Mühlhausen einfach stärker

Mühlhausen – Dittwar/Tbb 4:1

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Scheuermann, Sobotta, Schmitt, Hartnagel, Haas, Zipf, Wolz, Kilian, Dörr, Mutlu.

Im letzten Spiel der Saison in der Frauenfußball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald trat die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim beim Tabellenführer 1. FC Mühlhausen an. Standesgemäß ging die Heimelf bereits in der dritten Spielminute durch ein Tor von Jennifer Eichhorn in Führung. Das Tor zum 2:0 fiel in der 21. Minute. Doch die SpG kämpfte aufopferungsvoll gegen die spielerische Überlegenheit und verkürzte in der 23. Minute auf 1:2. Jasmin Sobotta spielte den Ball durch die Schnittstelle der Abwehr, Verena Dörr hatte freie Bahn, lief allein auf die Torspielerin zu und vollendete mit ihrem zwölften Saisontor.

Die zweite Hälfte dominierte Mühlhausen und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Es dauerte jedoch bis zur 57. Minute, bis der Aufsteiger mit dem Tor zum 3:1 alles klar machte. Den Endstand stellte Mühlhausen in der 84. Minute mit dem Tor zum 4:1 her. Trotz der Niederlage war Trainer Andre Dörr mit der kämpferischen Leistung seiner Elf zufrieden und zieht eine überwiegend positive Bilanz der Saison 2018/2019. Etwas unter Wert verkaufte man sich in der Hinrunde. Auf das Auftreten in der Rückrunde könne er mit seinem jungen Team für die kommende Saison aufbauen. sh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.05.2019