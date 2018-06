Namhafte Vereine dabei

Anzeige

Der „Bühnenbau Wertheim Cup“ in Nassig ist zwischenzeitlich in den Kalendern vieler Profivereine fest verankert, bietet dieses Turnier doch eine ideale Plattform in der Vorbereitungsphase der kommenden Saison. Die nunmehr siebte Auflage des U15-Turniers (C-Jugend) steht am Samstag, 21. Juli, wiederum auf der Wildbachsportanlage in Nassig bei freiem Eintritt an. Die Nachfrage zur Teilnahme an diesem qualitativ gut besetzten Turnier ist so groß, dass auch dieses Mal wieder alle Startplätze schnell vergeben waren.

Die Gästeteams von der TSG 1899 Hoffenheim, SV Viktoria 01 Aschaffenburg, FC Ingolstadt 04, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt, SpVgg Greuther Fürth, 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München, FC Würzburger Kickers und das U16/17 Team des SV Nassig werden sich sicherich wieder spannende und packende Spiele liefern.

Turnierbeginn ist am 21. Juli um 11.15 Uhr. Die Siegerehrung findet durch die Sponsoren des Turniers, die beiden Geschäftsführer von Bühnenbau Wertheim, Hermann und Kai-Uwe Patz, gegen 18.45 Uhr unmittelbar nach Abpfiff des Endspiels statt.