss mit einem Abpraller sogar den Führungstreffer durch Christian Arbinger erzielten. Fast mit dem Schlusspfiff stellte wiederum Steffen Stockmeister mit einem schönen Freistoß seiner Elf das alles in allem verdiente Remis sicher.

Türkgücü W. – Kickers DHK II 6:1

Tore: 1:0 (5.) und 2:0 (13.) jeweils Samet Karaveli, 3:0 (24.) Gökan Güngör, 4:0 (67.) Göktürk Kizildeniz, 5:0 (75. Foulelfmeter) Gökce Genc, 5:1 (80.) Marcel Weimer, 6:1 (85.) Furkan Uzun.

In einem guten A-Klassen-Match dominierten die Gastgeber das Stadtduell über die gesamte Spielzeit. So war es nicht verwunderlich, dass es bereits bis zur Pause, durch zwei Treffer von Samet Karaveli und einem Tor von Gökan Güngör, 3:0 stand. Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren weiter überlegen, ehe die Gäste zum Ehrentreffer gelangten. Den Schlusspunkt setzte Furkan Uzun, als er kurz vor Abpfiff.

