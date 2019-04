Nach der Regenunterbrechung klappte es

FSV Hollenbach – FV Löchgau 2:1

Hollenbach: Hörner, Zeller, Hutter (77. Schülke), Minder, Kleinschrodt, Schmitt (64. Hack), Schieferdecker, Rohmer, Uhl, Brenner (46. Limbach), Czaker (90.+3 Ryl).

Löchgau: Altmann, Haug, Feufel (88. Conti), Herbst, Schwara (84. Reinbold), Wiens (87. Gurth), Macorig, Baki, Wolter (87. Asare), Andric, Trautwein.

Tore: 0:1 (27.) Tim Schwara, 1:1 (80.) Fabian Czaker, 2:1 (90.+3) Fabian Czaker. – Schiedsrichter: Marc Packert (Dettingen/Erms). – Zuschauer: 132

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber dafür war der Jubel umso ausgelassener. In der Schlussphase machte der FSV Hollenbach aus einem 0:1 gegen den abstiegsgefährdeten FV Löchgau noch einen 2:1-Sieg. „Es war glücklich, aber letztendlich nicht unverdient“, sagte Manager Karl-Heinz Sprügel, der auch an den Gegner dachte: „Wir hatten genügend Chancen. Aber die Löchgauer tun mir natürlich auch etwas leid.“

Die Gäste standen von Beginn an tief und machten die Räume geschickt eng. Dies war ein Problem für den FSV, der kaum Lücken fand. Und trotzdem hätte Fabian Czaker in der 10. Minute die Führung erzielen können, als er alleine auf den Torhüter zu lief. „In der ersten Hälfte haben wir das gemacht, was wir wollten“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt. Es fehlte aber etwas die Durchschlagskraft im Spiel nach vorne. „Wir haben es versucht, haben aber ab und zu die falsche Entscheidung getroffen. Ansonsten haben wir das Spiel kontrolliert.“

Dennoch gingen die Gastgeber mit einem 0:1-Rückstand in die Pause. Torhüter Philipp Hörner ließ nach einer Ecke den Ball aus den Händen rutschen und Tim Schwara staubte in der 27. Minute zum 0:1 ab. „Wir wollten in der zweiten Hälfte mehr Druck aufbauen“, sagte Kleinschrodt. „Die Löchgauer sind aber relativ gut gestanden.“

Trotzdem häuften sich nach dem Seitenwechsel die Hollenbacher Chancen. In der 65. Minute verzog Czaker knapp, zwei Minuten später klärte der Torhüter nach einer Flanke gerade noch vor ihm. In der 75. Minute wurde dann ein Schussversuch von Jonas Limbach geblockt. Das 1:1 lag in der Luft – und es fiel dann auch in der 81. Minute. Czaker traf beim ersten Versuch den Ball nicht, wurde aber nicht konsequent angegriffen und traf eben im zweiten Versuch.

Hollenbach machte nun weiter Druck. Ein Versuch von Michael Kleinschrodt (86.) mit dem Hinterkopf landete in den Armen des Torhüters. Ein Schuss von Lorenz Minder (87.) wurde geblockt und Czaker (88.) verzog knapp.

Regenunterbrechung

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit schickte der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Kabine. Ein Unwetter zog über den Platz und hinderte die Hollenbacher am Ausführen eines Eckballs.

Nach einigen Minuten Unterbrechung ging es dann weiter. „Wir haben noch an uns geglaubt“, sagte Kleinschrodt. Der Löchgauer Jannik Trautwein rettete in der Nachspielzeit bei einem Kopfball von Marius Uhl auf der Linie und dann bekam Czaker nochmal seine Möglichkeit. Aus 17 Metern traf er flach den Innenpfosten und von dort der Ball rollte noch hinter die Linie.

„Die Spieler vom FV Löchgau waren von Anfang an giftig“, sagte Sprügel. „Man hat gesehen, dass die gegen den Abstgieg spielen.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019