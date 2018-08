Nächste Siege fürs Spitzen-Trio?

VfR Gommersdorf II – TSV Höpfingen II: Den Auftakt des Spieltags machen die beiden Landesliga-Reserven aus Gommersdorf und Höpfingen. Der VfR II legte bisher einen holprigen Saisonstart hin, denn man holte nur einen Punkt aus drei Spielen. Auch der TSV Höpfingen II mit Neu-Coach Mathias Beckert hat noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen und kann an die großen Erfolge der vergangenen Saison noch nicht anknüpfen. Aus zwei Spielen holte der TSV einen Sieg sowie eine Niederlage.

FC Donebach – TSV Rosenberg: Den ersten Dämpfer musste der Meisterschaftsfavorit aus Rosenberg am vergangenen Spieltag hinnehmen. Gegen den Aufsteiger Sennfeld/Roigheim verlor man 0:1. Der FC Donebach hingegen ist weiterhin ungeschlagen, musste sich jedoch mit einem 2:2-Unentschieden beim FC Schweinberg begnügen. Beide Teams wollen keine Zähler verschenken, denn am Ende der Spielzeit ist bekanntlich jeder Punkt wichtig.

VfB Sennfeld/Roigheim – TSV Götzingen/Eberstadt: Dass man die Aufsteiger in dieser Saison nicht außer Acht lassen sollte, war eigentlich schon vor Saisonbeginn klar. Aber mit einem Sieg gegen den Top-Favoriten TSV Rosenberg haben wahrscheinlich selbst die Sennfelder und Roigheimer nicht gerechnet und so steht Sennfeld/Roigheim nun weiterhin ungeschlagen auf dem dritten Tabellenplatz. Die neugegründete Spielgemeinschaft Götzingen/Eberstadt ist am vergangenen Spieltag in der letzten Minute an ihrem dritten Saisonsieg vorbeigeschrammt und heimste gegen den TSV Buchen am Ende nur einen Punkt ein. Doch auch sie zeigen bisher eine solide Vorstellung und landeten bisher einen Sieg sowie zwei Unentschieden. Mit einem erneuten Punktgewinn kann die Mannschaft weiter oben mitmischen.

TSV Buchen – Spvgg. Hainstadt: Das erste richtige Buchener Stadtderby steht an: Auf dieses Spiel haben sowohl der TSV Buchen als auch die Spvgg. Hainstadt ewig gewartet. Denn diese Partie hat es so in der Kreisliga Buchen noch nicht gegeben und verspricht deshalb Spannung pur. Derbys haben ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze und es gab schon häufig Überraschungen, doch seit 2014 trafen beide Mannschaften bisher zweimal aufeinander und beide Male gewann der TSV Buchen. Zeit für eine Revanche der Hainstädter, oder?

SG Erfeld/Gerichtstetten – TSV Mudau: Bisher ungeschlagen ist auch der TSV Mudau und ist nun ganz vorne mit dabei. Für die Odenwälder wartet nun mit der SG Erfeld/Gerichtstetten ein vermeintlich leichter Gegner. Die Spielgemeinschaft holte in dieser Saison noch nichts Zählbares und wartet nach zwei Niederlagen sogar noch auf den ersten Treffer in dieser Saison. Doch genau in solchen Partien tun sich die Top-Teams oft schwer und es kommt öfter zu Überraschungen. Aber auch die Statistik der letzten Saison spricht für die Mudauer, denn der TSV gewann beide Spiele.

Hardheim/Bretzingen – SV Osterburken II: Die Kellerkinder der letzten Saison treffen am vierten Spieltag das erste Mal aufeinander, doch bisher sind beide Teams nicht im Tabellenkeller zu finden. Beide Mannschaften holten schon Punkte, der SV Osterburken II fuhr sogar schon einen Sieg ein, womit sich beide Teams im Tabellenmittelfeld wiederfinden. Dennoch ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten, bei dem am Ende jede Kleinigkeit entscheidend sein kann.

FC Hettingen – FC Schloßau: Mit 16 Treffern aus drei Spielen liegt der FC Schloßau zu Recht auf dem ersten Tabellenplatz und ist nun beim Aufsteiger FC Hettingen zu Gast. Die Hettinger knüpften bisher noch nicht an ihre Erfolge aus der vergangenen Runde in der A-Klasse an, denn zum Kreisliga-Auftakt setzte es für den FCH zwei Niederlagen. Sollte es am Ende keine große Überraschung geben, wird sich das auch gegen den FC Schloßau erstmal nicht ändern. Der Landesliga-Absteiger geht somit als Favorit in die Partie.

SV Waldhausen – VfB Heidersbach: Ihren ersten Saisonsieg fuhr der VfB Heidersbach am vergangenen Spieltag gegen den SV Seckach ein. Fabian Gruber steuerte zum 5:0-Heimsieg gleich vier Treffer bei und steigt damit direkt auf Platz eins der Torjägertabelle ein. Nach dem soliden Saisonauftakt verlor der SV Waldhausen nun wieder zwei Partien in Folge.

SV Seckach – FC Schweinberg: Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage ist die Bilanz des FC Schweinberg nach drei Saisonspielen. Für den SV Seckach war bisher noch nichts Zählbares dabei, außer einem Haufen Gegentore (im Schnitt fünf pro Partie), die der SVS kassierte. Den Schweinbergern fehlt es noch an Konstanz und so lässt sich immer schwer prognostizieren, wohin die Reise am kommenden Spieltag hinführt. Das kann für den SV Seckach ein kleiner Lichtblick am „Ende des Tunnels“ sein.

