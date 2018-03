Mulfingen lässt aufhorchen

Anzeige

Untermünkh. – Kirchberg/J. 2:0

Tore: 1:0 Viorel Ratoi (8.), 2:0 Simon Trumpp (74.)

Ratoi brachte die Gastgeber mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern in Führung. Im Gegenzug musste der Ex-Kirchberger Jago Büllingen gegen Jan Ludwig retten. Danach flachte die Partie etwas ab. Nach 74 Minuten führte ein Konter zur Vorentscheidung: Simon Trumpp bekam den Ball rechts am Strafraumeck und überwand den Keeper. Danach passierte nicht mehr viel.

Altenmünster – SV Mulfingen 2:3

Tore: 0:1 (3.) Michael Lieb, 1:1 (27.) Dennis Maric, 2:1 (45.) Patrick Lettenmaier, 2:2 (52., Foulelfmeter) Michael Lieb, 2:3 (69.) Nico Riedel. – Schiedsrichter: Andreas Winter (Abtsgmünd).

In Führung gingen zunächst die Gäste. Ein langer Ball auf die linke Position. Michael Lieb schnappte sich den Ball und schoss ins kurze Eck ab. In der 27. Minute fiel der Ausgleichdurch Dennis Maric. Danach war der VfR besser im Spiel und es gelangihm mit dem Pausenpfiff die Führung durch Patrick Lettenmaier. In der zweiten Hälfte wurde den Gästen zu viele Räume gelassen. Durch einen Foulelfmeter gelang Michael Lieb der Ausgleich. Auch danach rückt der VfR immer wieder weit auf, was den Gästen Möglichkeiten bot. Nachdem Felix Beck auf rechts völlig frei war, schob Nico Riedel seinen Pass am langen Pfosten einfach ins Tor.

Sindringen/E. – Taubertal/R. 2:1

Tore: 1:0 (47.) Fabio Roth, 1:1 (58.) Andre Fries, 2:1 (72.) Chris Nöthe. – Schiedsrichter: Manfred Bauer (Alfdorf). – Zuschauer: 70.

Die Gäste aus dem Taubertal starteten zunächst recht defensiv. Erst nach und nach versuchte auch der Gast durch schnell vorgetragene Angriffe selbst erste Nadelstiche zu setzen. Tor blieben in der ersten Hälfte jedoch Fehlanzeige. Die zweite Spielhälfte begann mit einem Paukenschlag, als Fabio Roth über den linken Flügel in den Strafraum eindrang und den Ball über den herauseilenden Keeper Simon Gundermann ins Tor schlenzte. Das Tabellenschlusslicht bestrafte bereits zehn Minuten später eine Unstimmigkeit zwischen Abwehrspieler und Keeper mit dem 1:1 durch Andre Fries. Matchwinner war mit Chris Nöthe ein aufgerückter Innenverteidiger, der in der 72.Spielminute einen Eckstoß per Kopf ins Netz verlängerte. Das war dann die entscheidung, weil den Gästen der erneute Ausgleich nicht mehr vergönnt war.

Montag, 19.03.2018