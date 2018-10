Mudau muss nach Niederlage abreißen lassen

FC Schweinberg – Höpfingen II 4:1

Die Hausherren begannen im Lokalderby äußerst druckvoll und hatten direkt ihre ersten Chancen, als Rüttling und Schelmbauer nur knapp verpassten. Nach einem Fehler in der Höpfinger Hintermannschaft erzielte Rüttling in der 30. Minute per Kopfball die Führung für den FCS. Nach feinem Pass von A. Michel schob Streun den Ball von links ins lange Eck, wurde allerdings vom Unparteiischen aufgrund einer knappen Abseitsstellung zurück gepfiffen. Im Gegenzug nutzte Beckert auf der anderen Seite eine Unachtsamkeit in der FC-Hintermannschaft und glich zum 1:1 aus. Nach der Pause flachte die Partie etwas ab. Dann ging es jedoch Schlag auf Schlag: In der 73. Minute stand erneut Rüttling goldrichtig und nutzte einen Abpraller eiskalt zur 2:1-Führung für den FCS. Nach toller Flanke des ebenfalls eingewechselten Dörr schob Knörzer überlegt zum 3:1 ein. Den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Begegnung setzte Rüttling mit seinem dritten Streich, als er erneut im Getümmel den Überblick behielt. Es war ein verdienten Heimsieg.

SV Waldhausen– FC Hettingen 1:3

Das Spiel zweier Aufsteiger wurde jeweils kurz nach dem Anpfiff der beiden Pausen durch Reimann sowie durch einen Sonntagsflanke von Platonov entschieden. Als Torwart Schäfer bereits in der dritten Minute Reimann als letzter Mann foulte und alle mit einer Ahndung als Notbremse rechneten, erzielte der gefoulte mit dem direkt verwandelten Freistoß bereits die 1:0- Pausenführung für die Gäste. Drei Minuten nach Wiederanpfiff gab es einen Elfmeter für die Gäste, als Platonow gefoult wurde und Reimann verwandelte. Erwähnenswert war noch ein Freistoß in der 60. Minute, als R. Nolde seinen Bruder D. Nolde foulte und ein Freistoß in der 65. Minute, als Torwart Schäfer den wiederum von Reimann getretenen Ball sensationell aus dem Winkel fischte. In der 66. Minute dann der Anschlusstreffer für die Einheimischen, als M. Schell den Ball aus dem Getümmel heraus zum 1:2 über die Linie brachte. Entschieden wurde die spielerisch schwache Kreisliga-Partie, nachdem Platonow in der 76. Minute vor das Tor flanken wollte, und sich der Ball, zum 3:1 ins lange Eck senkte.

TSV Buchen – FC Schloßau 0:3

Die Einheimischen erhöhten nach 20 Minuten den Druck, aber Schloßau erzielte mit einem „Konter-Solo“ durch Brech die Führung. Den Ausgleich verhinderte Trunk gegen Kaya. Das 2:0, nach einer abgewehrten Buchener Ecke, fiel erneut überraschend. Diesmal versenkte Brech den Ball cool im langen Eck. Der Buchener Angriffsdruck nahm zu, aber nach einer knappen Stunde erhöhten die Gäste mit einem Freistoß auf 3:0. Die Bemühungen um einen Anschlusstreffer scheiterten an der aufmerksamen Schloßauer Abwehr. Die Gäste machten aus wenig Chancen viel, während die Einheimischen noch lange hätten spielen können, um einen Treffer zu erzielen.

SV Seckach– Hardheim/Bretz. 2:2

Kaum hatte am Oktoberfestsamstag der Unparteiische angepfiffen, verzeichnete der SV die erste Möglichkeit durch Erfurt. Anschließend verflachte die Partie. Wie aus dem Nichts fiel die Seckacher Führung in der 16. Minute, als J. Amend nach einer Ecke das 1:0 für „Weiß-Rot“ erzielte. Wiederum J. Amend erhöhte wenig später auf 2:0. In der 38. Minute spazierte T. Schnell unbedrängt in Seckachs Strafraum und verkürzte auf 1:2. Danach schrammte Erfurt an Ganskes Flanke knapp vorbei, ehe mit Yörük ein weiterer Gästeakteur völlig frei zum 2:2-Ausgleich einnetzte. Die zweite Hälfte war von beiden Seiten geprägt von vielen Unzulänglichkeiten. Ein gefährliches „Getümmel“ entschärfte schließlich Oldie C. Hornung im Seckacher Tor. Erst ab der 72. Minute kamen die Gastgeber wieder stärker auf und erspielten sich einige gute Möglichkeiten, jedoch ohne weitern Erfolg.

FC Donebach– Gommersdorf II 3:1

Blitzstart der Gäste, denn bereits nach einer Minute brachte Lieb die Gommersdorfer in Führung. Doch der FCD antworte prompt und erzielte durch Andi Rögner den Ausgleich. An Toren sollte es das in der ersten Spielhälfte gewesen sein, doch den Zuschauern bot sich ein sehenswertes Spiel, in dem die Gäste viel Druck entwickelten. Auch die „Grün-Weißen“ setzten Nadelstiche und hatten kurz vor der Pause durch einen Lattentreffer von Luke Rögner die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Nach dem Wechsel wollten beide Mannschaften die Entscheidung. Rico Neubig war es vorbehalten, durch einen sehenswerten Freistoß den FCD in Führung zu bringen. Gommersdorf drängte auf den Ausgleich, doch die Heimelf lauerte auf Konter und konnte nach wunderbaren Spielzug den 3:1-Endstand erzielen. Torschütze war Michael Schnetz, der die Hereingabe von Hoffmann locker einschob. Es war eine starke Mannschaftsleistung des FC Donebach, der gegen den starken Gast schlussendlich verdient als Sieger vom Platz ging.

Sennfeld/R. – Erfeld/Gericht. 5:2

Der Gastgeber ging in der siebten Minute nach schönem Zusammenspiel von Vintonjak mit Balb durch D. Balb in Führung. Nach einem Pfostenschuss von Vintonjak in der zwölften Minute machte es derselbe Spieler nur drei Minuten später besser und netzte nach Vorarbeit von Nuno zum 2:0 ein. In der 37. Minute verkürzte der Gast nach Freistoß und Eigentor zum 1:2. Kurz darauf erzielte D. Balb per Foulelfmeter in der 40. Minute das 3:1. In der 45. Minute nahm sich Vintonjak ein Herz und erzielte in seiner unnachahmlichen Art das verdienten 4:1. Erst in der 66. Minute jubelte der Anhang von Sennfeld und Roigheim wieder, nachdem Nuno nach Zuspiel von Felke sehenswert einnetzte. Der zweite Treffer der Gäste durch Benninger-Kruck in der 78. Minute änderte nichts am verdienten Heimsieg.

Götzingen/Eberst. – Hainstadt 1:2

Die Gäste begannen gut, setzten jedem Ball nach und waren in den Zweikämpfen präsent. So gingen sie verdient durch einen Freistoß von Schüßler in Führung. In der zweiten Hälfte bekam der TSV/VfL das Spiel besser in den Griff. Allerdings sorgte in einer immer ruppiger werdenden Partie eine Gelb-Rote Karte (59.) gegen die Heimelf wieder für ein ausgeglicheneres Spiel. Zehn Minuten später eine kuriose Szene: Ein Gästespieler, der zur Auswechslung schritt, zog vorzeitig sein Trikot aus und bekam dafür die Gelb-Rote Karte. Dann sorgte P. Frey in der 79. Minute durch einen Strafstoß für den lange ersehnten Ausgleich. Kurz danach eine erneute Gelb-rote Karte für die Gäste und die heimischen Zuschauer hofften noch auf einen Sieg. Hainstadt machte der Heimelf aber einen Strich durch die Rechnung und erzielte in der 84. Minute das 2:1

TSV Rosenberg– TSV Mudau 2:0

Bereits in der vierten Minute spielte Weiss den Ball auf Haas, der damit den frühen Führungstreffer für den Gastgeber erzielte. In der 13. Minute traf Wild für die Gastgeber nur die Querlatte. Bereits in der 39. Minute wurde Mudau durch eine Gelb-rote Karte dezimiert. Mit Schwung kam Rosenberg aus der Kabine. S. Lutz spielte auf F. Rechner der zum 2:0 einnetzte. Es blieb in einer fairen und überraschender Weise einseitigen Begegnung 2:0 für den TSV Rosenberg.

Heidersbach – Osterburken II 4:3

Es dauerte bis zur 18. Minute, bis die Einheimischen zum ersten Mal gefährlich vor dem Gästetor auftauchten, doch Ippendorf im SVO-Gehäuse hatte mit dem Ball von F. Gruber keine Mühe. Strecken musste er sich dagegen in der 27. Minute um einen Kopfball von Gruber zu entschärfen. Nach 32 Minuten fiel die Führung für die Platzherren: F. Gruber nutzte eine Verwirrung in der Gästeabwehr im dritten Versuch zum 1:0. Ein Abwehrfehler brachte nur zwei Minuten später den Ausgleich, und ein Distanzschuss von E. Siemens sorgte gar für das 2:1 (40.) der Gäste. Bereits in der 50. Minute war F. Gruber nach Flanke von Chr. Scheuermann per Kopf zum Ausgleich erfolgreich. Der VfB blieb dran und nur vier Minuten später erzielte der neu ins Spiel gekommene D. Schulz das 3:2. Als in der 62. Minute P. Rhein nach Pass von T. Lutz das 4:2 markierte, schien die Partie entschieden. Der Anschlusstreffer von P. Noe in der 80. Minute machte die Sache jedoch noch einmal spannend.

