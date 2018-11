Nagelsberger zu Gast bei Herbstmeister Schäftersheim

Durch den 1:0-Erfolg in Amrichshausen baute die SGM Weikersheim/Schäftersheim ihren Vorsprung vor der spielfreien SGM Taubertal/Röttingen auf sechs Punkte aus und sicherte sich damit schon vor dem letzten Vorrundenspieltag die Herbstmeisterschaft. Dieser wird nun am Samstag ausgetragen und das Abschlussprogramm des Fußballjahres 2018 ist durchaus reizvoll. Das Topspiel geht in Schäftersheim über die Bühne, wo der aufstrebende Tabellenvierte FC Phönix Nagelsberg auf der Erfolgsspur bleiben und dem Spitzenreiter ein Schnippchen schlagen will. Der Tabellenzweite SGM Taubertal/Röttingen empfängt die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern. Nach dem Last-Minute-Punktgewinn im Verfolgerduell gegen den SV Edelfingen steht der FC Creglingen nun in Wiesenbach unter Zugzwang, auch den Edelfingern hilft zuhause gegen den auf den drittletzten Rang abgerutschten SC Amrichshausen nur ein Dreier weiter. Ebenfalls einen Heimsieg braucht die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim. Nach den Pleiten gegen Nagelsberg und Gammesfeld muss der FSV Hollenbach II seinen Heimvorteil gegen Schlusslicht TSV Dörzbach/Klepsau nutzen. Richtungsweisende Bedeutung für beide Kontrahenten hat das Mergentheimer Altkreisduell in Igersheim, wo der FC nach seiner enttäuschenden Punkteteilung mit dem Tabellenletzten sich ebenso wenig eine Niederlage leisten kann wie sein Tabellennachbar und Gast aus Niederstetten. Die DJK Bieringen hat sich bereits in die Winterpause verabschiedet.

SGM Weikersheim/Schäftersheim – FC Phönix Nagelsberg: Auch wenn der jüngste 1:0-Sieg in Amrichshausen erneut etwas glücklich war – Tabellenführer SGM Weikersheim/Schäftersheim geht mit einer völlig blütenweißen „Auswärts-Weste“ (bemerkenswerte 21 Punkte aus sieben Gastspielen) in die Winterpause. Zuhause ist das Team von Manfred Wagner am letzten Vorrundenspieltag allerdings noch einmal richtig gefordert – Neuling FC Phönix Nagelsberg hat sich zuletzt auch von der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim nicht aufhalten lassen. Der ebenfalls etwas glückliche 3:2-Heimsieg bedeutete bereits den sechsten Dreier hintereinander, und mit einer solch stolzen Bilanz im Rücken wird sich der Tabellenvierte sicher auch im Spitzenspiel in Schäftersheim nicht verstecken.

SGM Taubertal/Röttingen – Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern: Nach sehr langer Durststrecke mit sieben Begegnungen ohne dreifachen Punktgewinn durften sich die Anhänger der Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern am Sonntag endlich wieder einmal über einen Sieg freuen. Damit verbesserte man sich auf den viertletzten Platz, befindet sich aber mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Vorletzten DJK Bieringen natürlich nach wie vor mitten im Abstiegskampf. Nun steht der schwere Gang zum Tabellenzweiten nach Tauberrettersheim an, der für das Apfelbacher Trainerduo ein ganz besonderer ist: Rudi Mauritz wirkte schon als Coach bei den Unterfranken, Peter Lanig hat auf dem Taubersportplatz erstmals ein gegnerisches Trikot an.

SC Wiesenbach – FC Creglingen: Erstmals büßte der FC Creglingen in dieser Saison vor eigenem Publikum Punkte ein, kam allerdings gegen einen erwartet starken SV Edelfingen dank des Ausgleichstores in allerletzter Minute noch mit einem blauen Auge davon. Die SGM Weikersheim/Schäftersheim ist damit acht Punkte weg, der Tabellenzweite SGM Taubertal/Röttingen hat jedoch nur zwei Zähler Vorsprung. Um diesen Abstand ganz sicher nicht größer werden zu lassen, muss das Team von Stefen Roth in Wiesenbach gewinnen. Da der Konkurrent aus Unterfranken vor zwei Wochen im Blaufeldener Teilort eine 1:2-Niederlage hinnehmen musste, sind die Creglinger natürlich gewarnt und werden den Tabellenneunten trotz seiner jüngsten 0:1-Niederlage in Apfelbach nicht auf die leichte Schulter nehmen.

SV Edelfingen – SC Amrichshausen: Obwohl sich der SC Amrichshausen gegen den Spitzenreiter sehr wacker schlug, setzte sich die durch die 0:1-Niederlage die Talfahrt des Künzelsauer Teilortclubs fort. Nach der vierten Niederlage in Folge ist der SCA nun Drittletzter. Auch in Edelfingen dürfte sich für das Team um Spielertrainer Florian Wolpert daran wohl nichts ändern. Alles spricht für den Tabellenfünften, der schon mehr als doppelt so viele Treffer als sein Gast erzielt hat und spielerisch einfach stärker ist. Hinzu kommt die miserable Auswärtsbilanz der Gäste, die auf Gegners Platz bisher völlig leer ausgegangen sind.

SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim – Spvgg. Gammesfeld: Ein einziges Pünktchen hatte die Spvgg. Gammesfeld nach sechs Spielen auf dem Konto, das die Landwehr-Truppe mit dem 2:0-Heimsieg gegen den FSV Hollenbach II nun ausgeglichen hat. 17 Punkte aus den letzten sieben Spielen ohne Niederlage hievten die Gammesfelder auf den siebten Platz. Damit liegen sie nur noch vier Punkte hinter der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim, die durch das 2:3 in Nagelberg auf Rang 6 abgerutscht ist. Sechs Punkte fehlen nun schon auf Platz 2, ein Dreier vor eigenem Publikum in Löffelstelzen ist also dringend erforderlich.

FSV Hollenbach II – TSV Dörzbach/Klepsau: Der FSV Hollenbach II ist durch das 0:2 in Gammesfeld in die roten Zahlen gerutscht und muss sich – mit nur vier Punkten Vorsprung vor dem Drittletzten SC Amrichshausen – nach unten orientieren. Da dürfte das abgeschlagene Schlusslicht eigentlich gerade recht kommen. Die Jagsttäler verbuchten nach zuvor neun Pleiten in Folge zuletzt in Igersheim einen Achtungserfolg.

FC Igersheim – TV Niederstetten: Während der TV Niederstetten seine Chance nutzte und den Sechs-Punkte-Kampf gegen die DJK Bieringen deutlich mit 6:1 für sich entschied, ließ der FC Igersheim mit dem Remis gegen Schlusslicht TSV Dörzbach Klepsau überraschend zwei fest eingeplante Punkte vor eigenem Publikum liegen und musste somit die Vorbachtäler an sich vorbei ziehen lassen. Nun wollen die Schwarz-Gelben im letzten Vorrundenspiel den Spieß wieder umdrehen und im Altkreisduell den am letzten Sonntag verpassten Heimsieg einfahren. Die Begegnung an der Tauber hat richtungsweisenden Charakter für beide Vereine- der Sieger kann sich ein schönes Polster zum spielfreien Vorletzten DJK Bieringen schaffen.

