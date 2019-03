Müder Auftritt beim SV Werder

Für die Hoffenheimer Bundesliga-Frauen reichte es am 16. Spieltag der Allianz Frauen-Bundesliga beim SV Werder Bremen nur zu einem 1:1 (0:1). An der Weser wirkte die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann müde und unkonzentriert, der Ausgleich von Nicole Billa per Foulelfmeter (63.) nach einem Gegentreffer in der ersten Halbzeit (21.) war zwar verdient, bescherte der TSG jedoch nur ein unter dem Strich sogar glückliches Unentschieden.

Gegen den kompakt stehenden SV Werder Bremen erwischten die Hoffenheimerinnen sogar einen ganz guten Start. Sie ließen den Ball laufen und brachten ihren Gegner ins Laufen. Doch schon nach gut zehn Minuten schien die TSG die Geduld zu verlieren. Es fehlte an Bewegung, kaum einen Zweikampf konnte die Ehrmann-Elf für sich entscheiden. Die Unkonzentriertheit nutzten die Gastgeberinnen eiskalt aus. Sofia Natitraf aus der Distanz zur Führung für Bremen (21.). Trotz Gegentreffer wachten die Hoffenheimerinnen jedoch nicht auf. Immer wieder schenkte die TSG die Bälle unnötig her, Torchancen ergaben sich auf beiden Seiten nicht.

Nach der Pause wollte die TSG neues Feuer entfachen, hatte aber schon nach zwei Minuten großes Glück, als Sofia Nati nur die Latte traf. Weiterhin taten sich die Hoffenheimerinnen schwer, aus ihrer Passivität zu kommen. Trotz deutlich mehr Kampfgeist wirkte der Auftritt müde und ideenlos. Die größer werdenden Offensivbemühungen wurden nach einer guten Stunde dennoch belohnt. Nicole Billa traf per Strafstoß zum Ausgleich. Mit dem Treffer begann eine Phase, in der der SV Werder Bremen einzubrechen schien, die Angriffe der TSG rollten immer wieder gefährlich vor das Tor der Gastgeberinnen. Doch die Bremerinnen fingen sich wieder, verteidigten konsequent und sorgten sogar selbst noch für Gefahr. tsg

