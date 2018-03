Nassig III mit Punktverlust gegen FCE II

Anzeige

Kreuzwerth. II – FC Külsheim II 1:0

Tor: 1:0 (85.) Dennis Schütz. – Gelb-Rot: Anton Mattmüller (50., FC) wegen Meckerns.

Ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torchancen. Die besseren Einschussmöglichkeiten hatte zwar der FC, doch zwei Chancen reichten der Heimelf, um das entscheidende Tor zu erzielen.

Grünenw./SVV III – Türkgücü II 3:3

Tore: 1:0 (5.) Serkan Özasir, 1:1 (30.) Ozan Özkan, 2:1 (43.) Alexander Sachnjuk, 2:2 (68.) Arthur Ballach, 2:3 (70.) Halim Erol, 3:3 (75.) Charalampos Papanikolaou.

In der ersten Hälfte hatte die Heimelf ein Chancenübergewicht und lag auch zur Pause 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste stärker. Ihnen gelang kurz hintereinander der Ausgleichs- und der Führungstreffer. Die Gastgeber gaben sich dennoch nicht auf und egalisierten ihrerseits noch einmal, so dass sich beide Mannschaften verdient die Punkte teilten.

SV Nassig III – FC Eichel II 1:1

Tore: 1:0 (7.) Lorenz Kunkel, 1:1 (32., Foulelfmeter) Bruno Ignac.

Der Gast begann druckvoll, doch Nassig traf in der 7. Minute zur Führung. Eichel glich dann in der 32. Minute per Foulelfmeter zum Halbzeitstand aus. Nach der Pause entwickelte sich ein Spiel mit Chancen für beide Mannschaften, ein Tor wollte jedoch nicht mehr fallen.

Hundheim II – Brehmbacht. III 5:0

Tore: 1:0 (13.) Eigentor, 2:0 (21.) Dominik Christoph, 3:0 (24.) Florian Hirsch, 4:0 (45.) Steffen Dick, 5:0 (49.) Florian Hirsch.

Die Gäste begannen zwar sehr diszipliniert, mussten dann jedoch früh den ersten Treffer verdauen. Die spielfreudige Heimelf schraubte in den ersten 45 Minuten das Ergebnis auf 4:0, und gleich nach dem Wiederanpfiff erhöhte Florian Hirsch gar auf 5:0. Danach schaltete das Heimteam in den Verwaltungsmodus und brachte den klaren Erfolg ohne Gegentor über den Schusspfiff.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018