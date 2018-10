Nachwuchs zieht unters Dach

Auch auf einem Bilderbuchsommer und goldenen Herbst folgt bald die ungemütliche Jahreszeit, und deshalb verlegen die Nachwuchskicker im Fußballkreis Tauberbischofsheim ihre sportlichen Aktivitäten ab Mitte November zunehmend unter das schützende Hallendach.

Der hierzu vom Kreisjugendausschuss in Zusammenarbeit mit den Vereinsvertretern erstellte Hallenspielplan sieht bis Mitte März nächsten Jahres insgesamt rund 30 Spieltage vor. Dabei wird der Ball in verschiedenen Hallen im gesamten Fußballkreis rollen und der Fußballnachwuchs kann sich auf attraktive Wettbewerbe und Spieltage freuen. Mit dem ersten Spieltag der jüngsten Kicker (E/-F-Junioren) wird die neue Hallensaison am 17. November in der Stadthalle Lauda gestartet. Für diese Altersklassen sind über die Saison insgesamt drei Spieltage unterm schützenden Hallendach eingeplant.

Dabei wird weiterhin nicht um Punkte oder Meisterschaften gespielt, vielmehr steht der Spaß am Spiel und das Tore schießen im Mittelpunkt. Bis Mitte Dezember wird praktisch an jedem Wochenende in der Halle gekickt, die Vorrunde der Futsal-Kreismeisterschaften der C-und D-Junioren wird am 8./9. Dezember ausgetragen. Eine Woche später (15. Dezember) steht die Vorrunde der B-Junioren auf dem Programm.

Nach den Weihnachtsferien wird die Saison Mitte Januar 2019 mit einem weiteren Spieltag der E-und F-Junioren fortgesetzt. Die entscheidende Phase der Hallenkreismeisterschaften wird am ersten Februar-Wochenende (2./3. Februar) mit der Endrunde der A-und B-Junioren eingeläutet.

Bereits am darauffolgenden Wochenende (9./10.Februar) wird die Titeljagd fortgesetzt, denn der Meister der C-Junioren wird am Samstag ermittelt und am Sonntag wird der VR-Cup-Gewinner und zugleich Kreismeister bei den D-Junioren gekürt.

In allen Altersklassen (ausgenommen E-und F-Junioren) wird dabei nach den internationalen FIFA-Futsalregeln gespielt. kja

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018