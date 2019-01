Nachwuchs wieder am Ball

Nach einer kurzen Pause sind am Wochenende die F-und E-Junioren in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen sowie der Main-Tauber-Halle in Wertheim am Ball.

Samstag, 12. Januar

Tauber-Franken-Halle: F-Junioren, Gruppe 3, Beginn 11 Uhr (Königshofen, Gerchsheim, Grünsfeld II, Tauberbischofsheim III, Pülfringen II, Zimmern, Boxberg/W.). E-Junioren, Gruppe 3, Beginn 14 Uhr (Königshofen, Türkgüci Wertheim, Assamstadt II, Boxberg/W. II, Nassig, SV Pülfringen).

Main-Tauber-Halle: F-Junioren Gruppe 4, Beginn 11 Uhr (Eichel I und II, Mainschleife, Boxtal I und II, Kreuzwertheim II, Nassig II). E-Junioren: Gruppe 4, Beginn 14 Uhr (Eichel I und II, Grünsfeld, Mainschleife III, Schönfeld, Unterschüpf.

Sonntag, 13. Januar

Main-Tauber-Halle: F-Junioren, Gruppe 5, Beginn 11 Uhr (Wertheim, Kreuzwertheim, Nassig, Tauberbischofsheim, Großrinderfeld, Impfingen, Pülfringen). E-Junioren, Gruppe 5, Beginn 14 Uhr (Eichel III, Wertheim, Großrinderfeld, Werbach, Tauberbischofsheim II, Mainschleife II).

Nachdem bei den E-Junioren Passpflicht besteht, bittet der Kreisjugendausschuss die Mannschaftsbetreuer der Teams, vorab zuhause einen Online-Spielberichtsbogen zu erstellen und rechtzeitig (etwa 30 Minuten vor dem ersten Spiel) der Turnierleitung zu übergeben.

Vollständiger Pass

Dabei sollte darauf geachtet werden, dass für jeden aufgeführten Spieler ein vollständiger Spielerpass-Online (mit Bild) im DFBnet vorhanden ist. Ausnahmsweise kann anstelle des Spielerpass-Online ein gültiger und vollständiger „Papier-Spielerpass“ vorgelegt werden. Zuschauer haben freien Eintritt. Weitere aktuelle Infos zum Hallenfußballprogramm der Junioren im Fußballkreis Tauberbischofsheim auf der Homepage des Kreisjugendausschusses unter

www.badfv.de/kreise/tauberbischofsheim/fussball/junioren/hallen-spielbetrieb/?. Hier können auch die kompletten Spielpläne abgerufen werden. kja

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019