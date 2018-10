M./S II gewinnt zweistellig

Leibenstadt – Bofsheim/O III 1:2

Gleich zu Beginn hatten die Gastgeber zwei Chancen, die erste ging knapp übers Tor, und A. Kunkels Weitschuss In der 12. Minute fischte der starke Torhüter Griebaum aus der Ecke. In der 58. Minute fiel wie aus dem Nichts das 1:0 für die Gäste durch einem Distanzschuss. Die Gastgeber steckten jedoch nicht auf und erzielten in der 63. Minute durch F. Zimmermann den Ausgleich. Dann eine Doppelchance in der 82. Minute für den SVL durch K. Janz, der Ball fand jedoch nicht den Weg ins Tor. So waren es die Gäste, die nach einem Eckball per Kopf wieder in Führung gingen und die drei Punkte mit nach Hause nahmen.

Mudau/S. II– Schweinberg II 10:0

In einer einseitigen Partie gewann die SpG auch in der Höhe verdient mit 10:0. In der ersten Hälfte tat sich die Heimmannschaft noch mit der Chancenverwertung schwer, so dass erst kurz vor der Pause durch Sacher und Schnabel die ersten Tore fielen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SpG in regelmäßigen Abständen viermal durch Schneider und jeweilszweimal durch Schnabel und Sacher zum 10:0-Endstand.

Rippb./W.G. II – Krauth./W.II 0:4

Auf Wunsch Heimelf fand das Spiel, bei sommerlichen Temperaturen, im Format 9 gegen 9 statt. Nach knapp 20 Minuten erzielten die Gäste die 1:0-Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste auf 2:0. Durch zwei weitere Treffer in der 75. und 90. Minute erzielten die Gäste das verdiente Ergebnis.

Hettingen II – Waldh./L./H. II 4:0

Anfangs hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel. Der FC kam aber immer besser ins Spiel und ging in der 15 Minute durch Holderbach mit 1:0 in Führung. In der 33. Minute erhöhte Egenberger auf 2:0. In der 50. Minute markierte L. Becker mit einem schön getretenen Freistoß das 3:0. Der FC spielte weiter auf ein Tor und folgerichtig erhöhte Esche in der 60. Minute auf 4:0.

FC Zimmern – Adelsheim/O. II 2:0 Anfangs verlief die Partie beim Fc Zimmern relativ ausgeglichen. Die Gastgeber hatten zwar die besseren Torchancen, aber es blieb in der ersten Hälfte beim 0:0. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gastgeber den Druck. In der 61. Minute erzielte F. Baklaci das verdiente 1:0. Die Gastgeber machten weiter das Spiel. In der 85. Minute erzielte H. Barth das 2:0.

