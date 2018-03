Mit grandiosem Torregen zurückgemeldet

Anzeige

Beide Mannschaften begannen von Beginn an druckvoll und torgefährlich. Doch nach zwei schnellen Toren in der 26. und 31. Minute durch Edison Hajra und Daniel Höfer war der Bann gebrochen.

In den ersten Minuten nach der Pause setzten die Gäste aus Bieringen die SGM zwar noch mal gehörig unter Druck und hatten dabei auch die eine oder andere gefährliche Torchance, doch nachdem diese kurze Phase erfolgreich von der SGM gekontert werden konnte, begann der Siegeszug der Gastgeber. Mit weiteren Toren von Daniel Höfer und Edison Hajra in der 55., 62. und 72. Minute erhöhte die SGM auf 5:0. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte noch Benjamin Stahl in der Nachspielzeit. Reserve 3:1.

Creglingen – Althausen/Neunkirchen 5:2

Tore: 1:0 (28.) Jannik Wolfarth, 1:1 (39.) Robert Schuster, 2:1 (41.) Jannik Wolfarth, 3:1 (47.) Jannik Wolfarth, 3:2 (51.) Sven Feix, 4:2 (77.) Dennis Dittrich, 5:2 (90.) Tobias Roth. – Zuschauer: 110.

Creglingen kam über 90 Minuten gesehen zu einem verdienten Heimsieg gegen den Tabellenletzten Althausen/Neunkirchen. Ab Mitte der ersten Hälfte konnte Creglingen seine Feldüberlegenheit auch in Tore ummünzen und ging durch einen Doppelschlag durch Wolfarth mit 2:0 in Führung. Die Gäste hielten dennoch gut dagegen und konnten noch vor der Pause durch Schuster einen Konter zum Anschluss nutzen. In der zweiten Hälfte erhöhte wiederum Wolfarth auf 3:1, danach verflachte die Partie auf holprigem Geläuf immer mehr. Der Anschlusstreffer von Feix machte das Spiel wieder spannend. Zum Ende spielten die Gastgeber zwei Konter gut aus. Dennis Dittrich und Roth entschieden das Spiel für den FCC.

Apfelbach/Herrenzimmern – Niederstetten 2:0

Tore: 1:0 (65.) David Jonathan Mrkonjic, 2:0 (84.) David Jonathan Mrkonjic. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte Michael Döhler (75., TV Niederstetten). – Schiedsrichter: Karl-Heinz Mühleck (Lauda-Königshofen). – Zuschauer: 100.

Eine umkämpfte Kreisliga-Partie sahen die knapp 100 Zuschauer in Apfelbach. Dabei hatte die Heimmannschaft zu Beginn mehr von der Begegnung, verpasste es allerdings, einen Treffer zu erzielen. Danach übernahm der Gast das Spielgeschehen, wohl auch, weil man der Spvgg. den Kräfteverschleiß aus dem Pokalduell mit dem Bezirksligisten Untermünkheim deutlich anmerkte. Dementsprechend schwer taten sich die Schwarz-Weißen im Spielaufbau, was dem TV Niederstetten in die Karten spielte. Dieser hatte nach der Pause die bis dato größte Möglichkeit, als Leon Vorholzer alleine vor dem Apfelbacher Tor auftauchte. Dennoch scheiterte er aus kurzer Distanz an Schlussmann Michael Brunner. Danach jedoch kam die Heimmannschaft wieder besser ins Spiel und ging in der 65. Minute durch David Jonathan Mrkonjic mit 1:0 in Führung. Dieser verwertete einen Kopfball sehenswert im Gästegehäuse. Damit schien die Partie nun endgültig für die Heimelf zu laufen. Zumal in der 70. Minute TVN-Schlussmann Nico Wagner seine Mannschaft vor einem möglichen 2:0- Rückstand bewahrte, als er einen Abschluss von Apfelbachs Sascha Melber gerade noch zur Ecke abwehren konnte. In einer umkämpften Schlussphase sorgte David Jonathan Mrkonjic nach einem Eckball für die endgültige Entscheidung (84.). So stand am Ende ein hart umkämpfter Derbysieg.

Wiesenbach – Berlichingen/Jagsthausen 5:3

Tore: 1:0 Michael Hauber (2.), 1:1 Benno Schneider (6.), 1:2 Benno Schneider (29.) FE, 2:2 Michael Hauber (50.), 3:2, 4:2 Danut Esanu (63., 65.), 5:2 Eduard Streidenberger (78.), 5:3 Dominik Pfennig (88.).

Ohne großes Abtasten starteten beide Mannschaften voll in die Partie. Bereits in der zweiten Spielminute ging der SCW in Führung. Die Gäste ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und glichen mit ihrer ersten Möglichkeit aus. In der Folge entwickelte sich ein eher ruppiges Spiel ohne nennenswerte Chancen. In der 28. Minute bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen und erhöhten mit der konsequenten Ausführung auf 1:2. Wiesenbach kam etwas besser in die zweite Hälfte und begann nun die herausgespielten Möglichkeiten auch zu nutzen. Schlag auf Schlag erhöhte die Heimelf um weitere drei Tore. Die Gäste hatten nicht viel entgegenzusetzen. Erst kurz vor Schlus konzentrierten sie sich wieder und brachten sich mit dem 5:3 zurück ins Spiel. Doch die Zeit war abgelaufen und der SC Wiesenbach ging als verdienter Sieger nach einer kampfbetonten Partie vom Platz. Reserve 6:1.

Hollenbach II – Igersheim 2:1

Tore: 1:0 (24.) Domenic Blasic, 1:1 (28.) Torsten Feldscher, 2:1 (54.) Maximilian Bader. – Schiedsrichter: Jürgen Flad (Billigheim). – Zuschauer: 88.

Eine deutliche Leistungssteigerung zeigte die Hollenbacher Zweite im Schlachtfestspiel gegen den FC Igersheim. Hollenbach kam etwas besser ins Spiel und hatte die besseren Chancen. Joachim Ruck scheiterte schnell am Igersheimer Torhüter Albrecht. Dennoch gingen die Gäste nach einem gut vorgetragenen Angriff in Führung, als Blasic nach einer Flanke von rechts völlig blank einschieben konnte.

Hollenbach war jedoch nicht geschockt glich postwendend durch Torsten Feldscher aus. Die Heimmannschaft ging kurz nach dem Seitenwechsel in Führung, als nach einem Konter Maxi Bader am 16-er freigespielt wurde und zum 2:1 einnetzte. Trotz guter Chancen fiel kein weiterer Treffer. Igersheim hatte gute Möglichkeiten zum Ausgleich, mehr als ein Lattentreffer nach einem Eckball sprang jedoch nicht heraus. So blieb es letztendlich beim vielumjubeltem 2:1-Heimsieg des FSV 2.

Dörzbach/Klepsau – Markelsheim/Elpersheim 0:0

Schiedsrichter: Stefan Volkmann, TSV Gnodstadt. – Besondere Vorkommnisse: 28 Minute: Gröner (SGM M/E) pariert Foulelfmeter von N. Walz (SG D/K). – Zuschauer: 170.

Trotz der bisher besten Leistung in diesem Jahr musste sich die SG nach zwei Siegen gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Bei frühlingshaften Temperaturen merkte man den Gästen die fehlende Spielpraxis an. Die SG beherrschte von Beginn an das Geschehen und erspielte sich eine Reihe erstklassiger Gelegenheiten. So schien der überfällige Führungstreffer nur eine Frage der Zeit, doch das Runde wollte einfach nicht ins Eckige. Marco Schmieg aus kurzer Distanz (7.) und an die Latte (18.) oder Dennis Stier aus der Drehung (36.) scheiterten knapp.

Die beste Chance vereitelte Gäste-Keeper Gröner, der einen Foulelfmeter von Nico Walz parierte (28.). Nach dem Wechsel kamen die Gäste zwar besser in die Partie und konnten sich etwas befreien, blieben aber harmlos.

Die Einheimischen waren um den Führungstreffer bemüht, hatten aber kein Glück. Die beste Chance bot sich in der Schlussviertelstunde Goalgetter Marco Schmieg, dessen Schuss aus kurzer Distanz ebenfalls über den Querbalken strich. So endete dieses Spitzenspiel in Klepsau mit einem für die Heimelf etwas enttäuschenden Unentschieden.

Gammesfeld – Amrichshausen 4:1

Tore : 1:0 David Weber (15.), 2:0 Aaron Weber (36.), 3:0 David Weber (46.), 3:1 Mikel Lucke (49.), 4:1 Andreas Barthelmeß (65.).

Zum Rückrundenauftakt fuhr die Landwehrelf einen nie gefährdeten Heimsieg ein. Von Beginn an ging die SpVgg offensiv zu Werke. Nach 15 Minuten gelang David Weber mit einem Sonntagsschuss aus 20 Metern ins rechte obere Toreck die Führung. Nach einer halben Stunde kam die Heimelf nach toller Einzelleistung von Aaron Weber zum 2:0. Eine gute Chance für die Gäste verzeichnete Jan Schneider mit einem Freistoß, den Gammesfelds Keeper Dominik Schüttler mit der Faust klärte.

Mit dem Wiederanpfiff gelang der SpVgg das vorentscheidende 3:0. David Weber nahm den Ball an der Strafraumgrenze an, fackelte nicht lange und ließ dem Torhüter keine Chance. Zwei Minuten später kamen die Gäste zum Ehrentreffer. Nach einem Getümmel im Strafraum konnte keiner den Ball richtig klären. Mikel Lucke schob den Ball an Freund und Feind vorbei ins Tor. Ein schneller Angriff über die rechte Seite von David Weber brachte das 4:1. Weber setzte sich durch, flankte in die Mitte, dort stand Andreas Barthelmeß, der unbedrängt sein Tor erzielte. Mit zunehmender Spieldauer verflachte das Spiel und vor allem von Seiten der Gäste kam Hektik ins Spiel. Gammesfeld wehrte sich, konnte aber keinen weiteren Treffer mehr erzielen. Res.: 1:1

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018