Mucken die Kellerkinder weiter auf?

Die am vergangenen Wochenende spielfreie SG Wittighausen/Zimmern sollte sich von der vorherigen knappen Niederlage gegen die SG Welzbachtal gut erholt haben, um der ebenfalls mit einer Niederlage im Gepäck anreisenden SG Kembach/Höhefeld Paroli zu bieten. Beide Mannschaften sind im Augenblick in etwa gleich stark einzuschätzen, so dass ein Remis als ein durchaus mögliches Ergebnis erscheint. – Hinspiel: 3:2.

Nachdem sich der FC Eichel zuletzt trotz der unglücklichen Niederlage gegen Aufstiegskandidat Pülfringen spielerisch gesteigert hat, reist nun mit dem TSV Gerchsheim ein weiterer Hochkaräter an den Main. Sollte es den Platzherren gelingen, die Gerchsheimer Offensivkräfte um Goalgetter Julian Fischer in Schach zu halten, könnte es durchaus ein enges Spiel werden. Klar ist aber auch, dass die Gäste nach ihrem Erfolg gegen den Tabellenführer mit breiter Brust anreisen und auf Sieg spielen werden. – Hinspiel: 1:6.

Einem Paukenschlag gleich erscheint der hohe Heimsieg des TSV Assamstadt II gegen die bisher erstaunlich gut platzierte SG Welzbachtal. Da stellt sich nun natürlich die Frage: Kann der TSV II seinen Aufwärtstrend fortsetzen oder handelte es sich doch nur um ein Strohfeuer? Die „Nagelprobe“ gibt es nun gegen die favorisierte SG Reicholzheim/Dörlesberg. Für den TSV gilt es dabei, den zweitstärksten Sturm der Liga in den Griff zu bekommen. Sollte die Heimmannschaft den eigenen Aufwind ins anstehende Spiel mitnehmen können, erscheint eine Überraschung durchaus möglich. – Hinspiel: 1:5.