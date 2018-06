Mit Teamgeist und Laufbereitschaft

Anzeige

Bis zur 15. Minute hielten die Bauländerinnen den Gegner gänzlich von ihrem Strafraum fern und hatten bei schnellen Gegenstößen ihrerseits zwei vielversprechende Möglichkeiten, die aber zunächst nicht zum Erfolg führten. Wiesloch versuchte immer wieder den Ball in die Spitzen zu spielen und Druck aufzubauen, aber die Seckacher Defensive hielt konsequent dagegen und befreite sich oft auch spielerisch. In der 17. Spielminute belohnten sich die Klinge-Mädchen sogar mit der Führung. Ein schneller Ball aus der Abwehr erreichte Luisa Kowarik Mitte der gegnerischen Hälfte. Von dort wurde der Ball passgenau in den Lauf von Nina Frank weitergeleitet. Die Seckacher Stürmerin nahm das Zuspiel auf und erzielte mit einem fulminanten Schuss aus 20 Metern unter die Latte das 1:0 für die Gastgeber.

Wiesloch erhöhte nun die Schlagzahl und kam zu einigen Gelegenheiten, die aber von der stets aufmerksamen Seckacher Hintermannschaft mit großem Einsatz geklärt werden konnten. Was dennoch aufs Tor kam war eine sichere Beute der tadellosen Keeperin Aileen Piecha.

Auch der 2. Spielabschnitt bot das gleiche Bild. Der Tabellenführer hatte zwar mehr Ballbesitz, war aber über weite Strecken nicht in der Lage, entscheidend zum Torabschluss zu kommen. Nach einer Stunde wurden die Einheimischen immer mutiger und hatten ihrerseits vielversprechende Konterchancen. Konnte die Gästetorfrau zweimal in höchster Bedrängnis noch klären, war es in der 57.Minute soweit. Ein weiterer schneller Gegenangriff fand auf halblinker Seite Sara Lenz, die unwiderstehlich in den Strafraum zog und der Torsteherin mit einem Schuss ins kurze Eck keine Abwehrchance ließ.

Außer einem von Piecha toll parierten Schuss und einigen Halbchancen um den Strafraum, sprang nicht Zählbares für die Wieslocher aus ihrem Ballbesitz heraus. Letzte Zweifel am Klinge-Heimsieg wurden in der 80.Minute beseitigt. Ein weiterer lang gespielter Ball erreichte Sara Lenz im Strafraum. Die Gäste-Keeperin konnte in einem Pressschlag klären, den abprallenden Ball leitete Nina Frank jedoch gedankenschnell weiter in Richtung Elfmeterpunkt. Dort lauerte die gerade eingewechselte Sarah De Almeida Neves und bugsierte den Ball überlegt zum 3:0- Endstand in die Maschen. sck

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.06.2018