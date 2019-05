Nach 1:0-Sieg steht Hundheim/St. jetzt quasi auf der Ziellinie

Neckarelz – Uissigheim 4:1

Neckarelz: Penz, N. Böhm, Rau (57. Baumbusch), Schwind, Müller (77. Mitto), L. Böhm, Karic, Satilmis, Hogen 71. (Tutea), Diefenbacher, Wissutscheck.

Uissigheim: Diehm, May, Rüttling, Schmitt, Füger (82. M. Walz), Gros, Faulhaber, Väth, Duschek, Martin, Morawietz (64. Geiß).

Tore: 1:0 (13.) Hogen, 2:0 (35.) Diefenbacher , 3:0 (44.) Wissutschek, 3:1 (54.) Rüttling, 4:1 (67.) Diefenbacher. – Schiedsrichter: Christian Specker (Heilbronn). – Zuschauer: 105.

Wolkenbruchartiger Gewitterregen entlud sich über das Elzstadion, Schiedsrichter Specker konnte erst mit 50 Minuten Verspätung das Freitagabendspiel freigeben. Dann entfachte die Spvgg mit attraktivem, schnellem Kombinationsspiel ein Dauerfeuer Richtung Gästetor, wobei sie sich dann mit drei Toren im ersten Durchgang belohnte. Diefenbachers Eckball verwertete Hogen in der 13. Minute zur Führung, dann legte Hogen in der 36. Minute für Diefenbacher an der Strafraumgrenze auf, sein Schlenzer landete unhaltbar im Tordreieck. Die Gästeelf konnte sich nur sporadisch aus ihrer eigenen Spielhälfte befreien, Gästetorhüter Diehm zeichnete sich mehrfach aus und hielt seine Elf im Spiel. Gegen den platzierten Schuss von Wissutschek in der 44. Minute zum 3:0-Halbzeitstand war er chancenlos. Rüttling profitierte in der 54. Minute von einem Abspielfehler der Spvgg., sein abgefälschter Schuss schlug unhaltbar zum 3:1 ein. Die Spvgg. spielte souverän und dominant weiter, Kevin Diefenbacher krönte seine sowie auch die davor gelungenen Spielkombinationen der gesamten Mannschaft mit dem 4:1-Endstand.

FC Grünsfeld – FSV Waldbrunn 4:2

Grünsfeld: Bach, T. Dürr, D. Dürr, Seubert (63. Müller), Albert, Moschüring, Kraft (80. Konrad), Schreck (83. Betzel), Braun, Fries, von Brunn (3. Schipper).

Waldbrunn: Haas, Braun, Weiß, Vogel, Gramlich, Frank, Agac, Schulz, Köklü, Guckenhan (83. Kappes), Hehl

Tore: 0:1 (9.) Agac, 1:1 (40.) Albert , 2:1 (43.) Moschüring, 3:1 (50.) Moschüring, 3:2 (60.) Agac, 4:2 (65.) Albert. – Schiedsrichter: Yalcin (Frankfurt/Main). – Zuschauer: 100

Grünsfeld zeigte sich zu Beginn stark und hatte kurz nach Anpfiff die ersten Möglichkeit, diese wurde allerdings nicht genutzt. Besser machten es die Gäste, die nach einem Konter in der neunten Minute in Führung gingen. Im Laufe der ersten Hälfte erspielten sich beide Mannschaften Tormöglichkeiten, welche allerdings nicht genutzt wurden. Zum Ende der ersten Hälfte war Grünsfeld besser und erzielte durch Lukas Albert den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit erzielte Chris Moschüring das Führungstor für den FC. Nach dem Seitenwechsel war der FC weiterhin die stärkere Mannschaft und erhöhte durch Chris Moschüring auf 3:1. Nach einem gut gespielten Konter verkürzte Waldbrunn auf 2:3. Im Laufe der zweiten Hälfte ergaben sich noch einige Chancen auf beiden Seiten. Den Schlusspunkt setzte Lukas Albert zum 4:2.

Tauberbischofsh. – Höpfingen 0:1

Tauberbischofsheim: Bier, Shynkevich, Rodemers, Kircher, Schrank, Kunter, Wolter, Hilbert, Berberich, Greco, Seethaler.

Höpfingen: Kaiser, Dörr, Kuhn, Nohe, Hornbach, Bartesch, Knörzer, Hauk, Johnson, Dietz, Diehm.

Tore: 0:1 (37., Eigentor) Shynkevich. – Schiedsrichter: Meike Weichselmann (Hockenheim). – Zuschauer: 200.

Der TSV Tauberbischofsheim begann die Partie sehr engagiert und vielversprechend. Gleich nach fünf Minuten hatte Marco Wolter die erste Chance für die Einheimischen – sie blieb ungenutzt. Der Heim-TSV blieb weiter spielbestimmend, generierte aber aus der Überlegenheit nichts Zählbares. Es dauerte 20 Minuten, ehe die Gäste vor dem Tor der Hausherren auftauchten und zum ersten Mal für etwas Torgefahr sorgten. Das Spiel verflachte Mitte der ersten Hälfte, und beide Mannschaften taten sich mit einem geordneten Spielaufbau schwer. Es passte dann zum Saisonverlauf des TSV Tauberbischofsheim, dass Höpfingen aus dem Nichts durch ein Eigentor der Platzherren in Führung ging. Der TSV versuchte nun mit allen Mitteln, den Ausgleich zu erzielen, wirkte aber in vielen Aktionen überhastet und verkrampft. In der zweiten Hälfte versuchte Tauberbischofsheim weiter alles, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Man merkte aber in jeder Aktion die Verunsicherung bei den Spielern der Heimelf. Die Elf von Mario Fleischer wollte, fand aber nicht die richtigen Mittel, um Torgefahr zu entwickeln. Höpfingen kam in der zweiten Hälfte kaum über die Mittellinie. Außer einem Lattentreffer durch einen Distanzschuss spielte sich Tauberbischofsheim keine weiteren Chancen heraus. Am Ende war es trotz allen Bemühen einfach zu wenig, um das Glück zu zwingen. Es blieb beim schmeichelhaften Auswärtssieg für Höpfingen, der aus keiner Chance dank der Heimelf ein Tor erzielte.

Eintr. Walldürn – FV Mosbach 1:1

Walldürn: Enders, Kreis (74. Schüler), Paffen, Schmitt, Kuhn (46. Turra), Haun R. (70. Kaiser), Berberich, J. Fritsch, Fach, B. Fischer, Leis (86. Grullini).

Mosbach: Hammel, Knörzer, Barisic, Kief, Mayer, Bender B. (88. Bender M.) Kaplan, Schneider (76. Mohammadi), Augustin, Almousa (59. Ebel), Kreß.

Tore: 0:1 (55.) B. Bender, 1:1 (83.) Turra. – Schiedsrichter: Christian Schäffner (Bruchsal). – Zuschauer: 60.

Die erste gute Torchance hatte Lukas Fach für die Gastgeber, als er im Strafraum freigespielt war, aber vorbei schoss. Die Anfangsphase sah den MFV zwar leicht im Vorteil, aber die Gastgeber hielten gut dagegen. Nach einer halben Stunde war P. Leis alleine durch, aber er schoss an den Pfosten. Als B. Bender 20 Meter vor dem Tor frei zum Schuss kam, fischte Torwart Enders den Ball aus der Ecke. Als R. Haun auf Rechtsaußen durchgebrochen war, verzog Turra. In der 55. Minute war es dann passiert: B. Bender ließ zwei Abwehrspieler der Gastgeber stehen und ließ auch dem Torwart keine Chance: 0:1. Kurz darauf rettete ein Mosbacher Spieler auf der Linie gegen Turras Torschuss für seinen schon geschlagenen Tormann. Als J. Fritsch frei durchgebrochen war, schoss dieser den Torwart an. Aber dann: In der 83. Minute fasste sich Turra ein Herz, tankte sich durch, und schoss zum 1:1 ein. Die Kreisstädter waren nicht der übermächtige Gegner, und die Eintracht hätten das Spiel wegen der klareren Chancen gewinnen müssen.

Oberwittstadt – Königshofen 2:5

Oberwittstadt: Blatz, Zeller, Ch. Schledorn, Kolbeck (77. Hornung), Rolfes, Kunkel (87. Panzer), B. Walz, Essig, Czerny (46. Reinhardt), A. Rüttenauer, Reuther (63. Beckmann).

Königshofen: Hönig, Henning, Baumann, Tiefenbach, Fell (76. Michelbach), Inal, Wagner, Saul (46. Wolf), Karim (87. Arias), Rathmann, Karsli.

Tore: 0:1 (16.) Wagner, 0:2 (17.) Fell, 0:3 (20.) Fell, 1:3 (31.) Essig, 1:4 (70.) Fell, 1:5 (74.) Wagner, 2:5 (90. +3) Beckmann. – Schiedsrichter: Florian Kaltwasser (Helmstadt-Bargen). – Zuschauer: 110.

In der fünften Minute blieb Heim-Keeper Tobias Blatz noch Sieger gegen SV-Torjäger Ali Karsli. Dennoch stand es nach 20 Minuten 3:0 für die Gäste: Nico Wagner und Sebastian Fell (2) sorgten für die scheinbar uneinholbare SV-Führung. Die Hausherren spielten nun zwar deutlich offensiver, liefen sich aber häufig fest oder scheiterten an Ungenauigkeiten im Zuspiel. Durch einen schönen Schuss von der halb-linken Seite verkürzte Dirk Essig noch vor der Pause auf 1:3 (31.). Die Hausherren taten sich mit der konsequenten Verteidigung der Gäste schwer, und die Offensivbemühungen der „Grün-Weißen“ blieben ebenso überschaubar wie harmlos. In der 72. und 74. Minute sorgte die „Moll-Truppe“ für die endgültige Entscheidung: Sebastian Fell und Nico Wagner erhöhten auf 5:1. Mit dem Schlusspfiff betrieb Andreas Beckmann durch das 2:5 noch Ergebniskosmetik.

Neunkirchen – Gommersdorf 2:4

Neunkirchen: Strein, Burkhard, F. Knörzer, Homoki, Eiermann, Trabold (83. Gawelczyk), Zeybek, Schilling, N. Jilka (78. Neid), Werner, Körmös (78. von Kampen).

Gommersdorf: Bayha, Herrmann (46. Beck), Stöckel, Gärtner, Hespelt, Bauer (46. R. Mütsch), Silberzahn, Geissler, Walter, P. Mütsch, Schmidt (83. G. Mütsch).

Tore: 0:1 Walter (7.), 0:2 Schmidt (30.), 0:3 Stöckel (32.), 0:4 Walter (35.), 1:4 Werner (55./Foulelfmeter), 2:4 Gawelczyk (87.) - Schiedsrichter: Mike Reutter (Maulbronn) - Zuschauer: 130.

Vom Start weg präsentierte sich der Gast spielfreudig und zeigte erste gute Kombinationen, und Strein im SVN-Tor musste bereits in der zweiten Minute eingreifen. Der Gast bestimmte das Geschehen. Die logische Folge daraus war das 1:0 in der siebten Minute. Nach Flanke verwertete Walter sehenswert per Kopf. Neunkirchen tat sich schwer, in die Zweikämpfe zu finden. In der 30. Minute ließ der SVN erneut eine Flanke zu, und Schmidt versenkte den Ball per Direktabnahme im SVN-Tor. Neunkirchen wirkte für einen Moment vollkommen von der Rolle und Gommersdorf legte nach schönem Doppelpass im Zentrum das 3:0 durch Stöckel nach (32.). Der Tabellenführer hielt jetzt den Druck hoch, und Walter erhöhte in der 35. Minute im Anschluss an einen schnell ausgeführten Freistoß auf 4:0. Insgesamt präsentierte sich in der ersten Hälfte mit dem Tabellenführer das spielstärkste Team bisher in Neunkirchen. Nach dem Wechsel wirkte der SVN in den Zweikämpfen bissiger und ließ den Spitzenreiter nicht mehr so gut in die Partie kommen. In der 55. Minute wurde Zeybek im Strafraum gefoult, und Werner verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:4. Nun spielte sich auch der SVN vermehrt in die gegnerische Hälfte durch, ohne dabei zu zwingenden Abschlüssen zu kommen. In der 87. Minute verkürzte Gawelczyk nach schönem Angriff und mustergültiger Flanke von Schilling per Kopf auf 2:4.

SVV Wertheim – Türkspor Mos. 3:1

Wertheim: Jetzlaff, Cirakoglu, Ratter, (60. Enzfelder), L. Elshani (79. Spät), Felsing, (63. Scheurich), Hensel, Schulz, Helfenstein, Jesser, Greulich, R. Cirakoglu, (67. Jörg).

Mosbach: Gomez, Artun, Türkyilmaz, Videc, Saljic, Bakacak, Sen, Springer, Artun, Üzümcü, Celiscak.

Tore: 1:0 (9.) L. Elshani, 2:0 (55., Elfmeter) Hensel, 3:0 (69.) L. Elshani, 3:1 (85.) Celiscak. – Schiedsrichter: Marcel Fischer (Sinsheim). – Zuschauer: 50

Beide Mannschaften gingen vom Anpfiff weg hohes Tempo, von anfänglichem Abtasten keine Spur. Die Heimelf war von Beginn an sehr fokussiert, und die erste gute Kombination über den schnellen Ramazan Cirakoglu auf der linken Seite verwertete der stark aufspielende Elshani mit seinem schwächeren linken Fuss elegant aus 16 Metern zur Führung für die Heimelf in den Winkel (9.). Bis zur Halbzeit passierte nicht mehr viel, das Spiel bleib aber auf einem hohen Niveau mit viel Einsatz und Leidenschaft auf beiden Seiten. Den ersten Aufreger in der zweiten Hälfte gab es nach 55 Minuten, als der Wertheimer Spielertrainer Ratter im Strafraum gefoult wurde. Hensel blieb eiskalt und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:0. Spätestens mit dem 3:0 nach 69 Minuten war das Spiel entschieden. Der eingewechselte Jörg flankte punktgenau auf den am langen Pfosten ungedeckten Elshani. Mit seinem Schuss aus kurzer Distanz machte er sich zum „Man of the match“ aufseiten der Heimelf. Das 3:1 nach 85. Minuten durch Celiscak war lediglich Ergebniskosmetik.

Hundheim/St. – Reichenbuch 1:0

Hundheim/Steinbach: Brugger, Trunk, Koprowski, Bischof, Jens Münkel, Christian Münkel, Iancu, Baumann, Hilgner (21. Öchsner; 90. Fischer), Bundschuh (83. Hirsch), Völk (67. Dick).

Reichenbuch: Edelmann, Gimber, Secka, Kielmann, Eiffler, Roth, Dylla, Donau, Winter, Kalinovski, Hiller, Weber.

Tore: 1:0 (41.) Bundschuh. – Rote Karte: Robin Kratky (85.). – Besondere Vorkommnisse: 20-minütige Gewitterunterbrechung. – Schiedsrichter: Daniel Friedlein (SV Wettersdorf/Glashofen). – Zuschauer: 140.

Die Heimelf hatte von Beginn an Schwerstarbeit in der Defensive zu leisten. Bereits in der sechsten Minute tauchte der pfeilschnelle Secka im Straumraum auf, ballerte jedoch die Kugel über die Kiste. Die offensivstarke Gästelf spielte überlegen, Torsituationen blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Nach einer 20-minütigen Gewitterunterbrechung kam die Züchner-Elf dann besser ins Spiel und hatte auch ihr erste gute Chance. Ein kluger Pass von Ciprian Iancu spielte Andy Öchsner im Strafraum frei, der das Spielgerät jedoch übers Tor lupfte. Vier Minuten später erzielte Goalgetter Rene Bundschuh dann das 1:0 für den Gastgeber. Vorausgegangen war ein gewonnener Zweikampf von Ciprian Iancu im Mittelfeld und ein gut gespielter Ball in den Strafraum. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf den Ausgleich, doch die Hundheimer standen tief und verlegten sich aufs Kontern. Nach 60 Minuten setzte sich Youngster Kevin Völk geschickt im Strafraum durch, sein Abschluss wurde jedoch vom guten Gästekeeper Edelmann zur Ecke abgewehrt. Zwölf Minuten später eine weitere gute Möglichkeit für die noch abstiegsbedrohten Gastgeber, das Spiel zu entscheiden. Andy Öchsner umkurvt gleich zwei Gegenspieler, doch sein Abschluss war zu unkonzentriert. Auch die Gäste hatten in den letzten 15 Minuten noch die eine oder andere Ausgleichschance, selbst, als sie ab der 85. Minute nach einer Roten Karte wegen Notbremse in Unterzahl spielen mussten. Kratky hatte Öchsner gefoult. Die letzte Chance zum 2:0 hatte Florian Hirsch, der nach Flanke von Iancu aus drei Metern mit dem Kopf an den Ball kam. Doch auch in dieser Situation rettete Edelmann.

