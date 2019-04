Nach Schönfelds Patzer spricht viel für SV Anadolu

Unterschüpf/K. II – Schönfeld 2:1

Tore: 0:1 (46.) Marius Heck, 1:1 (61.) Simon Weiland, 2:1 (67.) Felix Hofmann.

Die Heimelf zeigte eine kompakte Abwehrleistung und hielt so in der ersten Hälfte gegen ansonsten abschlussstarke Gäste „die Null“. Kurz nach dem Seitenwechsel mussten sie zunächst mit dem 0:1 einen Rückschlag hinnehmen, waren danach aber kaltschnäuziger und erzielten in der 61. Minute nach einem Eckball per Kopf den Ausgleich. Nur sechs Minuten später gelang ihnen der zweite Treffer, nachdem Felix Hofmann den Ball im Mittelfeld stibitzte und alleine vor dem Tor erfolgreich abschloss. Aufgrund der konstanten Leistung ging der Sieg auch vollkommen verdient an die Gastgeber.

Uissigheim/G. II – SV Anadolu 1:1

Tore: 1:0 (1.) Janik Steinhäuser, 1:1 (33.) Yusuf Gökdogan.

Die Gastgeber gingen direkt in der ersten Minute in Führung, konnten danach aber offensiv nicht mehr entscheidend nachsetzen, so dass den Gästen noch in der ersten Hälfte der Ausgleich gelang. Nach dem Wechsel drängten beide Teams auf den Führungstreffer, mussten sich nach 90 Minuten aber mit dem Unentschieden zufrieden geben.

Hundheim/St. II – Boxtal II/M. 2:1

Tore: 0:1 (17.) Sven Lappe, 1:1 (34.) Dirk Hilgner, 2:1 (57.) Christian Münkel.

Die Gäste begannen überraschend selbstbewusst und gingen nach 17 Minuten durch Sven Lappe auch verdient in Führung. Doch der starke Dirk Hilgner „veredelte“ die erste schön herausgespielte Chance zum Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste zunächst leicht überlegen. Mit zunehmender Spieldauer kam die Heimelf jedoch besser ins Spiel und Christian Münkel markierte in der 57. Minute nach einem Alleingang aus der eigenen Hälfte heraus die Führung für die Gastgeber. Die starken Gäste drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch mit Glück und Geschick sicherte sich die Heimelf die drei wichtigen Punkte.

Wittigh./Z. II – Brehmbachtal II 2:0

Tore: 1:0 (54.) Simon Ebert, 2:0 (88.) Daniel Seifried.

In einem guten B-Klasse-Spiel kamen beide Teams zu guten Chancen, blieben jedoch bis zur Pause ohne Erfolg. In der zweiten Hälfte zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild. In der 54. Spielminute gelang den Gastgebern aber der Führungstreffer nach einem Eckball. Die Gäste drängten danach auf den Ausgleich, waren dadurch aber sehr konteranfällig, was sich schließlich Daniel Seifried in der 88. Minute zu Nutzen machte und sein Team zum verdienten 2:0-Endstand schoss.

Uiffingen – Vikt. W. II/Grün. 1:1

Tore: 1:0 (4.) Lukas Ernst, 1:1 (90.+2) Tchiago Souza Eisenlohr.

Die Gastgeber gingen bereits in der vierten Minute nach einem weiten Abschlag durch Lukas Ernst in Führung. In der 25. Minute scheiterte die Heimelf mit einem direkt aufs Tor geschossenen Freistoß nur knapp an einem glänzend aufgelegten Keeper der Gäste. Die weitere Partie war teilweise sehr zerfahren, was auch an den schlechten Verhältnissen auf dem Platz lag, die etliche versprungene Bälle als Folge hatten. Gerade in der zweiten Hälfte kam der SV Uiffingen noch zu guten Torabschlüssen, das Tor der Gäste war jedoch wie vernagelt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel nach einem Eckball aus dem Getümmel vor dem Tor heraus doch noch der glückliche Ausgleich für die Gäste.

Urphar/L./B. – Bobst./Ass. III 5:0

Tore: 1:0 (21.) Immanuel Valderrama, 2:0 (39.) Maurice Lemnitz, 3:0 (56.) Niklas Kübler, 4:0 (64.) und 5:0 (79.) beide Immanuel Valderrama. – Besonderes Vorkommnis: Oliver Föhl (TSV Bobstadt/Assamstadt III) vergibt FE in der 66. Minute.

Die Heimelf war von Beginn an die zwingendere Mannschaft und erzielte schon in der 21. Minute nach einem schönen Steilpass den ersten Treffer. In der 32. Minute folgte die erste Chance der Gäste, die jedoch knapp geklärt wurde. Nach weiteren guten Chancen auf beiden Seiten gelang den Gastgebern noch vor der Pause das zweite Tor. Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich die Heimelf einen gutes Chancenplus, was in etlichen weiteren Toren endete. Besonders das Zusammenspiel zwischen Niklas Kübler und Immanuel Valderrama funktionierte sehr gut. Die Gäste verpassten ihren Ehrentreffer, nachdem Oliver Föhl einen Foulelfmeter in der 66. Minute verschoss.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019