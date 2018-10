Moschüring hat einen großen Anteil

Die FN sprachen mit Stephan Braun, zusammen mit Chris Moschüring Spielertrainer beim FC Grünsfeld, der zehn Punkte aus den letzten vier Partien holte. Noch erfolgreicher war nur der VfR Gommersdorf.

Herr Braun, gibt es eine Erklärung für die Kehrtwende nach fünf Niederlagen in Folge beim Start in die Runde?

Stephan Braun: Wir hatten mit der Spvgg. Neckarelz, dem FV Mosbach und dem TSV Oberwittstadt, wenn man die Auswärtsspiele betrachtet, ein sehr schweres Auftaktprogamm. Die Heimspiele gegen den SV Neunkirchen und FC Hundheim-Steinbach haben wir sehr unglücklich mit jeweils 1:2 verloren. Zudem stand Chris Moschüring in diesen Spielen nicht zur Verfügung. Wir haben nach dem schlechten Start dann auf dreimal Training in der Woche umgestellt. Das zahlt sich jetzt aus. Zudem sind wir nicht nervös geworden. Wir können die Stärke der Mannschaft ganz gut einschätzen, und uns war klar, dass wir irgendwann punkten werden.

Welchen Anteil hat Chris Moschüring an der Erfolgsserie, nachdem er erst am 6. Spieltag in der Startelf stand?

Braun: Natürlich einen großen. Die Mannschaft profitiert von seiner Erfahrung und seinen Toren. Er hat nicht nur acht Tore selbst gemacht, sondern sicherlich auch noch einmal fünf vorbereitet.

War damals dieser 5:1-Kantersieg über Tauberbischofsheim mit jeweils zwei Toren von Lukas Albert und Chris Moschüring die Initialzündung?

Braun: Das würde ich so nicht sagen, wir haben auch zuvor gute Heimspiele gemacht, aber leider unsere Chancen nicht genutzt. Mir war klar, dass spätestens mit der Rückkehr von Chris der Knoten platzt.

Kann der FC mit den Topscorern „Mosch“ und Albert im Heimspiel die souveräne Abwehr der Jagsttäler herausfordern?

Braun: Von uns wird wenig erwartet in diesem Spiel. Von daher können wir befreit aufspielen. Wir freuen uns auf dieses Spiel und werden es ordentlich vorbereiten. Aber wir sind schon ehrlich zu uns selbst: Der VfR Gommersdorf hat den besten Kader der Liga, und wir brauchen einen Sahnetag, damit wir punkten können. Natürlich hoffen wir aber auch gegen Gommersdorf auf Tore von Chris und Lukas. Wir wollen es dem VfR mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung so schwer wie möglich machen. ferö

