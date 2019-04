Nassigs Lage spitzt sich weiter zu

SV Nassig – SV Vikt. Wertheim 0:1

Nassig: Link, Lang, Seyfried, Wolz (ab 65. Emrich), Schumacher, Baumann, Winzenhöler, Budde, Muehling (ab 76. Min. Klein), Kunkel (ab. 81. Min. Ötzel), Piechowiak. Wertheim: Jetzlaff, Enzfelder, L. Elshani, Felsing (ab 70. Schulz), Hensel, Ochs, Aksit, Helfenstein, Jesser, Greulich, Q. Elshani. Tor: 0:1 (80.) Aksit.– Schiedsrichter: Daniel Friedlein (Walldürn). – Zuschauer: 300.

Das Wertheimer Lokalderby stand vor großer Kulisse ganz im Zeichen des Abstiegskampfes.

Die erste Hälfte verlief ohne Tore und ohne zwingenden Aktionen auf beiden Seiten. Die besseren Einzelspieler waren aufseiten der SV Viktoria zu finden. Nassig setzte kämpferischen Einsatz dagegen. Die beste Chance für die Heimmannschaft hatte Piechowiak in der 30. Minute mit einem Kopfball im Anschluss an einen Freistoß aus dem Halbfeld.

Insgesamt machte die Mannschaft aus Wertheim einen etwas cleveren und abgezockteren Eindruck.

Die zweite Hälfte begann gut für den SVN. Durch ein Fast-Eigentor von Helfenstein wären die Gastgeber beinahe in Führung gegangen. Jetzlaff konnte jedoch parieren.

In der Mitte der zweiten Hälfte erarbeitete sich Nassig ein Übergewicht im Mittelfeld. Der SVN blieb aber nach vorne erschreckend harmlos. Bei den Gästen merkte man deutlich den Kräfteverschleiß an. Dennoch versuchten sie immer wieder den entscheidenden Konter zu setzen. In der 80. Minute profitierte der Gast von einem krassen Nassiger Fehlpass im Mittelfeld, den steilen Ball in die Spitze erreichte Aksit und der vollendete cool zur Führung.

Der Sieg der Gäste war nicht unverdient. Die Lage für Nassig hat sich nun auch dramatisch zugespitzt. Mit einer solchen Leistung dürfte man keine Chance haben, die Klasse zu halten.

