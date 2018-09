Mit guter Defensive

Die TSG Hoffenheim hat auch ihr zweites Saisonspiel in der Frauenfußball-Bundesliga gewonnen. Beim 1. FFC Frankfurt feierte die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehrmann einen 4:1-Sieg. Die Treffer erzielten Lena Lattwein (24.), Tabea Waßmuth (44.), Anne Fühner (86.) und Nicole Billa (90. +2). Der zweite Spieltag, das zweite dicke Ausrufezeichen.

Beim 1. FFC Frankfurt vertraute Chef-Trainer Jürgen Ehrmann der Startelf, die am ersten Spieltag für die Überraschung gegen den 1. FFC Turbine Potsdam gesorgt hatte. Gegen den 1. FFC Frankfurt entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, bei der sich das Hauptgeschehen im Mittelfeld abspielte. So ergaben sich auf beiden Seiten lange weder Chancen noch Torabschlüsse. Wie aus dem Nichts fiel dann das Tor von Lena Lattwein zur Führung für die TSG. Das 1:0 änderte jedoch nichts am Spielgeschehen. Weiter blieben – bis auf eine gute Möglichkeit des FFC zum Ausgleich – gefährliche Angriff aus. Kurz vor der Pause spielte die TSG dann aber einen Konter über Pankratz und Lattwein wie aus dem Lehrbuch zu Ende und Waßmuth erhöhte auf 2:0.

Nach der Pause erhöhten die Gastgeberinnen den Druck und spielten sich zielstrebiger nach vorne. Die TSG konzentrierte sich auf die Defensivarbeit, verteidigte konsequent, kam aber nur noch selten selbst zu guten Angriffen. Erst in der 82. Minute nutzte der FFC seine Feldvorteile zum Anschlusstreffer. Doch nur vier Zeigerumdrehungen später sorgte Anne Fühner auf der Gegenseite mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit erhöhte Nicole Billa dann sogar nochmal: Ein verdienter Sieg, aber ein zu deutliches Endergebnis. pik

