Motiviert gegen die große „Streitmacht“

Mit einer ordentlichen Leistung will sich der FV Lauda zum Jahresabschluss morgen bereits um 14 Uhr im Tauberstadion gegen den VfR Mannheim von seinen treuen Fans verabschieden. Mit bisher 12 Punkten aus 18 Partien wird es für den Aufsteiger sehr schwer werden, in der Verbandsliga den Klassenerhalt zu schaffen. Der kommende Gegner aus der Quadratestadt hat nach drei Niederlagen in Folge gegen Kirrlach wieder mit einem 2:0-Sieg in die Erfolgsspur gefunden und liegt mit 34 Punkten aussichtsreich mit nur zwei Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz auf Rang vier.

Gast hat Sieg fest eingeplant

Die Baumann-Truppe ist sich bewusst, dass die Mannheimer nicht nur wegen des 2:0-Hinspielsieges die nächsten drei Punkte beim FV fest eingeplant haben. Nur mit einer außerordentlichen Leistung kann es dem FV gelingen, das noch magere Punktekonto mit bisher erst einem Sieg und zwei Unentschieden daheim aufzubessern. Mut sollte machen, dass der FV in der Hinrunde sechs Spiele nicht verloren hat und dabei fünf Mal gegen Gegner bestehen konnte, die ihrerseits gegen den VfR Mannheim dreifach gepunktet haben. Fußball ist eben doch unberechenbar. Zudem sitzen den Gästen Teams aus Walldorf, Durlach-Aue und Mutschelbach dicht im Nacken, die allesamt auf einen Ausrutscher des VfR hoffen. Mithalten kann nach Anzahl der bisher erzielten sechs Treffer auch FV-Torjäger Goran Jurjevic mit dem besten Mannheimer Torschützen Bartosz Franke, der ebenfalls ein halbes Dutzend Mal traf. Beide rangieren auf Platz 21 der Torjägerliste. Im Unterschied zur Laudaer Mannschaft hat der VfR aber mit Ayan Sabah, Marc Haffa, Marcel Gessel und Jonas Rehm gleich ein ganzes Quartett, das jeweils schon vier Treffer markierte. Die etwas schwankenden Leistungen des VfR lassen sich nachvollziehen, wenn man weiß, dass die von Serkan Secerli trainierte Mannschaft zum Rundenstart zwölf Abgänge zu ersetzen hatte. Dass in Mannheim mit ganz anderen Voraussetzungen als im Taubertal gearbeitet werden kann, zeigt der umfangreiche Betreuerstab. Neben dem Cheftrainer, Co- und Torwarttrainer stehen noch ein Geschäftsführer, vier weitere Betreuer, ein Fitnesstrainer, Physiotherapeut und zwei Sportliche Leiter für den 26-köpfigen Verbandsliga-Kader bereit. Angesichts dieser „Streitmacht“ hat der FV Lauda nichts zu verlieren, sondern kann nur positiv überraschen. Denn in den letzten fünf verlorenen Pflichtspielen, darunter auch eine 0:2-Pokalniederlage Anfang August, gelang den Taubertälern kein einziger Treffer gegen den VfR. Schon diese Bilanz sollte die Laudaer Mannschaft motivieren, alle kämpferischen und spielerischen Qualitäten in die Waagschale zu werfen, um wenigstens mit einem Treffer zur rechten Zeit das Unmögliche versucht zu haben. Zum Überwintern wäre es ein unerwarteter Silberstreif am Horizont.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018