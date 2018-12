Moll macht weiter, Karsli kehrt zurück

Es ist nichts Neues, dass beim Fußball-Landesligisten SV Königshofen früh die Weichen für die Zukunft gestellt werden – so auch in dieser Saison: Wie der Sportliche Leiter des SVK gestern den FN bestätigte, wird Christian Moll (Bild oben) auch in der Spielzeit 2019/2020 Trainer der Messestädter sein. Er geht damit in seine dritte Saison als Coach des SV. Noch in der aktuellen Runde wird Ali Karsli wieder für den SVK auf Torejagd gehen. Der Stürmer (26 Tore für den SVK in der Saison 2017/18) wechselte im Sommer zum württembergischen Verbandsligisten VfL Nagold, kam dort aber nicht wie gewünscht zum Zug. „Wir haben den Kontakt nie verloren“, berichtete Martin Michelbach und stellte heraus: „Seine Zusage gilt nicht nur für den Rest der laufenden Saison, sondern auch für die kommende Spielzeit.“ Bilder: Herrmann/Schäffner

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.12.2018