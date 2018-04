Nach Derbyniederlage brennt Rote Laterne nun beim SV Nassig

Anzeige

Tore: 1:0 (4.) Jurjevic, 2:0 (81.) Gerberich, 3:0 (90.) Lotter. – Schiedsrichter: Florian Kaltwasser (Helmstadt-Bargen). – Zuschauer: 175.

Die Gäste hatten noch nicht ins Spiel gefunden, als Janik Ondrasch in der 4. Minute auf der linken Seite seinem Gegenspieler enteilte und mit einer präziser Flanke den gut postierten Goran Jurjevic bediente. Dieser drosch satt den Ball zur 1:0-Führung für den Tabellenführer ins Tor des VfR. Nur wenig später drang Rouven Schmitt in den Gäste-Strafraum, doch den aufmerksamen Torwart Fabian Schmelz überlistete er nicht. Weitere Höhepunkte waren bis zur Pause Mangelware. Der VfR stellte FV-Torwart Sven Bornhorst vor der Pause nur einmal in der 41. Minute bei einem Freistoß von Raphael Mütsch auf die Probe. Ansonsten lieferte der VfR eine grundsolide Abwehrleistung. Nach dem Wechsel bot sich ein unverändertes Bild. Eine tolle Chance gab es in der 55. Minute für die Gäste, als Raphael Mütsch den Ball aus 22 Metern an die Querlatte setzte. Angriff auf Angriff rollte Richtung Gästetor, doch die Laudaer Bemühungen waren nicht von Erfolg gekrönt, weil die VfR-Abwehr nach wie vor sehr konzentriert ihre Arbeit verrichtete. Erst zehn Minuten vor dem Abpfiff ließ die Konzentration der VfR-Defensive nach: Als Nikola Ilic in der 81. Minute mit einem feinen Dribbling in den Gästestrafraum eindrang und flankte, stand Dominik Gerberich am zweiten Pfosten goldrichtig und köpfte wuchtig aus nächster Nähe zum 2:0 ein. Das Spiel war entschieden, und Thomas Lotter besorgte nach einem Eckball von Dominik Gerberich in der 90. Minute den Endstand, als er den Ball mit einem Volleyschuss im Tor der Gommersdorfer versenkte.

Strümpfelbrunn – TBB 1:2

Strümpfelbrunn: Haas, Weiß, Sigin, Baumbusch (69. Gramlich), Frank, Palm, Guckenhan (72. Vogel), Link (64. De. Schulz), Guth, D. Schulz, Kuhn (61. Kwasniok).

Tauberbischofsheim: Bier, Burger, Kircher, Seethaler, Schrank, Stockmeister (77. Fleischer), Miller, Wolter, Hilbert, Berberich, Lotter.

Tore: 1:0 (36.) Do. Schulz, 1:1 (45.) Schrank, 1:2 (54.) Wolter. – Schiedsrichter: Di Rosa (Ettlingen). – Zuschauer: 130.

In einem nicht gerade hochklassigem Landesligaspiel hielt der ersatzgeschwächte Gast aus dem Taubertal gut mit. In der 22. Minute rettete Torwart Haas gegen Stockmeister. Durch einen herrlichen Distanzschuss ging aber der Gastgeber in Führung (36.). Torschütze war Dominic Schulz. Trotzdem war das Spiel der Einheimischen mit vielen Fehlern behaftet. So glich nach 45 Minuten der Gast durch Schrank aus. Kurz nach der Halbzeit ging „TBB“ sogar durch Wolter nach einem Eckball in Führung. Strümpfelbrunn hatte noch einige Chancen auszugleichen, vergab aber auch die besten Möglichkeiten teilweise kläglich. Aufgrund des größeren Siegeswillen war es ein verdienter Sieg.

FC Grünsfeld – SV Osterburken 2:1

Grünsfeld: Stephan, Braun, D. Dürr (40. Scherer (86. Schipper), Betzel, Albert, Moschüring, Müller, Wagner, Korsukov, Celiscak (63. Kreis), Krobucek (53. Schenk).

Osterbruken: Niklas, Baumgart (80. Eckel), Nemeth, Beckmann, Titarenko, Kaplan, Bender, Schmitt, D. Gutenberg (56. Mench), Arndt, Merz.

Tore: 0:1 (19.) Bender, 1:1 (29.) Celiscak, 2:1 (42.) Moschüring. – Schiedsrichter: Pascal Fischer (Schefflenz). – Zuschauer: 75.

Das Spiel begann sehr ausgeglichen. Die erste Torchance hatten die Gäste – und was für eine: Kaplan war auf einmal frei vor dem Schlussmann der Grünsfelder und setzte den Ball an den Pfosten. Im Gegenzug hatten die Gastgeber nach einer Ecke die Chance auf die Führung, verwerteten den Ball aber nicht. Dann fiel die Führung der Gäste: Der Ball wurde in der Vorwärtsbewegung der Grünsfelder verloren. Bender reagierte am schnellsten und verwandelte zum 1:0 Grünsfeld ließ nicht nach und zog sein Spiel weiter durch. Nach einer halben Stunde gab es Freistoß in aussichtsreicher Position für Grünsfeld. Vedran Celiscak legte sich den Ball zurecht und verwandelte sicher zum verdienten Ausgleich. Grünsfeld hatte nun ihre beste Phase, schaffte es aber nicht, den Ball ins Gästetor zu befördern. Doch kurz vor der Pause war es dann Moschüring, der den Ball nach einer schönen Flanke am langen Pfosten über die Linie drückte. In der zweiten Hälfte war der FC Grünsfeld klar bestimmende. Der FCG verwertete aber keine seiner zum Teil hochkarätigen Chancen. Osterburken kam nicht mehr durch die gut stehende Abwehr des FC. Nur durch Konter sorgten die Gäste noch etwas für Gefahr. Sie scheiterten aber immer wieder am starken Keeper Stephan, der den verdienten Sieg festhielt.

Neunkirchen – Gerlachsheim 4:0

Neunkirchen: Strein, M. Knörzer, Frauhammer, Burkhard, F. Knörzer, Leibfried (85. J. Jilka), Eiermann (72. N. Jilka), Trabold, Hauk (80. Körmös), Köklü, Homoki (58. Schäfer).

Gerlachsheim: Sack, Leverow, Fritsch, Klingert, Holler, Hauck (52. Derr), Bilancia, L. Brach, R. Brach, Neudecker, Krämer.

Tore: 1:0 (37.) M. Knörzer, 2:0 (40.) Hauk, 3:0 (53.) Hauk, 4:0 (69.) Hauk. – Schiedsrichter: Daniel Friedlein (Walldürn). – Zuschauer: 120

Neunkirchen war vom Start weg engagiert. Der Gast fand zu Beginn nur schwer in die Partie und so war der SVN spielbestimmend. In der 16. Minute hatte Neunkirchen dann Glück, als die Gäste nach einem Angriff nur den Pfosten trafen. Gerlachsheim agierte ab jetzt mutiger und gestaltete die Partie offen gestalten. In dieser Phase blieben Torgelegenheiten auf beiden Seiten Mangelware. Die nächste Chance hatte der Gast, der Schuss ging aber in der 32. Minute knapp über das Gehäuse. Die Heimelf schien jetzt wieder wacher und übernahm das Kommando. In der 37. Minute schickte Trabold mit einem schönen Pass Kapitän „Michi“ Knörzer auf die Reise, und der ließ sich das 1:0 nicht mehr nehmen. Nur drei Minuten später war es Hauk, der nach Knörzer-Pass auf 2:0 erhöhte. Nach dem Wechsel kam der SVN hellwach aus der Kabine und legte durch Hauk das 3:0 in der 53. Minute nach. Die Heimelf stand dann defensiv sehr sicher und Gerlachsheim kam zu keinen nennenswerten Offensivaktionen. Die Heimelf zeigte immer wieder gute Spielzüge und Hauk krönte einen dieser nach Doppelpass mit Eiermann mit seinem dritten Treffer zum 4:0. hatte danach Chancen für einen höheren Sieg.

TSV Höpfingen – FV Mosbach 5:2

Höpfingen: A. Kaiser, Burkhardt , S. Balles (88. Dahlhues), J. Dietz, Hering, Johnson, Bujak, Knörzer, Herkert (75. Farrenkopf), Bauer (64. Hartmann), Diehm (61.Sock).

Mosbach: Hammel, Hiller (72. Kern), Mayer, Beyer (60. Bender), Diemer, Schneider, Augustin (60.Tilsner), Kreß, Hinninger, Ebel, Schaffrath.

Tore: 1:0 (9.) Herkert, 1:1 (11., Elfmeter) Ebel, 1:2 (16.) Mayer, 2:2 (34.) Balles, 3:2 (44.) Hering, 4:2 (54.) Knörzer, 5:2 (71., Elfmeter) J. Dietz. – Schiedsrichter: Moritz Dammert (Kronau). – Zuschauer: 230.

Schon die erste Hälfte sorgte für großen Unterhaltungswert, und zunächst standen die beiden Keeper im Blickpunkt. Erst sorgte der „Fauxpas“ des Mosbacher Torhüters für die 1:0-Gastgeber-Führung durch Norman Herkert. Zwei Minuten später traf der TSV-Torsteher auf FV-Offensivkraft Schneider und der Schiedsrichter entschied auf Foulelfmeter. Diesen verwandelte Ebel souverän zum 1:1. Und das motivierte dessen Mitspieler. So nutzte Offensivkraft Mayer bald eine TSV-Unkonzentriertheit geschickt zur 2:1-Gästeführung. Die Gastgeber kämpften sich mit Einsatzwillen zurück, beschworen in der 24. Minute eine knifflige Szene im Gästestrafraum hervor. Und schließlich jubelten die Einheimischen zum Ausgleich, denn akrobatisch hatte Simon Balles zum 2:2 getroffen. Die schönste TSV-Ball-Stafette sollte noch kurz vor Seitenwechsel zu sehen sein – und diese schloss Defensivakteur Hering fulminant und willensstark zum 3:2 ab. Nach Wiederbeginn legte die Ippendorf-Elf vollends den Frust der vergangenen Wochen eindrucksvoll beiseite: So war Norman Herkert auf und davon und somit einem weiteren Treffer ganz, ganz nahe. Auch musste Gäste-Torsteher N. Hammel in der 53. Minute bei Dietz’ Aktion retten. Aber er hatte Sekunden später das Nachsehen, als Oliver Knörzer den Ball gefühlvoll über ihn zum 4:2 lupfte. Die TSV-Fans bekamen noch einen Nachschlag: In der 73. Minute erhöhte Julian Dietz per Foulelfmeter auf 5:2, nachdem Sock von den Beinen geholt worden war.

SVV Wertheim – SV Nassig 1:0

Wertheim: Jetzlaff, Cirakoglu, Ratter, Hensel, Scheurich, Aksit, Helfenstein, Jesser (81. Ochs), De Simone (89. Escher), Garcia, Bauer (69. Bundschuh).

Nassig: Link, Ziegler, Semmler, Seyfried, Schuhmacher, Baumann, Klein, Budde, (90. Wolz), Muehling (39. Kunkel), Oetzel (81. Hörner), Lang.

Tor: 1:0 (72., Elfmeter) Aksit. – Schiedsrichter: Björn Schumann (Künzelsau). – Zuschauer: 200.

Der SV Nassig, der das Derby gewinnen musste, um Anschluss zu halten, tat sich schwer mit der Rolle der spielgestaltenden Mannschaft, aber die Heimelf ließ sich auch vor dem Hintergrund der anstrengenden „Englischen Wochen“ nicht locken und lauerte auf Konter. Die beste Chance auf die Führung für die Wertheimer vergab Aksit nach einer halben Stunde. Nach einer schönen Kombination über Bauer vergab er freistehende vor dem glänzend parierenden Link. In der zweiten Hälfte ließ man das große Aufbäumen der Gäste vermissen. Die Viktoria verteidigte sicher und souverän und setzte über die brandgefährlichen Stürmer Aksit und De Simone immer wieder Nadelstiche durch gute Offensivaktionen. Das Tor des Tages gelang Aksit, als er einen langen Ball erspurtete und von den Nassiger Verteidigern nur durch ein klares Foul im Strafraum zu bremsen war. Den fälligen Foulelfmeter versenkte der Gefoulte selbst. In der Schlussviertelstunde rannte Nassig vergebens an. Bis auf einen gefährlichen Schuss von Klein aus kurzer Distanz war es unter dem Strich zu wenig, was die Nassiger als Abstiegskandidat präsentierten.

TSV Buchen – Oberwittstadt 2:5

Buchen: Böhrer, Syan, Ivanov, Horst, Münch, Groskinsky, Kugel, Makosch, Gruslak, Mergjar, Al-Saeedi.

Oberwittstadt: Diekel, Zeller, Walz, Schledorn, Kunkel, Rolfes, Sommer, Reinhardt, Walz, Czerny, Zimmermann

Tore: 0:1 (27.) Reinhard, 0:2 (31.) Rolfes, 1:2 (41.) Mergjar, 1:3 (62.) Hornung, 2:3 (69.) Al-Saeedi, 2:4 (82.) Zeller, 2:5 (87.) Schledorn. – Schiedsrichter: keine Angabe. – Zuschauer: 120.

Nach 15 Minuten rettete Horst nach einem Freistoß in letzter Sekunde auf der Linie. Das 0:1 fiel im Anschluss an einen Einwurf, als die Buchener Abwehr nicht klärte. Im Gegenzug hielt der Gästetorwart bei einem Freistoß von Horst. Das 0:2 durch einen Kopfball nach einer Ecke beantwortete Buchen mit dem 1:2 durch einen präzise getretenen 20-Meter-Freistoß. Gleich nach Wiederbeginn rettete der Gästetorwart bravourös gegen die durchgelaufenen TSV-Stürmer. Mitten in die Buchener Drangphase hinein rettete zuerst Böhrer gegen einen Schuss aus kurzer Distanz, ehe Oberwittstadt nach einem weiteren Kopfballtor seinen Vorsprung ausbaute. Mit dem Anschlusstreffer von Al-Saedi nach Vorarbeit von Gruslak schöpfte Buchen wieder Hoffnung, bis die Gäste mit dem vierten Treffer den Sack zumachten. Oberwittstadt machte sogar noch das 5:2.

Türk. Mosbach – Königshofen 3:2

Mosbach: Radefahrt, Labusi, Losing, Akcay, Gül, Saljic, Sen, Kaplan, Jarju, Aslan, Güler.

Königshofen: Hönig, Henning, Ulshöfer, Wolf, Baumann, Karsli, Tiefenbach, Carl, Michelbach, Rathmann, Saul.

Tore: 0:1 (22., Elfmeter) Karsli, 1:1 (41.) Sen, 2:1 (52.) Saljic, 3:1 (63.) Kaplan, 3:2 (66.) Rathmann. – Schiedsrichter: Joscha Klemm (Bretten). – Zuschauer: k.A.

Beide Teams lieferten sich ein schönes und spannendes Landesligaspiel. Der Anfang gehörte den Gästen, die durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung gingen. Ismail Sen glich dann kurz vor der Halbzeit zum verdienten 1:1 aus. In der zweiten Hälfte nahmen die Arslan-Mannen das Zepter in die Hand und der gut aufspielende Belmin Saljic netzte zur verdienten 2:1-Führung ein. Koray Kaplan erhöhte durch einen linken Hammer zum 3:1. Die Gastgeber betrieben durch den 2:3-Anschlusstreffer nur noch Ergebniskosmetik.

