Morgen im Tauberstadion: Das Aufsteiger-Duell gegen den Abstieg

Gemessen an den letzten Spielen wirkte der schwache Auftritt des FV Lauda bei der 1:6-Pleite in Mutschelbach wie ein deutlicher Ausreißer nach unten. Bereits am Donnerstag um 14.30 Uhr im Heimspiel gegen den FC 07 Heidelsheim kann die Truppe von Marcel Baumann diese schwache Partie vergessen machen, muss dazu aber alle Kräfte mobilisieren. Dies gelang in allen Mannschaftsteilen zuletzt daheim gegen den VfB Gartenstadt, als die Platzherren agil, engagiert und clever auftraten, ihre Zweikämpfe gewannen und nur die Tore „wie reife Früchte“ einfach nicht fallen wollten.

Die Abschlussschwäche des FV zieht sich wie ein roter Faden durch alle bisherigen sechs Heimspiele; drei Tore insgesamt sind einfach zu wenig. In manchen Szenen haperte es an der notwendigen Entschlossenheit. Kurz gesagt, am Ende braucht es halt einen, der das Ding rein macht. Für die in der Landesliga so erfolgreichen Torschützen des FV ist es noch immer ungewohnt, dass sich in der Verbandsliga deutlich weniger Torchancen bieten, bei denen nicht lange gefackelt werden darf. FV-Trainer Marcel Baumann zeigte sich schon vor dem letzten Auswärtsspiel als Realist: „Die Jungs können mittlerweile auch wieder mit Niederlagen umgehen. Und diese sind in dieser starken Verbandsliga immer möglich. Uns war nach dem katastrophalen September bewusst, dass wir da unten nicht mehr so schnell rauskommen werden. Das Ziel ist nach wie vor, wie ein fleißiges Eichhörnchen so viele Punkte wie möglich vor der Winterpause zu holen. Wir haben uns in eine ordentliche Ausgangsposition für die nächsten Wochen gebracht und sind in Schlagdistanz.“ Allerdings steht hinter seinem Einsatz ein Fragezeichen, und auch Dominik Gerberich ist angeschlagen.

Im heimischen Tauberstadion erwarten die FV-Fans gegen einen Gegner auf Augenhöhe den längst überfälligen ersten Heimsieg . ferö

