Nassig III patzt bei Türkgücü Wertheim

Türkgücü Wert.II – SV Nassig III 2:1

Tore: 1:0 (24.) Ebrima Manga, 1:1 (64., Foulelfmeter) Florian Häussler, 2:1 (85.) Ebrima Manga.

Die Gäste machten es der Heimelf von Beginn an schwer, mussten aber dennoch den frühen Rückstand hinnehmen. In der zweiten Hälfte egalisierten sie diesen zwar wieder per Strafstoß, fünf Minuten vor Abpfiff gelang den Gastgebern jedoch noch der glückliche Siegtreffer nach einem Tempogegenstoß.