Mit der ganzen Leidenschaft gegen die erfolgreichen „jungen Wilden“

Nur gewinnen kann der FV Lauda als klarer Außenseiter bei seinem nächsten Auswärtsspiel in der Verbandsliga Nordbaden am Samstag um 14.30 Uhr beim FC Astoria Walldorf II. Wie gut die Regionalliga-Reserve in Schwung ist, bewies die Elf von Trainer James Kocher am letzten Wochenende beim imponierenden 4:0-Auswärtserfolg beim FC Olympia Kirrlach. Zwei Treffer steuerte der 18-jährige Minos Gouras bei; er ist derzeit mit elf Saisontoren bester Torschütze des Gastgebers. Im heimischen Stadion musste sich der FC bisher nur dem 1. FC Bruchsal geschlagen geben.

In einer Verbandsliga „so stark wie selten zuvor“ sieht der Walldorfer Nachwuchstrainer seine Mannschaft am Ende der Runde „zwischen Platz fünf bis acht“. Zum Ende der Hinrunde scheint es eine Punktlandung zu werden, denn die U23-Mannschaft rangiert auf Platz sieben. Anders sieht es bei der Ersten aus, denn Regionalligist FC-Astoria Walldorf hängt derzeit in dem Tabellengefilde fest, in dem sich auch der FV Lauda in der Verbandsliga tummelt. Durch den ersten Heimsieg der Saison gegen die TSG Balingen hat er seit dem Wochenende das rettende Ufer in der Regionalliga Südwest wieder in Sicht. Diese Aussichten möchte man im Taubertal auch der Baumann-Elf attestieren, doch dazu müsste sie in Walldorf bei den jungen Wilden mit einem Altersdurchschnitt von unter 21 Jahren punkten. In Sachen Verbandsliga-Erfahrung hat der FV ein Plus und ist kompakter als der Gastgeber mit 13 Neuzugängen, darunter fünf Spieler aus der eigenen Junioren-Mannschaft. Maik Goss und Pakalis Herzog kamen vom KSC, wo sie in den letzten Jahren in der A-Junioren-Bundesliga kickten. Weitere U19-Spieler mit Erfahrungen bei namhaften Vereinen wie dem SV Sandhausen, Mainz 05 und SV Waldhof wurden vor dieser Runde von den Walldorfern verpflichtet. Aus Mannheim kommt Semih Sahin als Spielmacher. Es wird also für Marcel Baumann und seine Truppe eine reizvolle Aufgabe, gegen diese talentierte Mannschaft alles in die Waagschale zu werfen, was die Laudaer Mannschaft schon oft ausgezeichnet hat: Disziplin, Willensstärke und echte Leidenschaft.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018