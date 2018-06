Mit vier Fanbussen zur Relegation

Anzeige

Aufgrund der riesigen Nachfrage hat der SV Wachbach kurzfristig noch einen vierten Fan-Bus nach Ingersheim gechartert. Dort bestreitet am morgigen Sonntag der SV Wachbach gegen den TV Pflugfelden das Finale der Relegation in die Landesliga, Anpfiff ist um 15 Uhr. Alle Interessenten haben noch die Möglichkeit, sich bei Daniel Krüger für die Busfahrt anzumelden (Kontaktdaten zur Anmeldung: Daniel Krüger, E-Mail: wachbacherjung@web.de, Telefon 01 78 / 1 88 72 05 oder 0 79 31 /93 29 68. Treffpunkt zur Busabfahrt nach Ingersheim ist am Sonntag um 12.45 Uhr am Sportplatz Wachbach. „Die Mannschaft freut sich auf die Unterstützung in blau und weiß“, so Abteilungsleiter Jordan Murphy. rst