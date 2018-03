Neckarelz bei den „Deutschen“

Anzeige

Beim DFB-Futsal-Cup in Gevelsberg holte sich der VfB Eppingen sensationell die Deutsche Futsalmeisterschaft der A-Junioren. Bei den B-Junioren schaffte es aus Baden der FC-Astoria Walldorf auf den vierten Platz. Bei den C-Junioren waren sowohl der Karlsruher SC und die SpVgg Neckarelz unter den besten acht Futsalteams aus Deutschland vertreten

„Das haben wir uns nicht träumen lassen“, war Eppingens Kapitän Maurice Lange begeistert. „Wir waren schon bei den Süddeutschen überrascht – die Deutsche Meisterschaft jetzt ist einfach nur geil.“ Zu erwarten war der Sieg auch nach der Gruppenphase noch nicht. Mit zwei Unentschieden gegen JFV Rhein-Hunsrück und SV Schott Jena schaffte der VfB als Gruppenzweiter den Sprung ins Halbfinale. Gegen den Blumenthaler SV stand es nach 18 Minuten Spielzeit noch 0:0, das Sechsmeterschießen musste entscheiden. Beim Stand von 3:2 für den VfB Eppingen hielt Torhüter Kevin Neumann und sicherte das Finale. Das Endspiel verlief dann ebenso: 0:0 nach Verlängerung. Wieder musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Die Eppinger Schützen trafen, Neumann hielt. Eppingen ist Deutscher Futsalmeister. „Ich freue mich riesig für die Mannschaft und für die vielen Fans, die auch hier wieder dabei waren und den VfB Eppingen zum Sieg angefeuert haben“, betonte Verbandsjugendleiter Rouven Ettner.

Mit ihrem obligatorischen Banner „Neckarelz schönste Stadt der Welt“ reisten erneut viele Fans der SpVgg Neckarelz mit zum DFB-Futsal Cup nach Gevelsberg. Mit dem Ziel zu „zeigen, dass wir im Odenwald gut kicken können“ traten die C-Junioren mit dem Badischen Meistertitel und der Süddeutschen Vizemeisterschaft im Rücken gegen die sieben besten Futsalteams Deutschlands an. In die Gruppenphase starteten sie mit einem 2:2-Unentschieden gegen den späteren Sieger Tennis Borussia Berlin in das Turnier. Darauf folgten zwei Niederlagen gegen TSV Havelse und SC Fortuna Köln. Das reichte leider nicht für das Halbfinale. Zufrieden waren die Neckarelzer trotzdem. Trainer Yves Schäufele bezeichnete die Teilnahme am DFB-Futsal Cup als „einmaliges Erlebnis“ und ist stolz auf die Erfolge seiner Mannschaft in der Hallenrunde.