Nachwuchs misst sich in Turnieren

Das 17. U15-Hallenturnier des FC Würzburger Kickers findet am Samstag, 12., und Sonntag, 13. Januar 2019, in der Würzburger s.Oliver-Arena statt. Samstags beginnt die Veranstaltung um 12 Uhr. Am Sonntag ist ab 9 Uhr Einlass. An den Start gehen unter anderem die Jugendmannschaften der Würzburger Kickers, der TSG Hoffenheim, des 1. FC Nürnberg oder auch des FC Augsburg.

Das Wochenende darauf, am 19. und 20. Januar, steigt das 21. U13-Hallenturnier in der s.Oliver-Arena, statt. Die Startzeiten sind wieder am Samstag ab 12 Uhr und Sonntag ab 9 Uhr. Hier werden unter anderem die Jugendteams der Würzburger Kickers, des VfB Stuttgart, des 1. FC Köln oder auch von Bayer 04 Leverkusen gegeneinander antreten. red

